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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تحذر من الرشوة والفساد بالمستشفيات

وزارة الصحة تحذر من الرشوة والفساد بالمستشفيات

وزارة الصحة تحذر من الرشوة والفساد بالمستشفيات
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:04

عمم وزير الصحة دورية على مختلف الفاعلين في القطاع من أجل العمل على تقوية آلية إرساء نظام النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، موجها الدعوة إلى الجميع من أجل تطبيق مبادئها، ومحذرا من كل أشكال الفساد.

وتم تعميم هذه الدورية على جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية لـ"بذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، والاستشارات الطبية، والتكفل بالولادات، وطب النساء، من أجل تخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة".

وطالب الوزير بضرورة "التصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات: لا للرشوة، مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة".

وأكدت الدورية ضرورة "نشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان، مثل خدمات التوليد وطب النساء"، و"وضع الآليات الكفيلة لتسهيل التبليغ من المواطنين على حالات الابتزاز والرشوة، والانصات والاستجابة لشكاياتهم، والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية والعقابية اللازمة".

وطالب الوزير أيضا بـ"تعزيز مصالح الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية بكل الوسائل التي تسهل على المواطن الولوج إلى المرافق والحصول على الخدمات الصحية في إطار الوضوح وتبسيط المساطر، وذلك عبر نشر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، لائحة المهنيين في وضعية المداومة، جدول الاستشارات الطبية، وتعزيز التشوير بمختلف المرافق"، وفق نص الدورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربية الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:20
والله ما كاينة غير هي ولا سير حفر قبرك بيدك
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2 - قهرتونا الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:30
قهرتونا بلهضرة لخاوية و نوضو ديرو شيحاجة و صلحو الأوضاع، الله ياخد فيكم الحق، الله ياخد فيكم الحق، الله ياخد فيكم الحق فالدنيا قبل الآخرة
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3 - أجرة محترمة الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:32
ها انتم تلاحظون حتي الاطباء الجدد لا يريدون العمل مع الدولة لانه ليس هناك حوافز. لذا نطلب من وزير الصحة وخصوصا الحكومة من رفع من أجور وتعويضات الاطباء لتمكينهم من حياة إقتصادية وإجتماعية كريمة ومحترمة وشريفة ولتحصينهم من آفة الحاجة.لان أجورهم هزيلة وتعادل أجرة الشوماج في أروبا وكندا.
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4 - Ingénieur الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:33
لا أعرف طبيب في المغرب لا يعطي شواهد طبية مزورة جميع الأطباء الذين تعاملت معهم في حياتي في المغرب العزيز يأخدون الرشوة للأسف
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5 - محيي الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:39
تأخذ أمي إبرة كل سنة بمستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء. إشتريت لأمي الدواء ب80 درهما وبقيت معي عشرون درهما. تلبط بسببه بالممرض ولا أحد بقاعة الانتظار. ونادى طبيب الحقن فشلنا القاعة ولم نبق طويلا ثم خرجنا. وإذا بشبيه الممرض يظهر تانية ويشعر في الأحاديث الواهية الفارغة ولولاه لما ذخلنا للحقنة، فهمت المقصد وناولته العشرين درهما ورفضها وكأنني مدين له بأجرة وظل بسخط حاله فتركته يغلي وغادرت المكان.
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6 - ضيعتي لوراق الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 17:40
القانون واضح ومعروف والرشوة معروفة عند الجميع ممنوعة كيبان لي ضيعتي الدولة في لوراق للي رسلتي المطلوب تطبيق القانون باش ميبقاش على لوراق جي انت ولا رسل ناس عاديين لجميع االمستشفيات وحقق في ثروات موظفين بداو فراملية عاديين وزور المستعجلات اما المذكرات والتحذيرات راك غير تضيع في الحجرة كيف كيقولوا مع بعض الاستثناءات وشوف الاطباء للي كيخليوا ااعمومي ويعقدو مع المرضى يتلفاو في الخصوصي زعما انت ما في راسك والو باراكا من الخوا الخاوي في اتخاذ القرارات التدبيرية
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