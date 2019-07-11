24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:35
|06:21
|13:38
|17:18
|20:45
|22:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلوي: حراك السودان والجزائر يوسع الربيع العربي
- انقلاب سيارة يصرع أربعة شبان في شمال أكادير
- شراكة بين فدرالية الصناعات الإبداعية بوزارة الثقافة
- العثور على كنز عملات عربية قديمة وسط بولونيا
- فرنسا تمتلك صواريخ أمريكية في قاعدة ليبية
تغييرات جديدة تطال نظام امتحانات الباكالوريا و"المراقبة المستمرة" (5.00)
تعديل "مدونة التأمينات" يعزز خدمات "الأبناك الإسلامية" بالمغرب (5.00)
- رصيف الصحافة: رواتب رونار ومساعدَيْه تفوق 200 مليون سنتيم - (113)
- 20/20 .. تلميذة مغربية تحصُد أول معدل في البكالوريا الفرنسية - (74)
- سحب "أسطوانات الغاز" يصادم بين وزارة الداخلية والمحلات التجارية - (73)
- أمن تطوان يوقف الشرطي المتورط في قتل شخصين بالرصاص - (63)
- تغييرات جديدة تطال نظام امتحانات الباكالوريا و"المراقبة المستمرة" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان تدعم محاربة عنف الشباب بسجون المغرب
احتضن المقر المركزي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء، حفل التوقيع الرسمي على مشروع يتعلق بمحاربة العنف لدى الفئات الشابة من النزلاء وإعادة إدماجهم، بشراكة مع سفارة اليابان بالمملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المشروع، الذي تموله بشكل كامل حكومة اليابان بمبلغ إجمالي قدره 446040 دولارا أمريكيا لمدة عام كامل، "يدخل في إطار المشروع الشامل لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي انطلقت في مارس 2016 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يستحضر هذا المشروع مبادئ حقوق الإنسان والبعد النوعي ويراعي الاهتمام بالاستدامة البيئية"، وفق بلاغ مشترك صادر عن المندوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما يهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى الوقاية من العنف والحد من ظاهرة العود، على أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصعيد المحلي بالوسط السجني وعلى مستوى المجتمع ككل.
جدير بالذكر أن المشروع الشامل قد استفاد من منحة أولى مقدمة من طرف حكومة اليابان بقيمة 864000 دولار أمريكيا، وذلك في مارس 2016، من أجل تنفيذ برنامج "دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها.