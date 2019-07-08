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كُتّاب وآراء
ظهور فتاة اختفت في "ظروف غامضة" بالعرائش
أوردت المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش أنه جرى مساء الأحد، العثور على الفتاة البالغة من العمر 18 سنة، التي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الخامس من يوليوز لجاري.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ إن مصالح الأمن بمدينة العرائش كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الفتاة، قبل أن يتم تحديد مكانها والعثور عليها بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بالمدينة.
وأوضح المصدر أن الأبحاث أظهرت أيضا عدم صحة المعطيات التي أدلت بها الضحية المفترضة لأفراد أسرتها حول تعرضها للاختطاف من قبل عصابة إجرامية، حيث تبين أنها كانت تتواجد بمحض إرادتها برفقة شخص على علاقة به بمنطقة مولاي بوسلهام الشاطئية.
وقد تم إخضاع المعنية بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تورطها في أفعال إجرامية تتعلق بإهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.