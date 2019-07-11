24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

  1. فرنسا تمتلك صواريخ أمريكية في قاعدة ليبية (5.00)

  2. تغييرات جديدة تطال نظام امتحانات الباكالوريا و"المراقبة المستمرة" (5.00)

  3. تعديل "مدونة التأمينات" يعزز خدمات "الأبناك الإسلامية" بالمغرب (5.00)

  4. لعبة شعبية في فكيك (5.00)

  5. نقابيون يرفضون مداومات غير قانونية في "الصحّة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | باحثون يرممون مكامن الخلل في قانون الإضراب وينشدون التوافق

باحثون يرممون مكامن الخلل في قانون الإضراب وينشدون التوافق

باحثون يرممون مكامن الخلل في قانون الإضراب وينشدون التوافق
هسبريس- عبد الإله شبل (تصوير: محمد اكريمي)
الخميس 11 يوليوز 2019 - 00:30

لازال مشروع قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة يثير النقاش في صفوف مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من نقابات عمالية وأرباب العمل، بسبب المواد والصيغة التي جاء بها، إذ تحاول كل جهة الدفاع عن رأيها في مفهوم الإضراب والطريقة التي يجب أن ينفذ بها.

واحتدم النقاش في ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأربعاء بالدار البيضاء حول مشروع قانون الإضراب، حيث شدد الأستاذ الجامعي عبد العزيز لعتيقي على أنه "يتضمن مقتضيات خطيرة من شأنها أن تشل من فعاليته".

وأضاف الأستاذ الجامعي أن "هذا يعني أننا لا نكفل حرية التعبير، ولا يعني أن الأجراء سيتوقفون عن التعبير عن مطالبهم"، مشيرا إلى أن الأمر سيخلف "ردود فعل غير منظمة، من قبيل التغيب عن العمل، وخفض الإنتاج، وهي ردود فعل واقعية لا يمكن مراقبتها؛ في حين يمكن أن يكون هناك تدبير معقلن حتى نضمن نصا قانونيا قابلا للتفعيل وقابلا للتدقيق"، وفق تعبيره.

وبخصوص الصيغة التي جاء بها مشروع القانون، يورد المتحدث نفسه أنها "تختلف عن مدونة الشغل بمنهجية توافقية بين الفرقاء الاجتماعيين"، مؤكدا وجوب وجود لجنة للفرقاء، "ما يمس مصداقية الإضراب".

واعتبر الباحث نفسه أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات مثيرة للجدل، لافتا إلى أن "تباين مواقف الأطراف عامل إيجابي للوصول إلى نص بصيغة توافقية ومطابق للدستور والاتفاقيات الدولية".

من جهته لفت الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون ممارسة حق الإضراب بصيغة توافقية وتفاوضية، "على اعتبار أن الأمر لا يخدم البلاد".

وأوضح الزاير بعد اتهامه الحكومة بالتهرب من الحوار الاجتماعي أن "الإضراب يخرق بإضافة عمال جدد، ما يكسر الخطوة الاحتجاجية"، داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية لضمان حق العمل.

بدوره، أشار المحامي محمد الشرفاني إلى كون قراءة هذا المشروع الذي جاءت بِه الحكومة بخصوص القانون المذكور "تبرز تقليص مشروعية حق الإضراب إلى حد المس بدستوريته"، مضيفا أن "العبء سيكون ملقى على عاتق المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات التي تدعو إلى توقيفه ومنعه وإفراغه من كل محتوى".

وتطالب الكونفدرالية بضرورة "التنصيص على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل"، مشددة على "ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".

وطالبت النقابة في وقت سابق بـ"ضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب"، لكونه "مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك"، مسجلة استعدادها "لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Elghaz i الخميس 11 يوليوز 2019 - 00:57
المرجو من جميع الاصدقاء والصديقات والمناضلات والمناضلين دعوة اصدقائهم للاتحاق بمجموعة وصفحة إلى النضال لإسقاط مشروع قانون الاضراب️️
وراسلوا هذه الصفحة للمشاركة في الحملة ضد مشروع قانون إعدام حق الإضراب، السلاح الذي تملكه طبقة العمال ضد مستغليها ومضطهديها
ليكن شعارنا
هذا المشروع ليس للتعديل وليس للتفاوض بل الواجب النضال لإسقاطه
من أين نبدأ الحملة، وما طرق تنظيمها وتنسيقها، وما إمكانات تنظيم أنشطة اشعاعية لكشف الضرر البالغ لهذا المشروع، وما وسائل الاحتجاج المناسبة للبدء في حملة تصاعدية للضغط من أجل سحب المشروع وإقباره؟
تسارع الدولة الخطى للمصادقة على قانون تكبيل/تجريم الإضراب ببرلمان الاستبداد في عز الصيف، لذا يتوجب الإسراع من جانبنا نحن أيضا، مناصرو الطبقة العاملة، في تبني أشكال متنوعة من المقاومة سعيا لبناء إمكانية عمل جماهيري ضخم لإجبارها على التراجع، غير ذلك سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام قانون تم تمريره على غرار ما حصل مع التقاعد والتعاقد وهذا القانون ليس كغيره إذ يتعلق بنزع تام لسلاح الطبقة العاملة الذي هو الإضراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - Hassan الخميس 11 يوليوز 2019 - 01:20
الإنتماء النقابي حماية مدنية . الناس الذين ينادون بمقاطعة النقابات ويعتبرونها متواطئة أو انتهازية سلبيون . الفراغ يوحي بالملء . شارك وحاسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - عبد الخالق صدور تزنيت الخميس 11 يوليوز 2019 - 01:22
محكومة الباجدة انتصرت على كل النقابات الانتهازية واقرت الاقتطاع مقابل الاضراب ولا نقابة واحدة استطاعت ان تقنع الا خوان الملتحون بان الاضراب حق مشروع دكما يحلو لهم ان يتغنوا بذلك لاجل اصطياد المغفلين توجد صفقة سرية تحت الالطاولة بين النفايات عفوا النقابات الانتهازية ومحكومة الاخوان من اجل الدفع بالافثطاعات الى الامام لكسب الملايين من الدراهم لتسوية العجز المالي فالنفايات التي صادقت على قانون التقاعد والقانون الثلاثي الملعون لن تتوانى في المصادقة على قانون الاضراب وفق الديباجة الخوانجية المهم الشعب عاق بالشلاهبية لهذا توجه الى التنسيقيات وهمش النفايات عفوا النقابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مهتم الخميس 11 يوليوز 2019 - 01:45
وغير عرف كيف تدوي يا سي عبد القادر. ما تعرف كيف تكلم فأحرى تدافع عن حقوق الشغيلة. ها العار قبض لانتريت ديالك وبعد وخلي الشباب يتحمل مسؤوليتو. وأتساءل واش مشي هاد التشبت بالكرسي ولو عمرك وصل عتيه. ها العار ارحل.
والحل هو دعوة الشغيلة إلى مواجهة قانون الإضراب المطبوخ بتواطؤ مع صمت النقابات. الشارع هو الفيصل. ولا شيء غير الشارع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.