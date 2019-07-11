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الرئيسية | مجتمع | اليابان تدعم محاربة عنف الشباب بسجون المغرب

اليابان تدعم محاربة عنف الشباب بسجون المغرب

اليابان تدعم محاربة عنف الشباب بسجون المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 23:30

احتضن المقر المركزي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء، حفل التوقيع الرسمي على مشروع يتعلق بمحاربة العنف لدى الفئات الشابة من النزلاء وإعادة إدماجهم، بشراكة مع سفارة اليابان بالمملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المشروع، الذي تموله بشكل كامل حكومة اليابان بمبلغ إجمالي قدره 446040 دولارا أمريكيا لمدة عام كامل، "يدخل في إطار المشروع الشامل لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي انطلقت في مارس 2016 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يستحضر هذا المشروع مبادئ حقوق الإنسان والبعد النوعي ويراعي الاهتمام بالاستدامة البيئية"، وفق بلاغ مشترك صادر عن المندوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما يهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى الوقاية من العنف والحد من ظاهرة العود، على أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصعيد المحلي بالوسط السجني وعلى مستوى المجتمع ككل.

جدير بالذكر أن المشروع الشامل قد استفاد من منحة أولى مقدمة من طرف حكومة اليابان بقيمة 864000 دولار أمريكيا، وذلك في مارس 2016، من أجل تنفيذ برنامج "دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها.

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