تقرير يربط بين تراجع عدد الرحل وتغيرات المناخ

هسبريس - أمال كنين

حذر تقرير حديث من تصاعد التوترات بين الرعاة الرحل والمجتمعات المستقرة بسبب الأرض والمياه، مؤكدا أن إجمالي الرحل بالمغرب عرف انخفاضا ملحوظا؛ إذ تراجع من حوالي 68500 في عام 2004 إلى 25300 في عام 2014.

التقرير الصادر عن مجموعة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية للدفاع عن الأقليات العرقية والدينية واللغوية وحقوق السكان الأصليين، والذي حمل عنوان "الاتجاهات في الأقليات والشعوب الأصلية"، حذر من تأثير تغير المناخ على الأقليات والشعوب الأصلية الذي يعرضهم بشكل خاص لعواقب أكثر بسبب "التمييز والإقصاء اللذين يتعرضان لهما في جميع أنحاء العالم".

وأكد التقرير أن البدو في المغرب يواجهون نقصًا في المياه أو عدم توفر إمكانية الوصول إلى المراعي، ضاربا المثل بما شهدته منطقة كلميم، المعرضة لتقلبات المناخ، من تحول عميق بين عامي 2014 و2015، موردا أنه في الوقت الذي بلغ فيه معدل هطول الأمطار 350 ملم في المتوسط في المنطقة عام 2014، انخفض هذا المعدل إلى أقل من 50 ملم في العام التالي.

وحمل التقرير تصريحا لنور الدين بسادي، أستاذ الأبحاث بجامعة مولود معمري في تيزي وزو، أكد فيه أن عددا متزايد من الرحل انتقل إلى منطقة سوس بحثًا عن الأرض، مشيرا إلى أن أغلب الرحل يستقرون في أراض زراعية تنتمي إلى المجتمعات الأمازيغية ذات الأغلبية في المنطقة لوقت طويل.

وقال التقرير إن الآثار الاجتماعية لأزمة المناخ في أي بلد أو مجتمع تزيد من عدم المساواة بين السكان الأكثر تهميشا، مبرزا أن "الأقليات والشعوب الأصلية هي أول من يشعر بالعواقب قبل العديد من التجمعات الأخرى".