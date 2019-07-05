موظفو الجماعات الترابية يحتجون أمام مقرّ الدّاخلية

زينب بوزار*

نظّم مجموعة من الموظفين الجماعيين، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدّاخلية بالرباط، للتنديد بـما سمّوه "إغلاق الوزارة لباب الحوار" مع نقابتهم.

الحركة الاحتجاجية التي جاءت بدعوة من النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية المنتمية لفيدرالية النقابات الديمقراطية، طالب خلالها المحتجّون وزارة الدّاخلية بفتح باب النقاش معهم بخصوص ملفهم المطلبي، على اعتبار أنهم تقدّموا بطلب الحوار في مارس المنصرم ولم يلقوا من الوزارة "سوى التجاهل"، بحسب تعبيرهم.

وفي هذا الصدد، قال محمد لكساس، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية: "نخوض اليوم وقفة رمزية لتنبيه وزارة الدّاخلية للالتفات لمطالب الشغّيلة الجماعية" مضيفا: "نحن مقبلون على محطّات وأشكال احتجاجية أخرى إذا لم نلق ردّا من الوزارة".

واعتبر لكساس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطالب الواردة في المذكّرة "كلها قانونية ومشروعة، والحكومة ووزارة الدّاخلية بنفسهما يناديان بها"، مضيفا أن "الولاية الجماعية على وشك الانتهاء والنظام الأساسي للوظيفة الترابية الذي تم التنصيص عليه سنة 2015 في قانون الجماعات 113.14 لا وجود له".

ودعا المتحدث وزارة الدّاخلية إلى عقد حوار "جدّي ومعقول وبدون مزايدات فارغة" مع نقابته، مضيفا: "نحن منظمة مؤطّرة قانونيا ومتواجدة بجل ربوع المملكة، ولنا تمثيلية دستورية"، في إحالة إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وجاءت المطالب التي ضمنها المحتجّون في مذكّرتهم على مستويين؛ الأول يخصّ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والثاني يتعلق بوزارة الدّاخلية

ومن خلال المستويين، تطالب نقابة موظفين الجماعات الترابية القطاعين بـ"إصلاح وضعية مجموعة من الفئات"، عبر اتخاذ تدابير تحسّن من وضعياتهم، وعلى رأسها إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية على غرار مثيلاتها في باقي القطاعات الوزارية، وإشراك الأطراف الاجتماعية المعنية في صياغة قانونها".

ومن بين المطالب المدرجة في مذكرة النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية؛ "احترام الحريات النقابية وتسوية وضعية حاملي الشّواهد العليا، وفتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه الموظفين دون قيد أو شرط... وغيرها من المطالب التي تصبّ كلها في تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية".