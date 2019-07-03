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كُتّاب وآراء
وزارة الأوقاف: فاتح شهر ذي القعدة غدا الخميس
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1440 هـ هو يوم الخميس 04 يوليوز 2019 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1440هـ، بعد مغرب يوم الاربعاء 29 شوال 1440 هـ موافق 03 يوليوز 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :
"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة 1440، بعد مغرب يوم الاربعاء 29 شوال 1440 موافق 03 يوليوز 2019، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة هو يوم غد الخميس 4 يوليوز 2019م. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".