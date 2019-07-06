الخلفي: البعد الإنساني يتصدّر النموذج المغربي في مجال تدبير الهجرة

هسبريس - محمد الراجي

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مقاربة المغرب لقضية الهجرة مقاربة إنسانية تروم تمتيع المهاجرين بحقوقهم وصوْن كرامتهم، عبر تسوية وضعيتهم القانونية، وهي العملية التي انخرط فيها المغرب سنة 2014.

وأشار الخلفي في معرض كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى العلمي الدولي "بين ضفتين"، المنطلقة فعالياته الجمعة والمستمرة إلى يوم الأحد، إلى أن المغرب قام بتسوية وضعية خمسين ألف مهاجر، ما خوّل لهم الاستفادة من حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والصحة والسكن والشغل، مبرزا أن النموذج المغربي في مجال تدبير الهجرة "لقيَ إشادة عالمية".

واستعرض الوزير المغربي أمام المشاركين في منتدى "بين ضفتين"، ومنهم باحثون من أمريكا اللاتينية وأوروبا، عددا من المبادرات التي قام بها المغرب للدفاع عن حقوق المهاجرين، آخرها المؤتمر العالمي حول الهجرة المنعقد بمراكش السنة الماضية، وتأسيس مرصد إفريقي للهجرة، معتبرا أن هذه المبادرات تؤكد "أن جلالة الملك هو رائد إفريقيا في قضايا الهجرة والدفاع عن المهاجرين".

ونوّه الخلفي بتنظيم منتدى "بين ضفتين"، الذي يناقش هذه السنة موضوع "الهجرات: الأسباب والآثار"، بمدينة العيون، معتبرا أن المنتدى يرسي إشعاعا علميا وثقافيا وأكاديميا لحواضر الصحراء المغربية، ويعيد الاعتبار إليها وإلى موقعها في بناء حضارة مغربية قوية، تجسيدا لتوجيهات الملك الذي دعا إلى إعادة الاعتبار للعمق الهوياتي الصحراوي الحساني.

ودعا الخلفي إلى استخلاص الدروس من نجاح تجربة الهجرة انطلاقا من الصحراء المغربية، حيث أفضى التلاقح بين الأمازيغية والعربية لقرون إلى بروز تقاليد شكلت وحدة عضوية ذات أساس متين بين سكان المنطقة، "وهو درس نقدمه للعالم في القرن الواحد والعشرين حول قضايا الهجرة؛ إذ يمكن لهذه الأرض أن تقدم دروسا لإشكاليات تواجهها البشرية اليوم، ونحن قادرون على مواجهتها وتقديم مساعدة للعالم عبر ما عشناه نحن"، يقول الخلفي.

ودعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تعبئة الطاقات العلمية للبحث في موضوع الهجرة وأبعاده واستيعاب الديناميات الثقافية، مشيرا إلى أن قضية الهجرة "لم تعد موضوعا ثانويا، بل محدِّدا رئيسيا من المحددات الموجهة للناخبين في الانتخابات في عدد من بلدان العالم".

وأضاف: "بالنسبة إلينا في المغرب لا يمكن النظر إلى الهجرة كموضوع موسمي، بل هي قضية حاضرة بقوة، خاصة وأن بلدنا أصبح بلد إقامة وليس بلد عبور فقط"، داعيا إلى جعل الهجرة مدخلا لازدهار البشرية وليس العكس، وجعل هجرات المهاجرين آمنة، كما نص على ذلك مؤتمر مراكش.