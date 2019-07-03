شراكة بين الجيش و"مكتب سكك الحديد" تسهل تنقل قدماء العسكر

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أشرف الكولونيل ماجور محمد غانم، مدير مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، على توقيع اتفاقية شراكة سيستفيدُ بمقتضاها آلاف من متقاعدي القوات المسلحة الملكية وذويهم من تخفيضات مهمة تهم التنقل عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية تصلُ إلى 75%.

وتمّ التوقيع على هذه الشّراكة التي جمعت المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمقر إدارة الدفاع الوطني، وسيستفيد بموجبها متقاعدو الجيش من تخفيضات وتسهيلات لمساعدتهم على التنقل عبر خطوط السّكك الحديدية.

وترأس حفل التوقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بحضور عدد من الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مسؤولين من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأورد مصدر عسكري لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ الاتفاق سيمكّن أرامل الشهداء وأبناءهم، وأيضا مكفولي الأمة الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو حتى سن 26 بالنسبة إلى الذين يتابعون دراستهم، وكذلك الجرحى والعائدين من الأسر، وأزواجهم وأطفالهم، من الاستفادة من تخفيضات بنسبة 75٪ عن أسعار تذاكر القطارات.

أما بالنسبة لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وكذلك أراملهم وأزواجهم وأطفالهم، فسيتم منحهم، وفقًا لشروط الاتفاقية، تخفيضًا بنسبة 50٪ عن أسعار تذاكر القطارات. كما سيستفيد من هذا التخفيض متقاعدو إدارة الدفاع الوطني وأراملهم وأزواجهم وكذا أطفالهم.

تجدر الإشارة إلى أن التخفيضات تهم الدرجة الأولى والثانية للقطارات، وتحدد حسب السعر المتاح في وقت شراء التذكرة. كما أنها تهم جميع القطارات عالية السرعة (البراق)، مع إلزامية حجز الأماكن، وأيضا جميع قطارات الخطوط مع أو بدون إلزامية الحجز.

كما تهم هذه التخفيضات أيضا جميع القطارات المكوكية خارج أوقات الذروة، المتداولة على محور الدار البيضاء -القنيطرة. وتعرف هاته القطارات فترات الذروة من 06:00 حتى 09:00 ومن 15:00 إلى 19:00.

حري بالذكر أن منخرطي المؤسسة، الذين يفوق عددهم حالياً 250 ألفا، يستفيدون من خدمات المؤسسة دون أي اقتطاعات من معاشاتهم، وهي خاصية فريدة في مجال الخدمات السوسيو-طبية في المغرب. كمّا تم إحداث 22 مندوبية جهوية موزعة على مختلف جهات المملكة المغربية، وأربعة فروع طبية واجتماعية قائمة بالمستشفيات العسكرية، قصد تيسير الولوج الصحي لهذه الفئات التي تستحق العناية.