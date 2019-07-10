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كُتّاب وآراء
إطلاق الشرطة للرصاص الحي يسائل خطورة المجرمين وإنفاذ القوانين
بكثير من الانقسام، استقبل المغاربة توالي عمليات استخدام السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن في مختلف التدخلات؛ فأمام التحركات الخطيرة لمقترفي أفعال إجرامية واحتمال الشطط في استخدام السلطة، لا يبدو متابعو الأحداث على قلب واحد، خصوصا وأن واقعة قتل عميد شرطة لشخصين بالبيضاء قد حركت مصالح "الحموشي" من أجل متابعته بشأن "تجاوزات".
وارتفعت في الآونة الأخيرة حدة لجوء رجال الأمن إلى استخدام السلاح الوظيفي، خصوصا في مدن بعينها تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وإرباكا للنظام العام، لكن حالات سقوط وفيات تبقى قليلة؛ إذ إن الكثير من التدخلات اتجهت نحو إصابة الجانح على مستويات تمنعه من الحركة بغرض إحكام القبضة عليه بسهولة.
وحددت المديرية العامة للأمن الوطني حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة في الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
وفي هذا الصدد، قال إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في الدراسات الأمنية، إن "استخدام السلاح الوظيفي له ضوابط قانونية ومعيارية ترتبط أساسا بالتواجد في حالة دفاع عن النفس، كما ينص على ذلك الفصلان 124 و125 من القانون الجنائي، لكن في المقابل، جاء القانون الدولي بالعديد من الأمور التي تحد من استخدام السلاح الوظيفي حماية للحق في الحياة".
وأضاف حافيظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون يربط استخدام السلاح الوظيفي بوجود خطر داهم وفعلي، وليس فقط بتقدير الشرطي"، مسجلا أن "المادة الثالثة من مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واضحة وتتيح استخدام السلاح عند الضرورة القصوى وفي الحالات اللازمة، لكن بشرط الضرب على مستوى الرِجل، على سبيل المثال".
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن "القانون الدولي يقول كذلك إنه في حالة كانت البنية الجسمانية للشرطي كفيلة بشل الخارج عن القانون، فلا داعي لاستخدام السلاح حفاظا على الحق في الحياة"، مسجلا أن "القضاء طرف هو الآخر في المعادلة، فرجل الأمن قد يتعرض للمساءلة حين يتعدى الدفاع عن النفس إلى القتل الخطأ أو العمد".
وأشار المتحدث إلى أن "بلاغ مديرية الأمن حمل عدة أشياء إيجابية، منها وجود اختلالات مهنية وأخلاقية في سلوك رجل الأمن"، مبرزا أن "المديرية لم تجنح نحو حماية موظفها كما تفعل الإدارات الأخرى عادة"، مضيفا: "فضلا عن هذا، تم التطرق لهوية كل المتورطين، وربما بينهم رجل شرطة شاهد ومسؤولون إداريون في ولاية أمن الدار البيضاء".
وأردف حافيظي أن "مسألة استعمال السلاح كانت مطلبا لدى بعض الفئات الشعبية، لكن العادة كانت هي إطلاق عيارات نارية في السماء، والسؤال الحقيقي الآن هو لماذا كل هذا العنف في مواجهة رجال الأمن من طرف الجانحين؟"، معتبرا أن "المقاربة الأمنية هي آخر وسائل الردع، والمطلوب هو دعم المدرسة والتربية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
ان لم يستجب فمصيره الموت يجب ان ترجع الهيبة
الي الشرطة و الملاحظ في السنين الاخيرة ان هناك
الانضباط في صفوف الشرطة ما عدا القليل جدا في بعض
المدن الصغيرة
نتمنى من الساهرين على الامن اتخاد إجراءات عملية لكسب الثقة بين المواطنين العزل و رجال الامن المسلحين.
الأسبوع الي فات كنت خارج من ملهى ليلي باليل .. (عادي .. الواحد يدستريسا شوية .. لاته كنخدمو بزااااف) ... خرجت لقيت بوليسي كيجر وكيسب بنت بأقبح الألفاض .. ألفاض يستحي منها حتى المشرملين ... غير من السروال لتحت والام والأب والطاسيلة .. على الأرجح عاهرة ... حصلها كتشرب فالزنقة ... البوليسي كان كيسب ويكشكش ماشي بحال شي موظف كيأدي مهام ... كان مكشكش ومغوفل بحال الا شي واحد مانعة عليه مرتو الفراش 3 شهور .. وعرقان ومجلخ ومريض مع راسو .. بحال الا عدبناه معانا فهاد الليل ..
أنا بطبيعة الحال شفت داك المنضر وما عجبنيش .. شعلت كارو وبقيت كنتفرج... حتى جا فيدور من معارف البوليسي .. وتوسط ليها
اليوم ملي شفت الفيديو ديال هاد البوليسي كيقتل مرا مليوحة فلرض .. بديت كنقول مع راسي .. كون كان داك البوليسي ناض ضرب داك ختنا حدايا .. ومع أنا كتجيني النفس على ولاد وبنات البلاد ... ماشي بعيد نكون دابا فالمشرحة .. و البوليسي جامع الشهود بلي حاوت نشفر ليه الفردي ..
شخصيا انا مع استعمال السلاح
واذا ثبت شطط فيجب اتخاذ إجراءات فورية ورادعة.
ماشي تبرير كل شيء بالسلطة التقديرية