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الرئيسية | مجتمع | إطلاق الشرطة للرصاص الحي يسائل خطورة المجرمين وإنفاذ القوانين

إطلاق الشرطة للرصاص الحي يسائل خطورة المجرمين وإنفاذ القوانين

إطلاق الشرطة للرصاص الحي يسائل خطورة المجرمين وإنفاذ القوانين
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:00

بكثير من الانقسام، استقبل المغاربة توالي عمليات استخدام السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن في مختلف التدخلات؛ فأمام التحركات الخطيرة لمقترفي أفعال إجرامية واحتمال الشطط في استخدام السلطة، لا يبدو متابعو الأحداث على قلب واحد، خصوصا وأن واقعة قتل عميد شرطة لشخصين بالبيضاء قد حركت مصالح "الحموشي" من أجل متابعته بشأن "تجاوزات".

وارتفعت في الآونة الأخيرة حدة لجوء رجال الأمن إلى استخدام السلاح الوظيفي، خصوصا في مدن بعينها تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وإرباكا للنظام العام، لكن حالات سقوط وفيات تبقى قليلة؛ إذ إن الكثير من التدخلات اتجهت نحو إصابة الجانح على مستويات تمنعه من الحركة بغرض إحكام القبضة عليه بسهولة.

وحددت المديرية العامة للأمن الوطني حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة في الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

وفي هذا الصدد، قال إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في الدراسات الأمنية، إن "استخدام السلاح الوظيفي له ضوابط قانونية ومعيارية ترتبط أساسا بالتواجد في حالة دفاع عن النفس، كما ينص على ذلك الفصلان 124 و125 من القانون الجنائي، لكن في المقابل، جاء القانون الدولي بالعديد من الأمور التي تحد من استخدام السلاح الوظيفي حماية للحق في الحياة".

وأضاف حافيظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون يربط استخدام السلاح الوظيفي بوجود خطر داهم وفعلي، وليس فقط بتقدير الشرطي"، مسجلا أن "المادة الثالثة من مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واضحة وتتيح استخدام السلاح عند الضرورة القصوى وفي الحالات اللازمة، لكن بشرط الضرب على مستوى الرِجل، على سبيل المثال".

وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن "القانون الدولي يقول كذلك إنه في حالة كانت البنية الجسمانية للشرطي كفيلة بشل الخارج عن القانون، فلا داعي لاستخدام السلاح حفاظا على الحق في الحياة"، مسجلا أن "القضاء طرف هو الآخر في المعادلة، فرجل الأمن قد يتعرض للمساءلة حين يتعدى الدفاع عن النفس إلى القتل الخطأ أو العمد".

وأشار المتحدث إلى أن "بلاغ مديرية الأمن حمل عدة أشياء إيجابية، منها وجود اختلالات مهنية وأخلاقية في سلوك رجل الأمن"، مبرزا أن "المديرية لم تجنح نحو حماية موظفها كما تفعل الإدارات الأخرى عادة"، مضيفا: "فضلا عن هذا، تم التطرق لهوية كل المتورطين، وربما بينهم رجل شرطة شاهد ومسؤولون إداريون في ولاية أمن الدار البيضاء".

وأردف حافيظي أن "مسألة استعمال السلاح كانت مطلبا لدى بعض الفئات الشعبية، لكن العادة كانت هي إطلاق عيارات نارية في السماء، والسؤال الحقيقي الآن هو لماذا كل هذا العنف في مواجهة رجال الأمن من طرف الجانحين؟"، معتبرا أن "المقاربة الأمنية هي آخر وسائل الردع، والمطلوب هو دعم المدرسة والتربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - يسن الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:10
من الفيديو لي منشور فالفيسبوك الشرطي قام بعملية اعدام وليس دفاع عن النفس
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7
2 - خطيير الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:22
صراحة فيديو مروع ينم عن حب الشؤطي للسلطة و عند المقاومة يتفنن في استخدام الشطط لا هدا ليس بششط هدا قتل مع سبق الاصرار و الترصد الشرطي واجب فيه مبدا ضبك النفس مهما كانت الظروف و ان لم تقوى على التحمل فقدم استقالتك صراحة فيديو يمس حتى بمبظا قرينة البراءة و يمس بحق الانسان في الحياة انها جريمة مكتملة الاركان حبدا لو تخلف المحامون عن مؤازرته لانه لاسديستحق د
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6
3 - mjid الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:23
الشرطي في الدار البيضاء إرتكب إعداما داعشيا وليس تذخلا ؛لأن كل عناصر التذخل لم تكن موجودة ؛ فتاة أعزلة تحتج عليه فقام بإعدامها ؛ ربما لكي لا تشهد عل جرمه في حق الشاب ؛كل من شاهد الفيديو يطالب بالقصاص لتلك الفتاة الفقيرة وكل من حرض على قتلها وفرح لذلك فهو مشارك في الجريمة ووجب إعتقاله وتقديمه للعدالة
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7
4 - chaouki الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:23
حامل السيف او السكين بعد الانظار من الشرطي
ان لم يستجب فمصيره الموت يجب ان ترجع الهيبة
الي الشرطة و الملاحظ في السنين الاخيرة ان هناك
الانضباط في صفوف الشرطة ما عدا القليل جدا في بعض
المدن الصغيرة
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8
5 - مغربي بعقلو الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:24
الڤيديو يوضح وضوح الشمس انها عملية قتل متعمدة لا تحمل اي بصمة دفاع عن النفس او تدخل امني.ثم ما معنى المطالب الشعبية؟ القانون يسهر عليه القضاء وينفده اعوانه من رجال الامن وغيرهم وليس برغبات فئة معينة من الشعب او غيرها، ونحن امام جريمة قتل في الشارع العام باستعمال السلاح الوظيفي وليس امام حالة من الشطط او التسيب او تجاوز قانوني، هادي جريمة ماشي خطأ مهني.وكما ان المواطن العادي يرتكب الجرائم فرجال الشرطة ايضا هم مواطنون ومنهم من يرتكب نفس الجرائم. ولكن اللدي نجهله هو دوافع هاد الجريمة.لدالك يستحسن عدم التطرق للموضوع حتى تتضح اسبابها وملابساتها.عندي سؤال عندما تنتهي عملية جراحية لاحد الاطباء بالفشل ويتوفى المريض اللي هي مسألة محتملة وبالرغم ان الطبيب كان يسعى لانقاد حياته، تنشوفوا الناس تطالب برأس الطبيب وكأنه مجرم تعمد قتل مريضه،بالرغم ان هاد المريض يقدر يكون مجرم سابق او جانح ،ماتيهمش المهم الطبيب خاصوا يتعاقب.و عندما نشاهد شرطي يقتل مواطنة نطالب بترقيته بالرغم اننا مازال ما عرفناش اش واقع. الحقد والكراهية تتعمي الانسان نهائيا
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4
6 - Amine الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:25
بعد تحليلي للفيديو أجد أنه قتل الرجل أولا بدون سبب و قد يكون مجرد خطأ لاسيما ان الرجل لايحمل سلاح ابيض و ليس هناك تأثير، لكنه لكي يستطيع الخروج من الورطة لابد له أن يزور المحضر، لكن المشكلة في أن المرأة طرف في الحادث و ستكون شاهدا، لذلك قد أطاح بها على ما أضن شرطي آخر و أعدموها بدون رحمة، وهكذا قد زورو المحضر بدون شهود، لكن الروح عزيزة عند الله و قد انفضحوا بالفيديو
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7 - simo الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:27
نعم للاستعمال السلاح ضد المشرملين الجانحين حاملي السيوف مهددين حياة الامن و المواطنين لكن ما شاهدناه فهي عملية اعدام خارج القانون لولا الفيديو لطمست للابد لكن الروح عزيزة عند الله
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8 - abouama الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:27
رجل الأمن له الحق في الدفاع عن النفس باستعمال السلاح ولا سيما في مواجهة المشرملين والمقرقبين والا ستكون النتيجة وخيمة يفقد رجل الامن حياته للخطر و حياة الناس كذلك. والمجرم لايبالي بما يفعل .اللهم فقدان مجرم ولا فقدان رجل أمن. شكرا على انتباهكم.
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-3
9 - نعم للامن الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:31
حمل السلاح من طرف موظفي الامن في حد داته كاف لتخويف الجانحين و في حالة الضرورة يجب تبليغ المسؤولين لطلب الدعم و اطلاق رصاص تحديري في الهواء و ادا لزم الامر فليكن التصويب في أماكن لا تؤدي للقتل...كما بجب تجهيز رجال الامن بكاميرات لتسجيل تدخلاتهم حماية للمواطنين من الشطط في استعمال السلطة.
نتمنى من الساهرين على الامن اتخاد إجراءات عملية لكسب الثقة بين المواطنين العزل و رجال الامن المسلحين.
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5
10 - زهير الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:31
في المغرب، استخدام السلاح عند الضرورة القصوى وفي الحالات اللازمة، لكن بشرط الضرب على مستوى الرِجل، على سبيل المثال !! في الولايات المتحدة، يجوز استخدام السلاح ضد أي كان إن لم يمتثل لأوامر رجل الأمن !
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11 - ADAM الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:31
أسأل الشرطي الدي أرتكب تلك الجريمة الشنعاء سبحان الله أمام المجرمين الدين يشكلون على سلامتكم و سلامة المواطنين تتريتون قبل إطلاق الرصاص و حتى في حالة إطلاقه تكون رصاصة تحديرية في الهواء و عندما يتعلق الأمر بأشخاص لا يشكلون أي خطر لأنهم غير مسلحين فالحل عندكم هو إعدامهم مباشرة و دون رحمة و الحمد الله ان هناك من قام بتصوير تفاصيل الجريمة و حسب هده الجريدة فقد تم أعتقال تسعة أشخاص بتهمة تضليل العدالة و إهانة الشرطة القضائية بالأادلاء بشهادة الزور التي كانت في صالح مفتش الشرطة و لولا الفيديو المنشور على موقع يوتيوب لأعتقد الجميع ان الشرطي القاتل كان في حالة الدفاع عن النفس
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12 - مواطن الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:34
L’inspecteur a sciemment tiré sur la jeune fille pour taire son premier meurtre c’est un meurtre avec préméditation. Dans unEtat de droit le ministre de l’intérieur doit déposer sa démission avant l’ouver D’une enquête
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2
13 - مكاوي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:35
الشرطي الدي تدخل في الدار البيضاء لم يكن معه أي دليل على أنه شرطي ولم يكن بلباس الشرطة وليس معه أي شرطي أو دورية أمنية؛ السؤال مطروح  هل إذا وقف عليك شخص وإدعى أنه شرطي هل يجب أن تنصاع لأوامره ؟ وإذا لم تفعل هل يجوز له قتلك ؟ وكيف تتأكد أنه لا يريد ينتحل صفة الشرطي لسرقتك متلا ؟ وهل حمله المسدس دليل على أنه شرطي ؟
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7
14 - كول على طول الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:35
أنا إنسان قاري، وإطار عالي، وخدام على راسي، مواطن صالح وكنخلص الضرائب ديالي و ماشغلي فمشاكيل ..

الأسبوع الي فات كنت خارج من ملهى ليلي باليل .. (عادي .. الواحد يدستريسا شوية .. لاته كنخدمو بزااااف) ... خرجت لقيت بوليسي كيجر وكيسب بنت بأقبح الألفاض .. ألفاض يستحي منها حتى المشرملين ... غير من السروال لتحت والام والأب والطاسيلة .. على الأرجح عاهرة ... حصلها كتشرب فالزنقة ... البوليسي كان كيسب ويكشكش ماشي بحال شي موظف كيأدي مهام ... كان مكشكش ومغوفل بحال الا شي واحد مانعة عليه مرتو الفراش 3 شهور .. وعرقان ومجلخ ومريض مع راسو .. بحال الا عدبناه معانا فهاد الليل ..

أنا بطبيعة الحال شفت داك المنضر وما عجبنيش .. شعلت كارو وبقيت كنتفرج... حتى جا فيدور من معارف البوليسي .. وتوسط ليها

اليوم ملي شفت الفيديو ديال هاد البوليسي كيقتل مرا مليوحة فلرض .. بديت كنقول مع راسي .. كون كان داك البوليسي ناض ضرب داك ختنا حدايا .. ومع أنا كتجيني النفس على ولاد وبنات البلاد ... ماشي بعيد نكون دابا فالمشرحة .. و البوليسي جامع الشهود بلي حاوت نشفر ليه الفردي ..
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6
15 - شرطي الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:36
الشرطة والدرك مع كامل الاحترام احيانا يكونون عرضة للابتزاز من طرف المجرمين لعدم تمكنهم من إطلاق النار عليهم وقد كثر الإجرام ولم يبقى بديل لمنع إطلاق الرصاص لذى اساندهم في الحفاض على امن البلاد وتكسير كل من سوت له نفسه الإجرام والاعتداء على المواطنين وأملاك الغير بدون حق ولا قانون
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16 - hassan الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:39
يتم متابعة ومحاسبة رجال الأمن المتورطين في القتل هنا في أمريكا ان لم يدلي بفيديو يوثق العملية. هادي فبلاد القانون والعدل بحراك المغرب غادي يولي اللي عندو لحساب مع شي حد غادي يصفيها ليه ومكاينش اللي يقدر يهضر.
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17 - سكزوفرين الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:39
المشكلة الوحيدة المطروحة هي هل كل رجال الشرطة والدرك مأهلون نظريا ونفسيا لاستعمال السلاح ضد من يشكل خطرا عليهم او على المواطنين.
شخصيا انا مع استعمال السلاح
واذا ثبت شطط فيجب اتخاذ إجراءات فورية ورادعة.
ماشي تبرير كل شيء بالسلطة التقديرية
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18 - Sam.. italy الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:43
نحن مع المظلوم اينما هو كان مدني او شرطي لكن الشرطي اللي اعدم الابرياء بالبيضاء ومحاولة بلطجي الشهادة زورا له يجب محاسبته هو بدوره
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19 - عبد الله الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:44
ارى ان اكثر الحالات التي تدخل فيه البوليس بقتل ارواح كانت حالات هيجان لشباب عاطل مخدر الى اقصى درجة قبل ان نقتل ذلك الشخص يجب ان نسأل أنفسنا من اذخل تلك المخدرات الى البلاد ومن هو المسؤول على تركها لتذخل الم تكن الشرطة هي المسؤولة تسعين في المئة هي من مسؤولية الشرطة لانه خلل ناتج عن الاهمال من طرف الشرطة اذن لايمكن ان نترك المخدرات تذخل الى البلاد لقتل اولادنا من طرف المخدرات او من طرف الشرطة يجب ان تكون هنا شرطة مدربة على جميع الحركات لتشل الجاني احسن من ان تقتله
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20 - رجل امن الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:49
رجل الأمن بين مطرقة الحفاظ على حياته وحياة الآخرين وسندام ظروف الدفاع الشرعي . هذه الحالة الأخيرة ربما سوف يعرف المواطن سبب من اسباب استفحال الجريمة . رجل الأمن في اخر المطاف فهو مواطن كباقي المواطنين لديه إلتزامات عائلية فكيف له ان يقوم بواجبه وهو يحس بتهديد فقدان مصدر دخله في أي لحظة . خلاصة الإدارة لا ترحم والمجتمع لا يرحم .
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21 - ATLAS الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:50
بعد هاته الحادثة وجب مراجعة شروط استخدام السلاح الوظيفي مادام جهاز الشرطة يحتوي على عناصر غير أسوياء كحالة هذا الشرطي .. من ضمن الحلول المقترحة تجهيز رجال الشرطة بكامرات محمولة على زيهم يشترط اشتغالها أثناء اللجوء إلى إستخدام السلاح الناري أو إستبدال السلاح الناري بسلاح الصعق كهربائي ..
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22 - الصياد الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:53
أنا وبصفتي رجل أمن .. ضد اي استعمال للسلاح خارج إطار القانون .. والا سنصبح امام غابة .. ما يميز رجل الامن هو انه خضع لتدريب اساسي غني حصنه بمدارك معرفية كبيرة .. تجعله قادر على مواجهة كل الصعوبات والمخاطر .. ويعرف حدود وخطورة السلاح الذي يحمله .. الدفاع الشرعي له شروطه القانونية .. وهي ما غابت في واقعة الدار البيضاء .. فالسلاح يستعمل اذا اردت الدفاع عن اشخاص مدنيين في خطر .. وبعد عدة طلقات في الهواء ثم في مناطق غير قاتلة في الجسم .. اما الدفاع عن النفس .. فيجب ان يكون بالمواضبة على التداريب وامتلاك جسم رياضي يجعل الشرطي متفوق في كل تدخل.. مع العلم انه عند بداية حصة العمل فانت وضعت روحك في سبيل الواجب الوطني.
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23 - الضرورة التاريخية تفرض ذلك الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:54
كثير من المنظرين يعتقدون أن المجتمع المغربي سيتحول بسرعة إذا ماطبقنا القوانين حسب ما تدعو له بعض الدول في حين يقفزون على التطورات الفلسفية والسياسية والإقتصادية التي مرت منها الدول المتقدمة ونحن لازلنا في فترة تاريخية متأخرة تحتاج إلى استخدام السلاح ضد المجرمين الذين يتعدون على الأبرياء وبدون سبب كما فعلت الدول الأروبية مند القرن 18 إلى القرن 20
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24 - رشيد الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:58
الحل الوحيد لمعرفة ما ان كان إطلاق الرصاص لردع الجانح كان واجبا ام إفراط في القوة هو تركيب كاميرات في زي الشرطي .
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25 - ولد كزا الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 14:59
هد الموظف ديال الشرطة عدم الضحية تانية من أجل طمس حقيقة التجاوز الأول الذي أعدم فيه الضحية الأولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما صاحب شهادة الزور بجب قطع لسانه. ولا ننسا هداك لي دفع الضحية تانية يجب متابعته بالمشاركة في القتل العمد. حسبي الله ونعم الوكيل.
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26 - عادل القنيطرة الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 15:00
الشرطي مجرم وجب معاقبته ... عملية اعدام بدم بارد... بلاد كحلة و الله
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27 - صابر الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 15:01
اطلاق الرصاص في الحالات الخطيرة وعلى القدمين نؤيده ولكن قتل انسان بروح باردة فهذه جريمة يجب العقاب عليها وباقصى العقوبات كما نرجوا تتبيت كاميرات في كل الاماكن ...
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