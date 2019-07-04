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تقرير رسمي: السلطات بريئة من ارتكاب خروقات حقوقية في الحسيمة

تقرير رسمي: السلطات بريئة من ارتكاب خروقات حقوقية في الحسيمة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:00

في أول تقرير رسمي حول ما جرى في أحداث الحسيمة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية في تعاملها مع تظاهرات الريف "قدمت نموذجا نوعيا يرقى إلى أول ممارسة فضلى في تاريخ المغرب منذ عام 1956".

وأوضح المندوب الوزاري خلال تقديمه لمضامين التقرير المعنون بـ"أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، اليوم الخميس في الرباط، أنه على مدار ستة أشهر من اندلاع احتجاجات الحسيمة تمكنت السلطات العمومية الأمنية من "الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو على نصف عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام".

ودعا المندوب الوزاري السلطات العمومية المختصة، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان، المثارة في تقارير مبادرات الفاعلين المدنيين، متجنبا التعليق على الاتهامات التي وجهت إلى السلطات الأمنية بخصوص مزاعم اقتراف خروقات حقوق الإنسان بالمنطقة إبان فترة التوتر.

ولجأ المندوب الوزاري إلى إفادات سابقة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بخصوص "خروج الأمور عن السيطرة"، مبرزا أن "القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة؛ لأنها باختصار لا تحمل الرصاص وبالتالي لا يمكنها استعماله، مهما كانت الظروف والأحوال".

وشدد المصدر ذاته على أن العنف تفاقم عندما حاولت السلطات العمومية القبض على ناصر الزفزافي، بسبب "عرقلته صلاة الجمعة ليوم 26 ماي 2017؛ وهو ما مثل مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من مجموعة القانون الجنائي كما هو معلوم".

وخلص المندوب الوزاري إلى أن "الأمة المغربية احتضنت، على مستوى الدولة والمجتمع، أحداث الحسيمة، ولم تدر لها الظهر"، مشيرا إلى أن الإدارة العليا للدولة جسدت هذا الاحتضان من خلال تعاطي القصر مع المنطقة في عدة محطات؛ ضمنها "خطاب أجدير 2003"، و"الإقامة الملكية خلال زلزال فبراير 2004"، و"المصادقة على نتائج وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة"، و"الإعلان عن مخطط الحسيمة منارة المتوسط وتتبع نجاعة تنفيذه"، و"توجيه خطاب العرش من قلب الحسيمة سنة 2018"، و"صدور قرارات في شأن العفو على محكومين في ملفات قضائية، على خلفية أحداث الحسيمة".

وقال شوقي بنيوب إنه "لأول مرة في تاريخ الملفات القضائية، من منظور وحدة الموضوع والملف، تمتع نشطاء الحراك بعفو ملكي بنسبة بلغت 42 في المائة من أصل عدد المحكومين". وزاد أن عفو الملك محمد السادس على المعتقلين "يؤكد مرة أخرى خاصية من خاصيات إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان".

وبخصوص العفو على الزفزافي ورفاقه، أوضح المسؤول ذاته أن المندوبية الوزارية ليس من اختصاصها التقدم بملتمس العفو أو التعقيب على هذا العفو أو تحليله، موردا أن الأمر من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي سبق له أن تقدم بملتمس عفو سابق في ملف قتل زعيم سياسي معروف.

تقرير الريف الرسمي تجنّب التعليق على الأحكام القضائية الثقيلة التي وزرعت على نشطاء الحراك، والتي وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذة، وقال بنيوب إنه "لا يملك إلا احترامها، وسيبقى ممتنعا عن التعقيب على قناعات قضاة الحكم، دون أن يعني ذلك عدم التفاعل مع جزء خاص منها، المتعلق بضمانات المحاكمة العادية بوصفها شأنا حقوقيا، خالصا، تؤيدها المقاربة الحقوقية عند تحقيقها، وتطالب بإعمالها عند الاقتضاء، على وجه الالتماس، لا التدخل أو التأثير على القضاء".

ويرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن أحداث الحسيمة جرت في محيط إقليمي ملتهب، فإن نشطاء الحراك رفضوا أي وصف بالانفصال عن الدولة تعبيرا منهم عن وطنيتهم؛ لكنه اعتبر أن "هذا الملف السياسي المتوتر لا يمكن أن يكون إلا موضوع استغلال من طرف جهات أجنبية"، في جوابه عن سؤال صحافي حول دخول جهات أجنبية على خط الحراك.

ويلاحظ، من خلال التقرير، أنه ابتعد عن إعطاء مواقف من مجريات أحداث الحسيمة، مكتفيا برصد وتجميع مواقف جميع المتدخلين في هذا الموضوع، مع الدعوة إلى العمل على تنمية المنطقة وحفظ ذاكرتها الجماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - ريفي حر الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:06
أحيانا الصمت يكون أبلغ من الكلام. زعما عايشين في النرويج . عارفين كولشي . وعارفين الا غير طرف د الخبز وحب السلطة هي من دفعتك للكذب. مغاربة واعيين . وانا كنت من الشاهدين.
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8
2 - سيكيريتي الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:07
اودي كولشي زوين ف هاد البلاد غا حنا اللي خايبين
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10
3 - الحقيقة الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:09
المجالس المنتخبة هي المسؤولة على الوضع الذي يعيشه اهل الريف، وهذه الجالس يترأسها ريفيون. يعني تتنتخبو الشفارة وتسبيو الفشل فالدولة. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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-3
4 - barkani الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:10
je pansse pas qur l etat a fais le bon pour rif il fais sue le mauvais
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-1
5 - علاء الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:10
ابليس عندما يقول للإنسان اكفر، بعدها تيقول اني بريء منك اني اخاف الله
وقتاش الدولة غادي تعترف بأنها تعذب وتفعل الخروقات هههههههههههههههه باز باقين عندكوم الوجه باز باز أنا إلا درت شي حاجة غير الاب ديالي ومنقدرش نشوف فيه وانتم تتبجحو والله زعما مصيركم لا يعلمه إلا الله
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6
6 - نعم الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:12
كلنا نعلم أن سلطات لم تستعمل العنف ومن كذب ذلك فإنه ناكر للخير
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0
7 - لا نامت أعين الجبناء الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:12
المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب السامي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مجرد أجهزة إدارية لتسويغ خرق المخزن لحقوق الإنسان ...نحن نعرف وضعية حقوق الإنسان أيها المندوب السامي ونعرف جيدا أنك تعرف هذا جيدا لكنك أنت والرميد ومن لف لفكم تريدون أن تحافظوا على مناصبكم الزائلة على أية حال ...أنا شخصيا لا أنتظر من هذا المندوب أن يقول الحقيقة لأنه هو والرميد وبوعياش موضوعون رهن إشارة المخزن ليزوقوا الواقع ...انتهكت كرامة الزفزافي في السجن وفتح تحقيق وبعد ذلك لا أحد يثحدث ؟؟ ؟ ثم ثلفيق تهم الإتجار بالبشر لبوعشرين وخرجت بوعياش وأذانت الرجل حتى قبل أن يدينه ما يسمى بالقضاء والشئ نفسه فعله المندوب السامي الحالي ماذا يعني ذلك ؟ ...أترك لكم التعليق ...انتهاكات فضيعة عرفتها أحداث جرادة ، وهناك خرق فاضح لحقوق الاجتماعية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة وهذا المندوب السامي مغيب تماما ....لقد فقد المواطن الثقة فيكم ، وأنتم مجرد أبواق للدولة العميقة تتحركون بإشارة منها وتصمتون بإشارة منها ...لا نامت أعين الجبناء
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8 - جلال الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:12
الأسلوب السيساوي في مصر أصبح معتمد في كل الدول العربية نكذب كل فيديوهات والصور كل وكالات الأنباء العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الوطنية مواقع المستقلة شاهدة الانتهاكات حقوق الإنسان الاقتحام البيوت القوات القمع كنت تضرب الأعمدة الإنارة في الشارع كيف تمارس قمعها في الظلام نصدق التقرير الشاهد ما شافش الحاجة كما قال عادل امام
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9 - الملاحظ الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:15
واخا ٱسيدي،كلشي كيكدب،اعطيونا ٱش قال الطبيب الشرعي لي افحص الزفزافي،ياك تنشر،من بعد غير دام التصريح.إيوا نشروه إعرفو الناس الحقيقة،مابغينا نمسو حتى واحد،بغينا نعرفو الحقيقة،
المشكل ٱن هناك تسريبات تفضح كل شيء.
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10 - skitiwi الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:16
لست انت من يقرر ان كانت السلطات بريئة ام متورطة
التحقيق المحايد و المتمرس من يحدد ذالك، اما انت فلا نعتبرك تصلا مخول الكلام عن القضية .
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11 - Hafid الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:17
يا ودي على الحقوقيين باش محزمين
بيييك يا ولييدي
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12 - مواطن مغربي الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:17
التقرير يجب أن يكون صادرا من جهة مستقلة
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13 - العفو الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:18
يا ربي السلامة هاذ المسؤولين شحال وجههم قاصح و مكيحشموش
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14 - الله أكبر الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:19
أنا شخصيا أثق كامل الثقة في السيد ناصر الزفزافي أكثر من أي تقرير رسمي..والله أعلم
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15 - أيوب المغربي الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:19
أجل إنها بريئة لأن من ارتكب الخروقات هم سكان كواكب بعيدة جاؤوا إلى الحسيمة وعاثوا فيها فسادا....
حاشى أن تكون سلطاتنا المصونة قد قمعت أو عذبت أو قتلت...فهي كالحمل الوديع والأم الحنون
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16 - خوك انا ماشي عدوك الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:20
منذوب وزير حقوق الانسان ...................................................................تقرير رسمي.............................تجنب التعلق عن الاحكام التي وصلت 20 سنة...............الامن لم يستعمل الرصاص الحي ولا يمكنه ذلك ,.........ان العنف لم يتفاقم الا بعد ان تدخل الامن للقبض على الزفزافي الذي اعاق صلاة الجمعة ....................وان كل وقع مجرد كذب وبهتان و...............و....................مليون فيديو وملايير الصور بالحسيمة قبل حادث صلاة الجمعة ..............موثقة صوت وصورة ........!!!! بدون تعليق ,غدا سيصدر تقرير بان والد الاستاذة المتعاقدة ,مات ببيته وحملته عائلته ونقلته الى ساحة الاعتصام السلمي ..................!وادعت انه تعرض للقتل ........!عادي .....عادي .....ان لم يصدر هكذا تقرير وبيان ,فكيف سيعين منذوبا وزاريا.............عليه ان يكون في الموعد ;وبوقا ومطبلا فعال والا.....................................................................!
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17 - Mounir الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:20
محمد فكري مات من الحمى مثلا! تقرير يكتبه أحد طرفي النزاع لا يعتد به، على مقولة أنت الخصم و العدل
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18 - badr الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:22
لنكن واقعيين.. السلطة هي السبب بفسادها و سلطتها المطلقة على الشعب الضعيف.. انا ضد الفتنة و لكن أنتم من سببتم في هدا المشكل.. كان الأحرى أن تعتدروا من أخواننا الريفيين على أفعالكم الهمجية في حقهم.. باازز أسيدي و الله حتا بازز وجهكم قاصح!
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19 - مواطن الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:23
و هل ستعترف السلطات أن السلطات قد ارتكبت تجاوزات في هذه الأحداث التي شاهدها الجميع
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20 - med الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:23
ومتى أعترفت السلطات المغربية بخروقاتها للقانون ... من يحقق في الأمر؟!!
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21 - حسن التادلي / متصرف الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:23
هذا الذي قلناه لكم مرارا و تكرارا .....
قلنا لكم ان حقوق الانسان في المغرب تجاوزت القدر المسموح به اي شايطة ...
حتى أن الرعاع استغلوها لنشر الفوضى .....
قارنوا قليلا ما يجري في المغرب و ما يجري في الدول المجاورة و حتي في الدول الاوروبية .... لا حظوا كيف ان نصف الشعب مسجون في مصر ... وملاحقات وتعذيب حتى بلغ الامر بقتل رئيس منتخب داخل زنزانة انفرادية ...
لا حظوا كيف تفرق فرنسا المظاهرات بالقوة .... ونفس الشيئ بأمريكا ....
.......
المغرب يستحق ان يطلق عليه الآن واحة الديموقراطية والحريات ... وعلى الدولة ان تتعامل بحزم مع المجرمين المدانين على خلفية احداث الحسيمة ....
انتهى الكلام .
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22 - أيوب المغربي الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:23
أجل إنها بريئة لأن من ارتكب الخروقات هم سكان كواكب بعيدة جاؤوا إلى الحسيمة وعاثوا فيها فسادا....
حاشى أن تكون سلطاتنا المصونة قد قمعت أو عذبت أو قتلت...فهي كالحمل الوديع والأم الحنون
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23 - اوتمازيرت الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:29
السلطات تبرئ نفسها، قمة العبث السلطة هي الخصم والحكم
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24 - يوسف الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:30
اهد اجر مقابل الا يعطي الحقيقة
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25 - محمد الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:31
نحن نثق في المنضمات المختصه في الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايت واتش وامنستي ومنضمات الامم المتحده .اما هاد كاري حنكو. ماعندو مايعاود.
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26 - جامعة محمد الاول الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:35
كنت طالبا في الجامعة سنوات 98 الى 94 والله لن اغفر لطلبة الحسيمة القاعديين الذين تحصلوا على مناصب في الدولة واحنا بسبابهم مجلوقين في أوروبا...لكم الله اكبر منافقين
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27 - يحي بوشيخي الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:37
هل نسيتم تصريحاتكم الاولى التي تتهم الريفيين بالانفصاليين؟ثم تراجعتم عنها واعتبرتم الحراك سلمي ومشروع.ثم كلفتم خطيبا لاتهام الريفيين بمثيري الفتن.مما دفع الزفزافي بالرد عليه وكانت ذريعة مخزنية لتصفية حراك الريف.كان عليكم مجاكمة الخطيب راس الفتنة لا الزفزافي الذي ذافع عن القانون الذي يجرم استغلال المساجد لاغراض سياسية.وماذا تقول عن اهل جرادة.وعن تشميع البيوت وتسريح الدكاترة وسلخ الطلبة ...القائمة طويلة................................................
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28 - بار فيكس الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:38
هادا راه السي شوقي بنيوب، واحد من أقدم أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان من يامات فاش كان مازال مجلس استشاري ... يعني عصر ما قبل ريبي جميلة ..

وغرف ما شاء الرزاق من التعويضات والامتيازات ما لذ وطاب

وعلى المستوى الأكاديمي ... تقدرو تشوفو الكتيبات ديالو على حقوق الانسان فالمكتبات العامة .. حيت الخاصة شوف تشوف واش كيخسرو عليها البلاصة فاليطاجير

رجل كتب فحقوق الانسان فالمغرب اللي يعجب ستالين وموسوليني ويفرشخ هتلر بالضحك .. هذا غير أنو عندو قدرة رهيبة على أنو يكتب فصول وفصول كلها على قدها على شكل عوارض تماما بحال لورضونونس ديال الدوا ..

آش بغينا نديرو حنا كاع بشي حاجة سميتها الجملة المفيدة؟

إذا كان قال العكس .. كان يمكن الواحد يستغرب ..
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29 - Sam.. italy الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:38
والتهجم وكسر ابواب مدينة باكملها طوال الليل مادا تسمي هدا يا سيد لست ريفيا ولا امازيغيا لكن هدا ما شاهده العالم..حقيقة شيئا من العنصرية تتجلى في الرفيين هداهم الله وسامحهم وعليهم مراجهة فكرهم لكن من ناحية اخرى رجال ولا نتستر على هدا
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30 - Dell الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:44
لماذا رفض التعليق عندما واجهوهم بأشرطة فيديو توثق دناءة رجال الشرطة وتعديهم على حرمات الناس وفب بيوتهم وتكسريهم لممتلكات الناس وزد على ذلك الاضحوكة التب وقعت فيها القنوات الرسمية بعد بثها لاشرطة توثق احداث وقعت منذ سنين لتلفيق التهم لهم وللحراك ظلما
سوف تحاسبون
واما الشعب المغربي قاطبة اقول له
تذكروا قصة الثور الابيض والاسود والاحمر
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31 - جمال الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:46
احنا والحمد لله عندنا حقوق الانسان، الديموقراطية ،العدل الصحة، التعليم، الامن، الشفافية الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة....ماخاصنا حتا خير نريد توزيع الظلم بشكل عادل
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32 - محمد الخميس 04 يوليوز 2019 - 14:46
يا سلام تحكمنا الملائكة ونحن لا ندري ، باز والله باز ،حسبنا الله ونعم الوكيل
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