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كُتّاب وآراء
وفد مغربي يتحقق من هوية ضحايا قصف تاجوراء
زار وفد مغربي من سفارة المملكة المغربية في تونس، الأحد، مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء الليبية، الذي تعرض لقصف جوي خلف مقتل 7 مغاربة و8 إصابات من أصل 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين به.
وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، أن "الوفد المكلف من سفارة المملكة المغربية في تونس يقوم بزيارة لمركز إيواء تاجوراء للاطلاع على آثار القصف الجوي الذي تعرض له المركز الذي راح ضحيته عدد من الأشقاء المغاربة".
ويشرف الوفد المغربي على التحقق من هويات الضحايا المغاربة من أجل ترتيب إجراءات ترحيل الجثامين وتسليمها إلى ذويها في المغرب.
وفي بلاغ سابق لها، قالت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس إنها تواصل متابعتها للوضع عن كثب مع السلطات الليبية في طرابلس لتحديد مصير المواطنين المغاربة الذين كانوا بمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء خلال الغارة المأساوية.
وأفادت الديبلوماسية المغربية بتونس بأن البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه نظرًا لتقلبات الوضع على الميدان وشح المعلومات النهائية، فمن المحتمل أن تتغير الحصيلة.