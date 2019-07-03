الدكالي يعفي مديرة معهد مهن التمريض في أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أقدم وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم، على تعيين سعيد بوعزاوي في مهمة مدير بالنيابة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير، وهي المهمة التي تضاف إلى منصبه الحالي ككاتب عام للمعهد، وذلك وفقا لمقرر التعيين، الذي تتوفر عليه هسبريس.

ورجّحت مصادر نقابية في قطاع الصحة بأكادير أن تكون هذه الخطوة بسبب الاحتقان الذي عاشه المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة منذ مدة، في عهد تدبير المديرة التي جرى إعفاؤها اليوم من مهامها.

عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة، نشر "تدوينة" في صدر صفحته على "فيسبوك" قال فيها: "ما ضاع حق وراءه طالب، تحية للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير على نضاله وانتفاضته ضد المديرة، التي حاولت تهميش مكتبنا".

وأضاف المسؤول النقابي: "الرد كان في محله، عبر مقاطعة الحوار، واستنكار مظاهر التمييز والمحسوبية وسوء التدبير بالمعهد، تبعه بيان وطني يُندد بالتضييق على مكتبنا، ثم بيان التنسيق النقابي مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ضد استغلال النفوذ الإداري وفرض سياسة الأمر الواقع".