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الرئيسية | مجتمع | بنيوب يوصي بحفظ ذاكرة "محسن فكري" بإقامة تمثاله في الحسيمة

بنيوب يوصي بحفظ ذاكرة "محسن فكري" بإقامة تمثاله في الحسيمة

بنيوب يوصي بحفظ ذاكرة "محسن فكري" بإقامة تمثاله في الحسيمة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:00

بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات على وفاة "سماك الحسيمة" محسن فكري، طحنا داخل شاحنة لتدوير النفايات، ما شكل الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، دعت مؤسسة حكومية رسمية إلى حفظ طريقة وفاته الأليمة التي عبرت عن مشاعر المهانة والغضب والحكرة.

وتضمنت توصيات تقرير "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، الذي قدمه أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مقترح حفظ ذاكرة محسن فكري.

وأكد التقرير الرسمي الأول من نوعه حول "حراك الحسيمة" أن "وفاة محسن فكري تشكل حالة أليمة، وتمثل مشاعر المهانة والغضب التي أطلقتها، تعبيرا خاصا عن المشاعر الإنسانية، وقد عرف الدستور بمقتضى الفصل 20 "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان".

طريقة حفظ ذاكرة "سماك الحسيمة" قال شوقي بنيوب إنها تظل مطروحة للنقاش والتفكير؛ لكنه أشار إلى أن تخليد ذكرى وفاته قد تتم من خلال وضع تمثال له أو إطلاق اسمه على إحدى ساحات مدينة الحسيمة الشاهدة على وفاته.

ويرى التقرير ذاته أن الحادثة الأليمة لمحسن فكري شكلت نقطة انطلاق احتجاجات واسعة في الحسيمة، قبل أن تمتد رقعة الغضب إلى مدن أخرى مجاورة.

من جهة ثانية، أقر تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالوضعية الصعبة لمنطقة الريف في عدة مجالات؛ أهمها الصحة والتعليم وفرص الشغل والاستثمار. ودعا المصدر ذاته إلى رفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي على إقليم الحسيمة والريف عموما.

وشدد التقرير على ضرورة القيام بتقييم شامل، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات ساكنة المنطقة ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، على نحو مستدام.

كما دعت الوثيقة إلى رفع القيود التي تعيق المصالحة مع ذاكرة المنطقة وتذلل الصعبات الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية، من ضمن ذلك الإفراج عن دراسة سابقة حول أحداث 58 و59 المنجزة في إطار برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما اقترحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على وسيط المملكة "إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة المجالية، وإصدار تقرير في هذا الصدد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Gala الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:10
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أولى بالتمثال بمدينة الحسيمة
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41
2 - ماسينيسا الحسيمي الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:13
حلول شبيهة بالرضاعة في فم رضيع. لن تقدم و لن تؤخر شيئا في القضية. لابد من البدء حيث يجب البدء. إطلاق سراح كل المختطفين و تعويضهم، ثم الجلوس معهم قصد تدارس الملف المطلبي و بعد ذلك سنرى.
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-14
3 - المغربي الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:14
اولا رحمه الله رحمة واسعة وبعد هل يعقل إقامة تمتال لمتاجر في الممنوعات. ...المنكر هذا. ...ما هذا الهراء المبين
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16
4 - sup الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:19
رحمه الله وغفر له ولكن لماذا التمثال؟وهل اوصى ابو بكر رضي الله عنه بوضع تمثال للرسول الكريم في مكة مثلا؟ سيقول البعض انه قتل ،طيب علي بن ابي طالب قتل ايضا فهل وضع له تمثال؟ قسما بالله ما بقيت فاهم لهاد الناس فين بغاو يوصلو والله العظيم انا بالظبط رجعت كنعيش نهار وكنسمع الف خبار فهاد البلاد السعيدة
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36
5 - Marroquino الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:19
لا شك أن تمثال محسن فكري في جنة الفردوس.
ومن الواجب أن يسمى الشارع الذي استشهد فيه باسم "شارع الشهيد محسن فكري"
أسأل الله تباارك وتعالى أن يرفع درجاته في عليين
وأن يرزق أهله الصبر والثبات
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-12
6 - rita الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:20
تمثال؟؟؟؟؟ عمرك شفتي تمثال في المغرب؟؟
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20
7 - Amine الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:21
لا غير كون هاني. مكانضنش غادي يتنسا بسهولة بعد ما وقع تما.
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-9
8 - عبدالله من القنيطرة الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:24
فكرة إطلاق اسم المرحوم محسن فكري على إحدى مساحات او شوارع مدينة الحسيمة أحسن من التمثال الدي لا يتلاءم مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف.. وفاته كانت في الحقيقة فاجعة لكل الأسر المغربية وليس لأهل الريف وحدهم.. الموت واحدة والأسباب متعددة فرحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون
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4
9 - تعقيب الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:28
السيد محسن لم يكن مناضلا من اجل حقوق اهل المنطقة بل كان مخالفا للقانون ياصطياده سمكا ممنوع صيده ورفض الامتثال لشرطي الميناء وعندما ارادو اتلاف السمك هو من ركب في الشاحنة لو بقي حيا لعوقب على.جميع هذه المخالفات
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17
10 - من قلب الحسيمة الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:29
من لا يعرف محسن فكري سيقول انه بائع السمك
كمتل مانتصوره عن بائعي الاسماك البسطاء.
في الواقع رحمه الله كان يتاجر في الاسماك بالجملة و خاصة النوع الجيد ..وكان يدفع في سبيل الحصول على الجيد من الاسماك ..الملايين ..
وقد حوالو اصحاب الفتنة الركوب على حادث وفاته ..
وايضا إظهاره كشخص بسيط ..
رحمه الله بواسع رحمته
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-6
11 - younes الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:34
ليست أولويتنا التمثال ولا نريده في الأصل نحن نريد إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم عن فترات السجن التي قضوها وتعويضهم عن التعذيب الذي لحق بهم وبعائلاتهم وكذلك تعويض عائلة فكري وإعلان مصالحة شاملة مع الريف بتحقيق الملف المطلبي ورفع كل أشكال الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي.
ومن ثم سنتحدث عن تمثال لشهيد الحكرة محسن فكري رحمه الله
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2
12 - radouan الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:38
محمد رسول الله حارب الأصنام في الجزيره وأنتم تريدون بناءها في المغرب .
هل ستعود الجاهلية الأولى
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5
13 - ملاحظ الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:40
هل نحن مسلمين ام نصارى لا داعي للتماثيل نحن كاشعب ريفي نريد اين وصل حكم القاتل محسن فكري ان كانت العدالة
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0
14 - المغربي الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:42
اقتراح ليس في محله. بلا هضرة وبلا تعليق
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5
15 - محمد الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:43
عيقتوها بزاف هدشي حماض بزاف . في هده المراحل الدولة تكون حريصة ان تقع في الفخ . وهل يعقل ان يطحن الرجل في الشاحنة حتى ولو كان عدوا بالاحرى المغربي . لمادا لا تسالون عن السبب كيف الحدث هل كان خطا ام متعمدا ادا كان متعمدا ما دخل الدولة لمادا لا تسالون في كان هناك حسابات فردية . هل هدا الشخص كان يمثل تهديدا للدولة المغربية هو لم يكن معروفا حتى في حيه الدي يعيش فيه . قولوها بصراح العبارة بدون لاف ولا دوزان هناك ايادي الهفي تريد زعزعة المغرب من شماله الى جنوبه .
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3
16 - هماندوزي الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:46
يجب وضع تمثال لكل منتحر في هذا البلد لمعطي صورة على ان المغاربة سواسية في الحقوق وسواسية امام القانون وسواسية في الانتحار .عجيب لهذا المسؤول الامم تنصب التماثيل للشخصيات التي اعطت الكثير للوطن في كل المجالات اما محسن فكري فهو تسبب في تخريب البلد وخاصة منطقة الريف حينما استغل المسمى الزفزافي موته لمصالح خارجية التي تتربص باستقرار المغرب وارادت ان تضربه في المقتل مستغلة سذاجة وتهور الزفزافي ومن ولاه.
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3
17 - مسلم الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:47
التمثال حرام في الشريعة الاسلامية. والنصوص كثيرة في هذا الباب.الأولى أن نسمي شارعا باسمه او مكتبة اوحديقة اوماشابه ذلك.
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-3
18 - مغربي مسلم الخميس 04 يوليوز 2019 - 19:02
الله ارحموا. ليس ضروري أن يقام تمثال بالمدينة فهناك العديد في المدن المغربية قتلوا بطريقة مهينة ومنهم من هو مختفي لحد الساعة لا يعرفوا اقربائهم اهو حي ام ميت. المهم من هذا كله هو إهتمام الدولة بالأطفال والشباب حتى لا يتكرر محسن فكري .
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