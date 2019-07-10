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الرئيسية | مجتمع | تقرير برلماني يكشف معطيات صادمة عن ممتهنات التهريب بسبتة

تقرير برلماني يكشف معطيات صادمة عن ممتهنات التهريب بسبتة

تقرير برلماني يكشف معطيات صادمة عن ممتهنات التهريب بسبتة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:00

كشف تقرير أنجزته لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب معطيات صادمة حول ظروف عمل النساء المشتغلات في تهريب البضائع بباب سبتة المحتلة، إذ صرّحن لأعضاء اللجنة البرلمانية الذين قاموا بالمهمة الاستطلاعية بأنهن يتعرضن لكافة أنواع الاستغلال، ويشتغلن في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة أن من بين النساء اللواتي يشتغلن في التهريب المعيشي من تضع الحفاظات، لعدم وجود مراحيض في معبر باب سبتة، كما أنهن يتعرضن للسب والشتم والاعتداءات الجسدية.

ولم يسمّ التقرير الجهاتِ التي تكيل للنساء العاملات في التهريب المعيشي بباب سبتة كل أنواع الإهانة والسب والاعتداء، إذ اكتفى معدّوه بإلقاء المسؤولية على "المنظمين"، دون تحديد ما إن كان الأمر يتعلق بالشرطة المغربية أو الإسبانية، أو هما معا.

المثير في التقرير أنه كشف أن السيارات التي تدخل إلى مدينة سبتة المحتلة من أجل تهريب البضائع، وعددها يناهز 1000 سيارة يوميا، لا تعود للمهربين فقط، بل إن عشرات منها، قدّرها أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية التي أنجزت التقرير، بمائتي سيارة، تعود ملكيتها لرجال الأمن والجمارك.

وحسب ما جاء في التقرير فإن سيارات رجال الأمن والجمارك التي تدخل إلى مدينة سبتة المحتلة بهدف تهريب البضائع يحظى أصحابها بمعاملة خاصة، من حيث سهولة العبور، وكذلك في ما يتعلق بالمراقبة؛ وهو ما يطرح، حسب الوثيقة ذاتها، سؤال الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتكبدها المغرب جراء التهريب.

التقرير سالف الذكر تضمن معطيات خطرة تتعلق بالأمن الداخلي للمغرب، إذ كشف أن أكوام المواد المهربة لا تخضع للمراقبة، إذ إن الرّزم التي تحملها النساء اللواتي يتولّين التهريب، والتي يصل وزنها أحيانا إلى 140 كيلوغراما، تحمل رموزا معيّنة تحيل على أصحابها من المهربين، وتمر بمنتهى السهولة عبر الجمارك قبل أن تدخل إلى المملكة.

وتطرح السهولة التي تمر بها البضائع المهربة من مدينة سبتة المحتلة سؤال وجود تواطؤ بين مافيات التهريب والجهات المسؤولة عن المراقبة، إذ قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تعليقا على تصريح لإحدى النساء العاملات في التهريب المعيشي، في ربورتاج أعدته اللجنة الاستطلاعية، قالت فيه: "الطريق خالصة"، إن هذه الجملة "تلخص كل شيء"، مضيفة: "من هي هذه الجهات اللي كتخلص الطريق لتسهيل تمرير البضائع؟ ومَن يتسلم السلع المهربة؟".

وذهبت الحقاوي، التي حضرت إلى جانب وزير الصحة، أنس الدكالي، جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمعبر بباب سبتة، في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى وصف ما يجري في باب سبتة بأنه "وصمة عار في جبيننا جميعا".

واعترف نواب برلمانيون من أعضاء اللجنة التي أشرفت على إنجاز التقرير بأن هناك تواطؤا بين المسؤولين ومافيات تهريب البضائع من مدينة سبتة المحتلة، إذ قال عبد الفتاح العوني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن مسؤولين صرحوا لأعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية بأنهم يعرفون إلى أين تتوجه البضائع المهربة، وهذا يعني، بحسبه، أن "هناك تواطؤا مع مافيات التهريب".

التواطؤ مع مافيات التهريب يطرح أيضا سؤال التهديد الذي تشكله البضائع المهربة على الأمن الصحي للمغاربة، إذ إن السلع التي تدخل إلى المغرب، وخاصة منها المواد الغذائية، تكون على وشك نهاية مدة صلاحيتها، حسب عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار؛ بينما قال عبد الفتاح العوني إن المواد الاستهلاكية المهربة "تكون مخصّصة لتصديرها إلى المغرب، ولا يتم ترويجها في إسبانيا، نظرا لتردي جودتها".

وحمّل نواب المعارضة الحكومة مسؤولية المعاناة التي تلاقيها النساء العاملات في التهريب المعيشي بباب سبتة، إذ قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال: "نحن قمنا بواجبنا، ومهمتنا تنتهي عند هذا الحد، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، لأنه من غير المعقول أن تظل عاجزة ومكتوفة اليدين إزاء مافيات التهريب".

وأجمع النواب البرلمانيون أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية على أن التهريب بمعبر باب سبتة ليس تهريبا معيشيا، "بل هو تهريب منظم تستفيد منه مافيات"، حسب تعبير عبد الودود خربوش، منتقدا التساهل مع هذه المعضلة بقوله: "إذا عجزنا، كدولة، عن وضع حد لنشاط مافيات التهريب فينبغي، على الأقل، أنْسنة ظروف عمل النساء المغربيات المشتغلات في معبر باب سبتة، بتوفير المراحيض لهن، وأماكن مغطاة تحميهن من المطر في فصل الشتاء والشمس في الصيف"، مضيفا: "النساء يشتغلن هناك في ظروف لا إنسانية، وقد سمعنا عبارات السب والشتم في حقهن من المسؤولين المغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ناصر الزفزافي عندو الحق الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:13
الشوهة ماعندهاش المثيل والعالم باسره كتفرجو فينا في الفيديوهات في اليوتوب والله تحشم تقرا التعاليق ديال الشعوب
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8
2 - عماد الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:14
لماذا لا يتم استبدال الشرطيين العاملين في المعبر كل سنة؟ لماذا لا تدفع الدولة تعويضات للنساء اللواتي يشتغلن في التهريب مقابل البقاء في المغرب حفاظا لكرامتهن والإقتصاد الوطني و ضغطا على إسبانيا المحتل و المستفيد الأول. نحن من نطعم من يحتل أراضينا و نخرب اقتصادنا
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20
3 - azzouz الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:18
Tout ça est bien connu. Il faut agir et non faire des commissions pour faire semblant qu'on découvre le problème
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6
4 - الهاشمي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:21
باب سبنة وما أدراك ما باب سبتة، نقط للبيع، تدر مداخيل بالملايين على الموظفين، فوق 20 مليون سنتيم يوميا. أحد أسباب مفارقات المجتمع المغربي.
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6
5 - مغربي ابن بلدي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:23
افينك ا الحقاوي صاحبة الارقام والمعطيات والمرجعيات الاسلامية . هاكي فين تخدمي ها حقوق المرأة والعنف ضد النساء بكل تلاوينه . نتي اللي تطلبي من المرأة الفقيرة تشكي براجلها او نهار تطلق اشمن بديل قدمتي ليها ، الشارع مثلا. من غير طبعا المتزوجات اللي عندهم رزقهم هادوك الاغلبية تتلقها هي اللي تتعنف زوجها حيت تتلقاه شي طماع مذلول.الاختصار المفيد السبب الرئيسي في كل الكوارث الاجتماعية من اجرام وطلاق وعنف ونتشرد وانتحار .هو الفقر ، الفقر الفقر . هاد الفقر هو مورد دائم للاصوات ايام الانتخبات ادن لن يتم تجفيفه هو مصدر العمالة الرخيصة وعبيد الملاهي ادن لن يتم تجفيفه .يجب احداث وزارة الفقر وتكوني انت على رأسها لانه لولى الفقر لما صعدتم الى الحكومة.
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6 - mqimo الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:23
عمرني نسى نهار مشيت لباب سبتة و واحد مول طوموبيل هاز الفلوس و كالس كايفرق الفلوس بالعلالي و طالع ليه الدم
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7 - مجد٣ الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:24
صمت في صمت ،سبات (النوم العميق)في سب وشتم ،وصمة عار على جبين الجبناء،أعز الناس أمهاتنا تذل من أجل لقمة عيش وصبر ظنك الحياة ،حسبنا الله مولانا لا أستطيع ان أتصور هده الصورة الاإنسانية،أينكم يامن صوتنا عليكم .
لكم الله يأمهاتنا
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4
8 - abcd63 الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:27
هادي دابا عشرات السنين عاد هاد البرلمانيين عرفوا اش واقع؟؟؟؟يحسبون انفسهم انهم حققوا انجاز عظيم!!!تقرير قاليك.......يا للعجب العجاب...بحالا زعما هادشي لي كيوقع فباب سبتة سري أو هاد البرلمانيين كانوا دايرين جواسيس كيبلغو على الخروقات....وباز.....البيروقراطية ديال اخر الزمن....
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9 - mmm1962 الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:27
J ai les larmes aux yeux quand je vois ce qu il subisse ces pauvres femmes chargées comme des mules et leurs hommes fainéant restent aux cafés où elle est votre dignité oh les dirigeants marocains?qu elle honte!!!
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10 - save الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:27
كفاش ... برشلونة اللي مدينة وسط اسبانيا ، منوضينها باش ياخذو الاستقلال ، و سبتة و مليلية اللي 100/100 مغربية وفي اراضي مغربية ...مافهمناش
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11 - نصراوي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:28
انعدام الضمائر.وانعدام الحس بالمسؤولية كفيلان بجعل الذين وضعت الدولة فيهم الثقة ان يكونوا أول مخربي إقتصاد البلاد
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12 - مغربي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:32
من يمنع اسثمارات توفر فرص الشغل لهؤلاء عوض امتهان هذه المهنة
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13 - مواطن غيور الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:34
يا حكومة!.. يا مسؤولين!.. إنها وضعية مهينة في حق المرأة المغربية والمغاربة بصفة عامة تسيء لسمعة البلاد.. فهل من تدخل عاجل عاجل عاجل لمساعدة هؤلاء اللواتي يسموهم الأعداء (وللأسف الشديد) بالبغلات في حين أنهم مناضلات قويات يكافحن لكسب لقمة العيش ويستحقن كل العناية والتكريم..
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14 - عابر الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:34
التقرير ام الإهانة ام الحكرة؟ تبدئ من باب حدودنا وتنتهي بباب حدود الإسبان أشياء لا يمكن قبولها لمن له نفس أو من له غيرة عن أهله بكن لا إذن تسمع ولا عين ترى ويبقى دار لفنان على حاله
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15 - المواطن الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:35
[ مسؤولين صرحوا لأعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية بأنهم يعرفون إلى أين تتوجه البضائع المهربة، وهذا يعني، بحسبه، أن "هناك تواطؤا مع مافيات التهريب" ] هذا كلام خطير.. كيف يمكن ان تكون أجهزة الأمن هي المتورطة في تسريب البضائع مع مافيا التهريب؟ وجلالة الملك كل مرة ينوه بجهود أجهزة الأمن في الحفاظ على الوطن... ونفس الثناء والشكر نسمعه كل مرة من رئيس الحكومة.
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16 - baghi_ti9ar الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:35
المهم ديما الهضرة كاينة وسحابة دايزا بلا شتا , موت اسكت , فهمتني .
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17 - FROM RIF الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:37
انا العام لي فات وبالظبط فهاد الشهر دزت على الديوانة ديال سبتة وشفت هداك المنظر والله مشهد يدمي القلب ويبكي العين وتقشعر له الابدان والنفوس ولي يشوف هداك المنظر يصحاب ليه كاينة الحرب في المغرب , انا هداك المنظر شفتوه العديد ديال المرات في اليوتوب وباللغة الاسبانية وحتى بعظ القنوات عربية من المشرق نقلو عاود نقلو هاديك الشوهة ولكن كي كنت حداهم تخلعت وتعجبت وطيحوني الركابي, والصراحة انا بعدا مازال مافهتش كيفاش الطواغيت والمفترسين تيجي ليهم النعاس و تا هما تيخرجو يدوزو العطل ديالهم في الخارج قدام اسيادهم وبلا حشمة لا والو.
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18 - abdo الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:40
انا جربت هدا الميدان كنت خارج بالف درهم ديال السلعة سلبوها مني الجمارك لم اذهب وقفت بجانبهم حوالي نصف ساعة اقسم بالله شاهدت السيارات تمر محملت بالملايين ديال السلعة ولااحد يتكلم
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19 - سبب الوضع في باب سبتة الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:43
هاد البرلمانيين لي عاملين لجان وكيقولو فالتقارير أن مشاكل باب سبتة سببها المنظمين خاصهم يعرفوا بأن سبب المشاكل هما البرلمانيين انفسهم اولا لأنهم يتقاضون اجورا ضخمة امتيازات بالجملة بالإضافة إلى التقاعد الضخم الذي يعتبر ريعا سياسيا، لو أنهم تخلو على هذه الامتيازات و التقاعد الغير المستحق لفائدة الطبقات الهشة من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي لحلت مشاكل باب سبتة. ولقطعوا الطريق على المنظمين الذين اتهموهم من الاستفادة من الوضع.
برلمانيون يتقاضون الملايين والتقاعد الضخم من أجل تقارير لا تفيد يعرفها القاصي و الداني.
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20 - سوسي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:44
زعما بحال ايلا اول مرة نسمعو هدالمعلومة الفساد ينخر البلاد من الساس حتى للراس
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21 - hassan الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:45
حاميها حراميها الكل يسرف الكل يتاجر السبب الوحيد فى نظرى لو كان الشرطى يتخلص مزيان من الدولة ما كانش غيوقع هادشى
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22 - ابوزيد الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:45
سبحان الله العظيم .هل ما يقع في باب سبتة يحتاج إلى تقرير أو لجنة تقصي الحقائق . فكل شيء أمام أعين الجميع .من أراد أن يطلع ما عليه إلا الذهاب إلى باب سبتة
منذ 4 عقود والحآلة هي هي بل تدهورت .حيث كثرت النساء الحاملات و الان حتى الرجال يمتهنون هذه الحرفة في تزاحم مع النساء.الشيء الذي يبين أنه كثر الفقر .ما دفع المغربيات والمغاربة إلى ممأسرة هذه الطريقة ( استغلال مافيات التجارة ) لكسب لقمة العيش.
رغم أن الجارة الشمالية تحاول بين حين وآخر تحسين الوضع خصوصا عند سقوط ضحايا بسبب الازدحام و التدافع.
فالحكومة والمسؤولين يعرفون كل شيء وكل ما يقع بالمعبر منذ سنين . اذا ما الجديد في التقرير.اللهم هدر المال العام.
الله غالب.
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