أطباء القطاع العام يواجهون "انهيار الصحة" بصيف احتجاجي "ساخن"

هسبريس - مصطفى شاكري

احتجاجات صيفية "ساخِنة" لن تطال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فقط، بل سوف تنضاف إليها وزارة الصحة، بعدما أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن انضمامها إلى تيار المحتجين على السياسات الحكومية، التي تصفها بـ"الشعبوية" و"الارتجالية"، رافعة بذلك شعار الاحتجاج من أجل إنقاذ "المنظومة الصحية من الانهيار"، بتعبيرها.

تبعا لذلك، أكد أطباء القطاع العمومي عن نيتهم خوض أسبوع من الغضب، يرتقب أن يبتدئ من 22 يوليوز الحالي إلى غاية 28 منه، يشمل وقف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، ثم الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طوال الفترة المُعلن عنها.

كما تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم إضرابات وطنية متعددة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، خلال يومي 15 و16 غشت المقبلين، فضلا عن أيام 19 و22 و23 من الشهر عينه، من أجل المطالبة بـ"توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، وكذلك تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن".

وكشفت الهيئة النقابية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن "استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، فضلا عن التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هذه السنة بالوظيفة العمومية، على الرغم من أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، ما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام، كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي".

وسجلت النقابة "ضعف" عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، معتبرة أن "العدد الإجمالي لا يتعدى مائتي طبيب"، مبرزة أن الموسم الحالي يعد "أضعف موسم في توظيف الأطباء، على الرغم من كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي".

الأوضاع سالفة الذكر، التي دقت بخصوصها الهيئة ناقوس الخطر، دفعتها إلى دعوة "وزارة الصحة مرة أخرى، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى الاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه"، منادية بـ"تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين".