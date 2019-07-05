تقرير ينفي تعذيب معتقلي الريف ويضمن شروط المحاكمة العادلة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في وقت أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن محاكمة مجموعة من قادة حراك الريف كانت "غير عادلة وغير منصفة" بالدار البيضاء، اعتبر التقرير الصادر عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن أغلب الملاحظات حول سير المحاكمة "لم تطلع على نص القرار الصادر عن المحكمة".

وأشار التقرير المعنون بـ"أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان" إلى أن محكمة الدار البيضاء "أمنت للمعتقلين حقهم الكامل في التعبير عن إرادتهم الحرة، وعن أفكارهم وتصوراتهم واعترافاتهم، وهو ما قاموا به دون أن تقاطعهم هيئة الحكم، وتولوا ذلك بالعبارات والصيغ التي اختاروها".

وتطرق التقرير الحقوقي إلى توفير شروط العلنية في محاكمة مجموعة الزفزافي، موردا أنه "تم احترام ما نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما أيضا مع ما تنص عليه مقتضيات المسطرة الجنائية".

وأورد التقرير أن محكمة الدار البيضاء عملت على "توفير كل الشروط المساعدة، من قبيل تخصيص فضاء زجاجي شفاف ومكشوف بقاعة الجلسة لجلوس المتهمين المعتقلين، مجهز بشاشة تلفاز كبيرة ومكبرات الصوت، مع السماح لهم بالاستعانة بأوراق وأقلام حبر لتسجيل ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم بخصوص ما راج خلال جميع أطوار ومناقشة القضية".

كما سمحت المحكمة، يورد "تقرير بنيوب"، بولوج قاعة المحكمة "لكل أهالي المتهمين والضحايا والملاحظين الدوليين والوطنيين ورجال الصحافة، وكل من رغب في متابعة القضية، بالإضافة إلى تخصيص قاعة مجاورة لقاعة الجلسات لاستيعاب الوافدين على المحكمة لمتابعة أطوار المحاكمة".

التقرير ذاته أكد أن المحكمة احترمت مبدأ قرينة البراءة من خلال "تمكين المتهمين من الوقت الكافي لبسط ما أرادوا من دفوع قانونية، كما مكنتهم من الإدلاء بكافة الملاحظات التي يرغبون فيها، إذ دامت مداخلة بعض المتهمين ساعة من الزمن".

وبخصوص مزاعم التعذيب، أوضح المصدر ذاته أن الفحص السريري للمتهمين المعتقلين احتياطيا من طرف أطباء المؤسسة السجنية فور إيداعهم السجن أظهر أن حالتهم الصحية "عادية ولا تظهر عليهم أي علامات أو آثار تعذيب جسدي، باستثناء السجين ناصر الزفزافي، الذي لاحظ عليه الأطباء وجود جرح على مستوى رأسه، إضافة إلى رضوض تحت عينه اليسرى وعلى مستوى أسفل الظهر"؛ وهي الكدمات التي اعتبرها التقرير "مبررة"، نظرا لـ"مقاومة قائد حراك الريف لحظة اعتقاله من قبل عناصر الأمن"، حسب التعبير الوارد فيه.