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كُتّاب وآراء
وزارة شؤون الهجرة تُحَضر لجامعة الشباب الإفريقي
وقّعت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وجامعة محمد الأول بوجدة، بمقر الوزارة بالرباط، اتفاقية شراكة لتنظيم الدورة الأولى لجامعة الشباب الإفريقي بالمغرب، تحت شعار "شباب إفريقيا.. رافعة للشراكة جنوب – جنوب وتعزيز لقيم العيش المشترك".
وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صحافي للوزارة، في إطار الرؤية الملكية التي تقوم على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، المبني على مبادئ التنمية المشتركة والتضامن مع الشعوب، بغية الاستجابة لانشغالات بلدان الجنوب خاصة في مجال التنمية البشرية وتطلعاتها للتقدم والازدهار.
ومن خلال تنظيم هذه الجامعة لفائدة الشباب الإفريقي بالمغرب، التي تجمع مائة من الطلبة الأجانب والمغاربة، يقول البلاغ، "يؤكد المغرب التزامه بترسيخ قيم العيش المشترك والتقارب الثقافي لإرساء مجتمع متعدد الثقافات، تتقاطع فيه الاختلافات لتغني بعضها البعض".