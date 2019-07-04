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الرئيسية | مجتمع | وفاة جديدة تجر انتقادات حقوقية على خيرية "تيط مليل" بالبيضاء

وفاة جديدة تجر انتقادات حقوقية على خيرية "تيط مليل" بالبيضاء

وفاة جديدة تجر انتقادات حقوقية على خيرية "تيط مليل" بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:10

كشفت مصادر متطابقة أنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف المستفيدين من المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير" بتيط مليل، همت مستفيدا كان يعاني من مضاعفات مرض السكري.

وحسب ما نقلته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن وفاة المستفيد جاءت "بعد معاناته الشديدة من جروح وتعفنات بلغت حد تآكل أصابع إحدى قدميه وتكون الدود واستقراره أسفل القدم"، مشيرة إلى أن "مستخدما قام بتنظيف جروح المتوفى بماء جافيل ومطهر طبي، ما أدى إلى خروج كمية كبيرة من الدود".

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها "طوال شهور عديدة قاربت السنة وإلى حد الساعة لم تتوان عن دق ناقوس الخطر، وإبراز الاختلالات والوضع الكارثي الذي يرزح تحته المركز، وعلى رأسه كثرة الوفيات التي في أغلبها، حسب الوثائق التي بين يدي الهيئة، وحسب تصريح المستفيدين وبعض المستخدمين، تعود للإهمال الطبي والإداري بالمركز".

وحسب المصدر نفسه فإن الهيئة "توصلت بما يفيد بأن هناك حالات أخرى تستدعي التدخل السريع لإنقاذها"، لافتا إلى أن "عدد الوفيات بالمركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء السنة الفارطة 2018 بلغ 85 وفاة، ومن بداية يناير هذه السنة إلى اليوم تجاوز 18 وفاة، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 103".

وأشارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بلاغها، إلى "المحاولات العديدة التي قامت بها في الأيام السابقة مع إدارة المركز من أجل أن يتلقى المتوفى العلاج بالمستشفى، وهو الأمر الذي تعذر، مع الاتصال يوم 02 يوليوز بالمندوبة الإقليمية للصحة، ليتم في الأخير قبول المتوفى بمستشفى المنصور التابع لسيدي البرنوصي، لكن بعد فوات الأوان، إذ كان مصيره الموت بعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى، ليكون كمن سبقه من المستفيدين الذين ظلوا يعانون ويتألمون حتى استجاب لهم الموت، ليريحهم من عذاباتهم، التي لم تلق إلى حد الآن سوى آذان صماء من طرف المسؤولين".

من جهته، أكد العربي بيوض، المتصرف القضائي بمركز "دار الخير" بتيط مليل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوفاة والإهمال الطبي المسؤول عنهما هو القسم الطبي المسير من طرف أطباء من المركز والمدير العام المعين من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، والذي يتوفر على تكوين كطبيب شرعي".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن "أي استفسار في هذه النازلة يجب أن يوجه إلى هؤلاء"، مضيفا: "كان على المدير العام أن يدق ناقوس الخطر في هذه الحالة"، ومشيرا إلى أن "الإهمال الطبي يرجع إلى الأطباء بالمركز، فهم من يجب أن يقوموا بالرعاية الطبية والمتابعة، خصوصا أن معظم الذين يفدون على المركز من الخارج يدخلون وهم مرضى ويحملون عوارض طبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حسبي الله ونعم الوكيل الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:17
حسبي الله ونعم الوكيل . الله يرحم الضحايا الي تيتوفاو الواحد تلو الاخر ولا من يحرك ساكنا . إن لله وإن إليه راجعون .
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36
2 - محمد الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:26
وتجي الحقاوي تكوليك الإستراتيجية و ....بلابلابلابلابلابلا......
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24
3 - Ezzidi Khalil الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:32
Je pense qu' il faut mettre la main à tout le matériel du jour vers tout les hôpital et les cliniques pour veiller sur une plus grande sécurité sociale, si non nous ne répondons pas au normes des oms de santé et il nous faut des certifications mondiale dans ce domaine vitale .
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5
4 - مغربي حازق الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:33
حسبي الله على هذه البلاد كل يوم اخبار صادمة
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16
5 - شكوري الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:35
لا حقوق في المغرب.المغاربة يستحقون ما يحصل فهم لا ينصرون الحق ويطبلون للباطل
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16
6 - nacer one الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:45
حسبنا الله في هذا المركز.
عفن واهمال وسرقة وتعدي بين النزلاء و بعض القاءمين عليه.زبادة على المحسوبية.وعدم احترام انسانية الانسان. وتقريبا فوضى عارمة.
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4
7 - محمد الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:46
إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألف معذرة منا لكم ، فمن لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم ، أما بيت القصيد فهم أصحاب آتخاد القرار فعدرهم حتما سيكون أقبح من ذنبهم " لقد كنا منشغلين بموازين والأن نحن مشغولون بتيميتار ومستقبلا سننشغل بمهرجان البولوفار "
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9
8 - IntiSsar الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:49
اصلا الإهمال التام في هذ تيط مليل والله وا عاونو لي فالأرض يعاونكم لي في السما يا هذ القوم حسبي الله ونعم الوكيل
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3
9 - عشتاروت الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:54
يحب اغلاق هذه المجزرة اللاخيرية طيل مليل فورا ونقل الذين اوشكوا على الهلاك داخلها الى مكان امن بعيدا عن الموت دون نسيان التحقيق فيمن قضوا نحبهم بسبب سوء المعاملة وانعدام العلاج
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6
10 - ابو حفص الخميس 04 يوليوز 2019 - 21:54
هذه الاواءات عبارة عن صفقات تجارية بشرية يستفيد منها اكلي مال الحرام
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