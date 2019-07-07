بركة يدعو إلى مخطّط لمناطق الحدود وتجاوز تطاحنات المجتمع

عبد الجواد الخنيفي من تطوان

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إقرار العدالة الاجتماعية من خلال إعطاء الأولوية للمناطق القروية والواحات والمناطق الصّحراوية، والتّأكيد على تفعيل الجهوية المتقدّمة التي عرفت تعثّرات في انطلاقتها ووضع الآليات اللازمة لها.

ولفت الأمين العام لحزب الاستقلال، في كلمة ألقاها بمناسبة "الذكرى 49 لوفاة عبد الخالق الطريس"، التي نظمها حزب الاستقلال بسينما أبينيدا بمدينة تطوان، الانتباه إلى ضرورة وضع مخطّط للمناطق الحدودية عبر برنامج وطني خاص، بالإضافة إلى خطّة مندمجة تتعلّق بالمناطق الجبليّة وتفعيل نموذج تنموي جديد لبناء مغرب المستقبل؛ والقطيعة مع السّياسات التي تؤدّي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية".

وطالب المتحدث بمراجعة السّياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ووضع حلول ومخطّطات للتماسك الاجتماعي، وتجاوز التّطاحنات ما بين فئات المجتمع، ومعتبراً أن ذلك يشكّل خطراً على الاستقرار وتنمية البلاد.

وفي نفس المداخلة، أفاد بركة بأن الزعيم عبد الخالق الطّريس يمثّل روح الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، ورمزاً لقيم النّضال والفكر الوطني الوحدوي وللتنمية البانية للإنسان والمجتمع الديمقراطي التعادلي.

وأبرز المصدر أن أرض الحضارات مدينة تطوان تشكّل بأمجاد رجالاتها ونسائها وتاريخها العريق رمزية سنوية كبرى للاحتفاء بمسار الرّواد، ومواصلة العهد بتفعيل رسالة حزب الاستقلال بين الأجيال.

وتابع بأن "من بين مقوّمات ورهانات الوحدة التي يتطلّع إليها الجميع تحقيق التنمية الشاملة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين جهات المملكة والتوزيع العادل للثروات، وضمان العيش الكريم للمواطن والارتقاء الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف تنظيم معرض للصور، اشتمل على محطات تاريخية من حياة الراحل الطريس؛ فضلا عن قراءات شعرية وتقديم شريط تناول شهادات في حقه من أطر وفعاليات وطنية، استحضرت مميّزات شخصيته ونضالاته الحزبية والعربية والإنسانية.