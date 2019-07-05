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الرئيسية | مجتمع | تقرير حقوقي: معتقلو حراك الرّيف وجرادة تعرّضوا للتعنيف والمهانة‬

تقرير حقوقي: معتقلو حراك الرّيف وجرادة تعرّضوا للتعنيف والمهانة‬

تقرير حقوقي: معتقلو حراك الرّيف وجرادة تعرّضوا للتعنيف والمهانة‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 05 يوليوز 2019 - 17:00

عكسَ ما حملتهُ خلاصات التقرير الرّسمي، الذي قدّمه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بشأن المقاربة التي نهجتها قوات الأمن في التعامل مع احتجاجات الحسيمة، وعدم صحة ادعاءات التعذيب، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "الأجهزة الأمنية للدّولة لم تقطع بتاتاً مع ممارسات الماضي، حيث تعرّض معتقلو حراك الرّيف وجرادة إلى التعنيف وسوء المعاملة ولممارسات مهينة".

وفي تقريرها السّنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2018، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات".

وفي ردّه على خلاصات التّقرير الرّسمي الذي تمّ تقديمه أمس حول "حراك الرّيف"، تساءل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن دواعي تأخّر الدولة في استصدار هذا التّقرير، معتبراً إياه "محاولة لتبييض وجه القوات الأمنية وأنّها لم تقترف أيّ تجاوزات".

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه كان ينتظرُ أن يقدّم التقرير أجوبة حول الوضع الأمني في منطقة الرّيف ومن المسؤول عن مقتل عماد العتابي وتعذيب معتقلي الرّيف؛ لأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان توقّف عند هذا الأمر وقدّم أسماء لمعتقلين تعرّضوا للتعذيب".

وشدد غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على أنّ "المعتقلين تعرّضوا للمضايقات وكل أصناف التعذيب، سواء لحظة توقيفهم، أو بمراكز الاحتجاز التي مروا منها، بما فيها السجون ولم يمتعوا بكافة حقوقيهم التي يكلفها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتّهديد والتعذيب".

وسجّلت الجمعية "استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغير من ضروب سوء المعاملة، والأمثلة كثيرة آخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، والذي أقبر في أدراج وزارات الداخلية ومكاتب المحاكم".

وتوقف التنظيم الحقوقي ذاته عند "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات".

واعتبر عزيز غالي أن "تقرير شوقي بنيوب يقدّم قراءة وزارة الداخلية للوضع، ولم يأخذ بعين الاعتبار شهادات حقوقية في الموضوع ولا شهادات معتقلي الرّيف"، بينما كان طموح النسيج الحقوقي أن تكون هناك أجوبة حقيقية حول سبب إخضاع عشرات المعتقلين لاختبار الحمض النووي، والجهات التي قامت بتسريب صور خاصة للمعتقلين".

وزاد أن "الدولة استمرت في عدم إشراك عموم الحركة الحقوقية في وضع التقارير، في تناف تام مع إعمال الآلية التشاورية المعتمدة في هذا المجال من طرف الأمم المتحدة وواصلت تماطلها وتأخرها في تقديم التقارير حول إعمال بعض الاتفاقيات وعدم السماح للمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير بزيارة المغرب".

ووصفَ الفاعل الحقوقي وضعية حقوق الإنسان بأنها تزداد تردياً وتدهوراً بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة، حيث تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Ziryab الجمعة 05 يوليوز 2019 - 17:24
هذا شئ لا شك فيه. العنف و تكسير العظام و الإهانة هي العلامة المميزة للدولة في تعاملها مع المحتجين
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16
2 - hassane Barre الجمعة 05 يوليوز 2019 - 17:27
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "الأجهزة الأمنية للدّولة لم تقطع بتاتاً مع ممارسات الماضي، حيث تعرّض معتقلو حراك الرّيف وجرادة إلى التعنيف وسوء المعاملة ولممارسات مهينة".

Combien de subventions étrangères touche l'AMDH pour cette affirmation... Ces gens vendraient leurs mères pour nuire à ce pays
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-15
3 - مع الحق الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:02
و ماذا تقول هذه الجمعية عن اصابات بعض رجال الشرطة بعاهات مدى الحياة و إحراق و تخريب بعض السيارات الحكم ب20 سنة غير كاف يجب على الدولة ان تعيد النظر في الحكم الإعدام الإعدام الإعدام.
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4 - خالد الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:03
كلما كان انفراج تخرج بعض الجمعيات لاطالة المشكل
اساليبها تقادمت فلو كان تعنيف لما خرجت عاءلات المعتقلين تطلق الاكاديب
لم يركبوا على مول الك.....طة لانه صرح بان الامن و موظفو السجن عاملوه جيدا
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5 - بو صوفة الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:03
واحد تيخرب البلاد ويتعامل مع جهات تريد الفتنة .ماذا تريد من المخزن يعطيكم الورود والحلوى...
العصى لمن عصا ليكونوا عبرة
لا نريد من اي حززززاق يتكلم بإسمنا. خاصة ان كان امي عاطل عن العمل حشايشي مهنته التهريب
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0
6 - Sam.. italy الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:05
التعذيب منذ زمان وليس وليد اليوم وناسف للوجوه الكاذبة اللتي تنفي والشمس لا تحجب اشعتها بالغربال..انهم يكذبون حتى النخاع علهم يجدوا من يصدقهم
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7 - نافع رزقي الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:06
هيهات من المستحيل تغيير الثقافة المخزنية المطبقة منذ قرون خصوصا مع انعدام إرادة سياسية جدية وحقيقية من أجل الإصلاح والتغيير في العقلية وبالنسبة للمخزن الانتخابات والديمقراطية ودولة الحق والقانون مجرد قواعد ومبادئ من أجل الاستهلاك الاعلامي للتسويق الخارج في إطار ديمقراطية الواجهة !!
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8 - انتم لستم حقوقيون الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:08
ونحن نعرف حق المعرفة من تكون هاته الجمعية وما هي أهدافها وما هي اجنداتها. إنها الجمعية ذاتها التي تدعم الانفصال في صحراء المغرب وهي الجمعية ذاتها التي انتصبت في عدة محتفل دولية ضد بلدها المغرب و هي الجمعية ذاتها التي دافعت عن مرتزقة مخيم اكديم ازيك الذين قتلوا الأبرياء من رجال سلطة و رجال مطافيء بل وتبولو على الجثث. واش نزيدكم او لا. ولكن إن لم تستحيوا فافعلوا ما تومرون به من أعداء المغرب.
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9 - مهاجر الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:13
إلى مندوب وزارة حقوق الإنسان اقرأ ما أسفله هل حقا السلطات بريئة من ارتكاب خروقات حقوقية في الحسيمة
، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "الأجهزة الأمنية للدّولة لم تقطع بتاتاً مع ممارسات الماضي، حيث تعرّض معتقلو حراك الرّيف وجرادة إلى التعنيف وسوء المعاملة ولممارسات مهينة".
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10 - مول الحكمة الجمعة 05 يوليوز 2019 - 18:14
يا للعار تجتهدون بعد ضياع الحقوق.. الشعب لا يحتاج الى تقاريركم وشهاداتكم بحكم انه يلمس العنف والاهانة بالملموس وكفاني ان احيلكم على المسيرات والاعتصامات النهارية او الليلية للاساذة المتدربين والمتعاقدين في مختلف مدن المملكة بل وحتى المعاقين لم يسلموا من العنف والاهانة......حقا لقد فاتكم القطار ومساندتكم غير مرغوب فيها بتاتا ....وكما يقول المثل الشعبي " البكا على الميت خسارة "
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