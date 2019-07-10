نقابيون يرفضون مداومات غير قانونية في "الصحّة"

هسبريس من الرباط

استنكر نقابيون تصرفات لمندوبة وزارة الصحة بالرباط وصفوها بأنها تدخل في إطار "خرق القوانين وإهانة الموظفين"، موردين أن المندوبة تحاول "إلزامهم بمداومات غير قانونية".

النقابيون المنتمون للمكتب النقابي الجهوي الرباط-سلا-تمارة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قالوا إن المركز الطبي للقرب اليوسفية يعرف "حالة ارتباك واستياء لدى الموظفين نظرا لما تسببه مندوبة وزارة الصحة بالرباط المعينة مؤخرا بمقرر انتقال من خرق القوانين وإهانة الموظفين".

وانتقد النقابيون ما أسموه "محاولة إلزام الأطباء للقيام بمداومة غير قانونية بنظام 24/48 ساعة، ورفضها (المندوبة) التعسفي للعطلة السنوية رغم موافقة مديرة المركز، مع العلم أن مندوبية الرباط تتوفر على أعلى نسبة بجهة الرباط سلا القنيطرة (170 طبيبا)".

ويطالب المكتب النقابي بـ"التدخل العاجل بمندوبية الرباط وبإنصاف أطباء المستعجلات"، مستنكرا ما وصفه "اختلالات وتجاوزات في انتقالات الموظفين وإعادة انتشارهم"، و"الشطط في استعمال السلطة وإهانة مجموعة من الموظفين، وسوء تدبير الجدول الزمني للعطل السنوية وتعقيد المساطر الإدارية".

وانتقدت النقابة كذلك ما اعتبرته "إجبارا للأطباء العامين لمعالجة بعض الحالات المعقدة التي تتطلب أخصائيين، خصوصا بالمستعجلات، ناهيك عن التدخل في اختصاص الأمور الأكاديمية والمنهجية العلمية المتبعة في معالجة المريض".

وذكر المصدر نفسه أن من بين نقاط الاختلال أيضا "رداءة الوجبات الغذائية نهارا وعدم توفرها ليلا"، و"فشل في تدبير الموارد البشرية وعدم توفر مجموعة من الاختصاصات"، و"غياب مصلحة التوجيه وإرشاد المريض حسب التخصص للولوج إلى العلاج وقبل التوجه إلى الطبيب"، و"فشل المندوبية في تنظيم المهام الفعلية لمركز القرب الطبي مع باقي المراكز الصحية باليوسفية".