نهاية إضراب "عمال الأمتعة" بمطار محمد الخامس

هسبريس من الدار البيضاء

أوقف عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس في النواصر، ضواحي الدار البيضاء، إضرابهم عن العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة "GPI"، بدعم من شركة "رام هاندلينغ" التابعة للخطوط الملكية المغربية، يقضي برفع أجورهم بنسبة 15 في المائة.

ومن شأن الزيادة في الأجور وضمان كافة الحقوق الاجتماعية للمعنيين بالأمر المساهمة في ضمان الاستقرار المهني لما يناهز 1116 مستخدما بمطار محمد الخامس.

ووقّع على الاتفاق ممثلو عمال شركة GPI وشركة "لارام هاندلينغ"، بحضور مختلف مصالح المطار، حيث وضع الاتفاق حدا للإضراب الذي خلق ارتباكا في خدمات الشحن وفرز الحقائب بأكبر مطار جوي لنقل المسافرين بالمغرب.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الوضعية المادية للعمال والعاملات بالمطار، وضمان استقرارهم المهني أمام تعاقب شركات المناولة التي تتعاقد معها شركة "لارام هاندلينغ".

تجب الإشارة إلى أن هؤلاء العمال يعملون منذ سنوات داخل المطار بعقود عمل مفتوحة وغير محددة المدة، ويستفيدون من كل الحقوق المضمونة قانونيا.

ووفق مصادر مسؤولة، فإن "لارام هاندلينغ"، التي توفر خدمات معالجة نقل الحقائب لمجموعة من شركات الطيران داخل مطار محمد الخامس الدولي كالخطوط الفرنسية و"لارام" والقطرية، تحرص على ضمان كافة الحقوق المادية والاجتماعية للعمال، وانتقال كافة حقوقهم المرتبطة بالأجور والأقدمية، بتغيير شركة المناولة، التي تفوت لها صفقة الإشراف على خدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجرى الاتفاق على توفير التقاعد التكميلي لعمال وعاملات المطار، فضلا عن خدمات اجتماعية من قبيل تمتيع 15 عاملا وعاملة سنويا من أداء العمرة على نفقة شركة "لارام هاندلينغ" وشركة المناولة، ووضع آليات للحوار لتجاوز الخلافات وضمان السير العادي للخدمات في المستقبل.