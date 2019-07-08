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الرئيسية | مجتمع | المغرب يجهض 40 ألف محاولة للهجرة السرية

المغرب يجهض 40 ألف محاولة للهجرة السرية

المغرب يجهض 40 ألف محاولة للهجرة السرية
خالد الزروالي من مدريد*
الاثنين 08 يوليوز 2019 - 22:15

أكد خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، أن السلطات المغربية أجهضت حوالي 40 ألفا و300 محاولة للهجرة غير الشرعية منذ شهر يناير الماضي وإلى حدود اليوم .

وقال خالد الزروالي، في حوار مع الصحيفة الإسبانية "إلبايس"، نشرته في عددها يوم الإثنين، إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 .

وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، في هذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الإسبانية، على هامش مشاركته الأسبوع الماضي بمدريد في أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول "التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود"، الذي ترأسه المغرب وإسبانيا: "مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة، ولكن تجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير" .

وأضاف خالد الزروالي: "صحيح أننا نشعر على الجانب الإسباني بأن ضغط الهجرة قد انخفض، ولكن من جانبنا لازال هذا الضغط يسجل تصاعدا".

وأكدت الصحيفة الإسبانية في هذا الصدد أن المغرب "اكتسب موقعا جديدا وضعه الآن في قلب المفاوضات في أوربا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي مدعو إلى دعم المملكة بشكل أكبر من أجل رفع مستوى التعاون بين الجانبين وتكثيفه .

وشدد الزروالي على أن المغرب "يتحمل مسؤولياته بالكامل في مياهه الإقليمية، وينبغي أن يركز النقاش على محاربة المهربين لأنهم هم الذين يعرضون حياة المهاجرين للخطر"، مشيرا إلى أن "المغرب يتعرض للضغط؛ كما أن الضغط الذي تمارسه قوات الأمن في الشمال يفتح جبهات جديدة في جنوب المملكة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "الشبكات أضحت متطورة ومعقدة، كما أن المرشحين للهجرة غير الشرعية بدؤوا يحاولون الآن المغادرة من جنوب الدار البيضاء"، وزاد: "هناك أيضا محاولات للوصول إلى جزر الكناري عبر السواحل المتواجدة بين مدينتي أكادير والداخلة".

يشار إلى أن حوالي 10 آلاف و475 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي، بتراجع قدرت نسبته بـ4. 27 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.

*و.م.ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اطلس الاثنين 08 يوليوز 2019 - 22:45
هذا خطأ على المغرب أن يتخلص منهم جميعا ويسمح لهم بالرحيل إلى البحر وغير البحر ،لسنا دركيا لأوروبا نحمي حدودها
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2 - بالمقابل الاثنين 08 يوليوز 2019 - 23:14
لست أدري هل هذا الرقم صحيح أم مبالغ فيه. وحتى لو تم أجهاض 50.000 محاولة للهجرة السرية فإن التقرير لم يذكر لنا المبالغ التي يستلمها المغرب مقابل كل عملية من هذا النوع.
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3 - timjichte الاثنين 08 يوليوز 2019 - 23:17
المغرب أجهد حقوق أربعين مليون مواطن من العيش الكريم،لا صحة لا تعليم لا سكن لا لا...
فما بالك يلعب دور الدركي لأوربا
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