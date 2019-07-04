بنيوب يوصي بحفظ ذاكرة "محسن فكري" بإقامة تمثاله في الحسيمة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات على وفاة "سماك الحسيمة" محسن فكري، طحنا داخل شاحنة لتدوير النفايات، ما شكل الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، دعت مؤسسة حكومية رسمية إلى حفظ طريقة وفاته الأليمة التي عبرت عن مشاعر المهانة والغضب والحكرة.

وتضمنت توصيات تقرير "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، الذي قدمه أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مقترح حفظ ذاكرة محسن فكري.

وأكد التقرير الرسمي الأول من نوعه حول "حراك الحسيمة" أن "وفاة محسن فكري تشكل حالة أليمة، وتمثل مشاعر المهانة والغضب التي أطلقتها، تعبيرا خاصا عن المشاعر الإنسانية، وقد عرف الدستور بمقتضى الفصل 20 "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان".

طريقة حفظ ذاكرة "سماك الحسيمة" قال شوقي بنيوب إنها تظل مطروحة للنقاش والتفكير؛ لكنه أشار إلى أن تخليد ذكرى وفاته قد تتم من خلال وضع تمثال له أو إطلاق اسمه على إحدى ساحات مدينة الحسيمة الشاهدة على وفاته.

ويرى التقرير ذاته أن الحادثة الأليمة لمحسن فكري شكلت نقطة انطلاق احتجاجات واسعة في الحسيمة، قبل أن تمتد رقعة الغضب إلى مدن أخرى مجاورة.

من جهة ثانية، أقر تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالوضعية الصعبة لمنطقة الريف في عدة مجالات؛ أهمها الصحة والتعليم وفرص الشغل والاستثمار. ودعا المصدر ذاته إلى رفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي على إقليم الحسيمة والريف عموما.

وشدد التقرير على ضرورة القيام بتقييم شامل، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات ساكنة المنطقة ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، على نحو مستدام.

كما دعت الوثيقة إلى رفع القيود التي تعيق المصالحة مع ذاكرة المنطقة وتذلل الصعبات الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية، من ضمن ذلك الإفراج عن دراسة سابقة حول أحداث 58 و59 المنجزة في إطار برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما اقترحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على وسيط المملكة "إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة المجالية، وإصدار تقرير في هذا الصدد".