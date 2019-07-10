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الرئيسية | مجتمع | المجلس الثقافي البريطاني يُتيح "تغيير العالم" أمام شبان مغاربة

المجلس الثقافي البريطاني يُتيح "تغيير العالم" أمام شبان مغاربة

المجلس الثقافي البريطاني يُتيح "تغيير العالم" أمام شبان مغاربة
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 20:00

بغرض فتح باب المزيد من التكوين والإلمام أمام شباب شمال إفريقيا، نظم المجلس الثقافي البريطاني بالرباط منافسة تهدف إلى "تغيير العالم" سميت "القيادات الشبابية المستقبلية"، تضم في مختلف مراحلها شبانا من بلدان عديدة، بلغ نهايتها أربعة مغاربة ومثلهم من تونس، وانتهت بفوز ثنائي من كلا الدولتين.

المنافسة التي نظمت صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان المغربي، وحضرها السفير البريطاني المعتمد لدى المملكة المغربية، توماس رايلي، ونظيره التونسي، محمد بن عياد، مكنت الفائزين من فرصة السفر إلى المملكة المتحدة من أجل "الاستفادة من تكوين متقدم في مجال القيادة، بمعهد مولر التابع لجامعة كامبريدج، كما سيلتقون برلمانيين بريطانيين وقادة ملهمين من مختلف أنحاء العالم".

وبرنامج "القيادات الشبابية المستقبلية" هو "شبكة طويلة المدى تجمع مسؤولين سياسيين صاعدين، وتستهدف أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من جميع أنحاء العالم، تتاح لهم الفرصة لكي يطوروا خبرتهم في مجال صنع السياسات ونسج علاقات قيمة واكتساب المهارات اللازمة التي لها وقعها الإيجابي في خلق التغيير".

الفائزون الذين استعرضوا أمام لجنة التحكيم عروضهم خلال خمس دقائق لكل شاب، سيلتحقون بنظرائهم الممثلين لـ11 بلدا آخر، خلال فعاليات البرنامج ببريطانيا، وذلك بـ"هدف دعم تكوين الجيل الصاعد من القادة المستقبليين عبر العالم، ممن يعول عليهم لخلق التغيير الإيجابي المنشود، وممن يضعون أنفسهم في خدمة بلدهم".

وتشارك في النسخة الحالية من البرنامج ثلاث عشرة دولة هي: كندا ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك والمغرب ونيجريا وباكستان وبولندا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأربع في المملكة المتحدة: إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلاندا الشمالية.

وقدم المرشحون "رؤيتهم للتغيير الإيجابي، وعرفوا بنوعية الأثر الجيد لفعل التغيير الذي يسعون إليه، كما أفصحوا عن الدوافع التي تجعلهم مقتنعين بأنهم الأشخاص المناسبون لخلق ما ينشدونه"، وهو ما شدد عليه السفير البريطاني، توماس رايلي، خلال كلمة مقتضبة له، دعا خلالها "الشبان إلى السعي نحو مزيد من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم".

وسيتمكن المستفيدون من البرنامج من "مواكبة مجالات السياسة وربط علاقات دولية ستمكنهم من إحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء العالم، وهو ما برز من خلال تجارب السابقين، فقد عاين المجلس الثقافي البريطاني تقليصا من حدة الفقر في بلدانهم بفضل مبادرات خريجي البرنامج، وانخراطا فعالا في المجتمع المدني".

بدوره، سجل سياران ديفان، المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني، أن "المنظور الدولي أساسي ليتمكن القادة المستقبليون في جميع الدول من فهم ورفع التحديات المرتبطة بتغيير الوضع الحالي للعالم"، مشددا على أن "دورة هذه السنة مصممة على مجابهة التحديات العالمية التي يواجهها الإنسان اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عالم مجنون الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 20:27
شباب المغرب خاص يغيرو عقليتهم وهضرتهم ونظرتهم للجنس الاخر ,اما العالم راهم في مؤخرة الترتيب
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14
2 - صديق بن صاديق الرباط الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 20:40
ملاير الدراهم يستنزف الوزورا ورؤساء دواوين ولبرلمان وجمعيات وجمعات ورؤساد الجهات والجامعات التي تدعي انه سياسيه استعملت كل لمصطلحات من سب وشتم وتظليل وتلفيق ثهم وشعارات والدين وتحريض على شركات وأشخاص ومساعده مهاجري القرى وبوادي على احتلال طرقات وسرقه الماء وكهرباء ولبناء لعشواءي لبعض واعطاد صدقه شهريه اعطوه ايم تيسير يستفد منه حتى تبيعات واتباع ولمصوطون من محضوضي سكان احياء شعبيه وقزديزيه من أجل اصواطهم لنتخابيه وتكوين بيادق وجيوش وجرائد الكترونيه اختصاصه وبمساعده بعض لمعلمات ومعلمي العمومي ولخصوصي لمساعدة الحزب الحاكم ان يتصدر الانتخابات مدى الحيات إفراغ خزينة الدولة بالأجر وتعويضات ومتيازات وبريمات وافخم سيارات ومجانيات لمحروقات وخصصه تعليم والمستشفيات وحذف لمقاصه وتغير ملاير ها لجبوب الخليه والعشيقات باحذات تعيينات ومناثب وتوظيفات زبونيه ولمحسوبيه الحزبيه نرجو من الله ان يغير هد لوجوه وحل لبرلمان ولوزرا طرد كل موظفي زبونيه وابناد وبنات العشيقات ليرجع حق المغاربه كلهم ويشف علينا بإذن الله وقوته
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5
3 - ههههه کذبة باینه الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 20:53
الدول الاستعمارية مستحيل تحب الخير لدول العالم التالث هي تقدم احلام كاذبة وتروج لأفكار غالبا تخذم مصالحها،ربما مشكل الهجرة أصبح فارضا نفسه،لكن الربيع العربي أظهر أن الغرب خلق ثورة ضد ثورة الشعوب ،فلا مستقبل مع أنظمة فاشية ديكتاتورية
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2
4 - عبد الفتاح-مناضل غيواني الثلاثاء 09 يوليوز 2019 - 21:35
بريطانيا منزعجة من تحول البوابة الإفريقية من جنوبها(جنوب إفريقيا) التي وضعت فيها كل بيضها, إلى شمالها (المغرب والذي تضع فيه فرنسا كل بيضها), فتارة تستعمل العصا لكسر البوابة الشمالية بالتحدير المتكرر بالإرهاب المحدق بالمغرب, ومعاكسته في إتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي , وتارة تستعمل الجزرة كزيارة أميرها للمغرب وبعض الأنشطة الإجتماعية لتلميع صورتها والتي يقوم بها سفيرها بالمغرب. هل سنعيش حرب مواقع فرنسية أنجليزية موطنها المغرب, هذا ما ستكشفه الأيام. وشدوا ولادكم وربوهم على تقوى الله, أما الغرب فيختار بدقة بعض من يتخرج من مدارسه من سياسيين ويحولهم إلى عملاء, يبيعون وطنهم وشعبهم بثمن بخص, لا مجال لضخ أموال في مجال معين إن لم يكن من ورائه ربح ( مشروع عميل)( retour sur investissement),
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5 - عبد السلام حنفي مدرسة ابن حزم الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 00:50
كلام الاخ عبد الفتاح منطقي ينم عن المامه بما يحوم حول المغرب والدول العربية والافريقية من مخاطر بسبب جشاعة الغرب فلولا وجود اطماع لما تحرك الغرب في شمال افريقيا كما يتحرك ترامب في الخليج العربي انها البقرةالحلوب
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