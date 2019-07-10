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الرئيسية | مجتمع | مكفوفون مغاربة يطالبون باللجوء إلى دول غربية

مكفوفون مغاربة يطالبون باللجوء إلى دول غربية

مكفوفون مغاربة يطالبون باللجوء إلى دول غربية
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 19:05

قررت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات تدويل قضية أعضائها، وراسلت بهذا الخصوص عددا من الهيئات والمنظمات الدولية من أجل قبول طلباتهم باللجوء إلى دول غربية، معتبرة أن "الدولة المغربية بكل مؤسساتها لا ترغب للإنسان المكفوف أن يعيش بكرامة داخل وطنه الأصلي".

وطالبت التنسيقية ضمن رسالتها بـ"قبول الطلب باللجوء الإنساني بأحد البلدان التي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم"، مشيرة إلى أن طلبها هذا يأتي "بعد عدم وفاء الحكومة المغربية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والمعاقين، بل ودستور المملكة وقوانينها، وفشلها في إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".

وأعطت المراسلة المثل على ذلك بـ "نسبة 7 بالمائة التي ما يقرب على 20 سنة ونحن ننتظر تفعيلها وأكدت الوزيرة الوصية على القطاع الاجتماعي عدم قدرة الحكومة أن تلزمها بقوة القانون، الذي لا يطبق، وأن القطاعات لا ترغب في ذلك، وكذا مهزلة المباراة الموحدة 200 التي كان من المرتقب أن تجرى في شهر مارس والمصادق عليها في قانون المالية 2019، إلى غير ذلك من الأكاذيب المعتادة من قبل الحكومة".

وراسلت التنسيقية كلا من الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، وأيضا منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وصرح مجموعة من المكفوفين لـهسبريس بأنهم راسلوا، منذ سنة 2011، قطاعات ومؤسسات حكومية عديدة، بغية إيجاد حلّ جذري لمعاناتهم، "راغبين في دخل يضمن العيش بكرامة وعزة داخل الوطن"، بحسب تعبيرهم.

وسبق أن حمل تقرير بعثت به التنسيقية الوطنية للمكفوفين وحاملي الشهادات إلى كل من منظمة العفو الدولية وجمعية الأمم المتحدة، نفحة تصعيدية، محملا الحكومة "مسؤولية ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج سياسة التظليل والكذب والإقصاء والتهميش"، بلغة التقرير.

وانتقدت التنسيقية، ضمن تقريرها، ما أسمته "غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية"، قائلة إن الأمر دفع البعض منهم إلى "محاولات انتحارية".

وأضافت التنسيقية أن "شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف، وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - said الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 20:16
هنا في البرازيل إذا كانت شركة لها أكثر من 100 موظف مثلا، الدولة تلزمها بتشغيل موظف معاق. مثلا شركة لها 1000، أنا أظن أنه من العدل إعطاء فرصة على الأقل لخمسة معاقين. كذلك الدولة يجب أن تحدد نسبة معينة للمعاقين في التوظيف.
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2 - bolbol tetuan الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 20:19
هذا المطلب يجب على الشعب المغربي كاملا ان يطالب به لنرى ماذا ستفعل الدولة تجاه ذلك
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3 - بورواين الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 20:23
والله انها لمهزلة وبكل المقاييس فهل يضن هؤلاء وغيرهم ان لجوئهم إلى أوروبا سينهي مشاكلهم هدا هراء انها جهنم وبكل المقاييس لا شغل ولا مأوى إلا من خاد الله بيده الدول الأوروبية اليوم على شفا حفرة الإفلاس لكن من يرغب في الدهاب فعلى الدولة ان تفتح له الباب وكما يقول المال الماء والشطابة حتى ......
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4 - زهير الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 20:34
المغربي عموما لا حل معه كان مكفوفا أو بصاحتو أو فقير أو ملياردير أو عاطل أو متعاقد أو مدير شركة أو رجل النظافة أو طبيب .. حاجة وحدة تجمعهم كاملين، يصايبو الأزبال في الشارع و التخريب و إعطاء الدروس للآخرين.
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5 - snake الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 20:42
الادارات العمومية والمؤسسات غير قادرة على أداء مهامها وهي بأشخاص في كامل صحتهم البدنية فما بالك لو انظم لها دوي الاحتياجات الخاصة، كيف ستكون المردودية؟؟ أعتقد ان الحل الأمثل لهم هو اللجوء الى أوروبا والعيش على ظهر دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين
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