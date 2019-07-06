عمليات جراحية مجانية لمركز الملك سلمان تنقذ قلوب أطفال مغاربة

هسبريس ـ عبد الإله شبل (تصوير: إلياس بوحيا)

جرى اليوم السبت، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء، إعطاء انطلاقة عمليات جراحية للقلب المفتوح والقسطرة، يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي سيستفيد منها العشرات من الأطفال المغاربة.

ويشرف على هذه العمليات، التي تعرف استفادة عدد من الأطفال خصوصا من الأسر المعوزة التي لا تتوفر على إمكانات مادية لمعالجة أبنائها، طاقم طبي سعودي يقوده عبد الرؤوف الصعيدي، استشاري جراحة قلب الأطفال بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الصعيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا العمل التطوعي الإنساني يتم القيام به منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة، إذ جرى تنفيذ العديد من العمليات لفائدة الأطفال بالعالم العربي تقارب ألفي عملية خاصة بالقلب المفتوح وما يقارب ثلاثة آلاف عملية قسطرة.

وحسب المتحدث نفسه، فإن العمليات انطلقت بإجراء أربع عمليات، في انتظار أخرى ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور أخصائيين من تخصصات متعددة.

ونوه استشاري جراحة قلب الأطفال بالمملكة العربية السعودية بالمجهودات المبذولة على مستوى القطاع الصحي بالمغرب، حيث شدد على أن زياراته لبعض المراكز الاستشفائية الجامعية بفاس ومراكش ووجدة مكنته من معاينة تجهيزات في المستوى العالي.

وأردف المتحدث نفسه: "للسنة الثامنة، أزور فيها مستشفيات المغرب، وقد لمست تطورا كبيرا في مجال طب الأطفال، خصوصا على المستوى البشري، حيث هناك متخصصون في مجالات متعددة قادرون على إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال".

ونوّهت أمهات وأسر الأطفال الذين سيستفيدون من هذه العمليات المجانية، حيث أكدت إحداهن، تتحدر من مدينة سيدي قاسم، أنها اتصلت بمركز الملك سلمان للإغاثة ليتم توجيهها صوب مستشفى ابن رشد، وأضافت: "ستجري ابنتي عملية يوم الثلاثاء القادم ،إن شاء الله، ربّنا يشفي الجميع. إنهم يقومون بالعمليات مجانا لكوننا لا نستطيع دفع تكاليفها، مع هذه الحملات المجانية التطوعية سنتمكن من معالجة أطفالنا".

وناشدت هذه الأم، بعد إعرابها عن استفادتها من الفحوصات بشكل مجاني، من أجل "استمرار مثل هذه الحملات لفائدة الأسر المعوزة"، داعية المغاربة كذلك إلى حذو نفس المسار والقيام بحملات إنسانية مجانية.

جدة مريم، الطفلة التي تعاني بدورها من مرض على مستوى القلب، تحكي لجريدة هسبريس، أنه "بعد إجراء الفحوصات، تبين أن بها ثقبا على مستوى القلب، وعانينا كثيرا، لكن لسنا قادرين على إجراء العملية لها، خصوصا أنها قد تطلبت مبلغا باهظا".

وأوضحت المتحدثة نفسها، التي تتمنى أن تكون العملية ناجحة حتى تتماثل حفيدتها للعلاج: "مع قدوم هذا الطاقم الطبي السعودي تم الاتصال بِنَا، وستجري العملية بحول الله، ونتمنى أن تكون الأمور بخير، والله يجازيهم بالخير".