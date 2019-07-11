"الإقصاء" يُغضب كتّاب الضبط بمحاكم المغرب

رشيد بيجيكن من أكادير

عبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، التي "أقصت، عن سبق إصرار وترصد، كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط، لتتحوّل إلى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، معتبرا أن قرار إحداثها جاء "تتويجا لمسار نكوصي، تردّدنا كثيرا في الرد عليه، والتعاطي معه من منطلق رهاننا على انتصار دولة المؤسسات".

بيان صادر عن التنظيم النقابي، تتوفر عليه هسبريس، رفض "تركيبة الهيئة الإقصائية، التي تشكل تغييبا مقصودا لأكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة ببلدنا"، متسائلا: "كيف تضم عضويتها رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة لا لشيء سوى لأنهما من أطر كتابة الضبط؟".

النقابة الديمقراطية للعدل شدّدت ضمن بيانها على أن "استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري، تم إقراره لصالح الشعب المغربي، وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد على أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية"، مستغربة ما وصفته بـ"هذا المنطق الاستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط، الذي يُعاكس حتى الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم، مما يدفعنا إلى التساؤل حول دوافع القائمين على إذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من".

وطالب التنظيم النقابي بـ"مراجعة شاملة لأوضاع العاملين بكتابة الضبط، تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الإغراء والضغط"، وذلك عبر "إقرار نظام ترقي مماثل لنمط ترقي القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، واعتماد الإدماج بالشواهد، إلى جانب تمتيع هذه الفئة بالشهر 13، وإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة ومراجعة تعويضات الحساب الخاص"، كما قرر تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف محاكم المغرب، الخميس، وذلك "في سياق الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط"، كما ورد في البيان.