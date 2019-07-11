تجربة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي تغري المغرب

هسبريس من الرباط

أعرب مصطفى فارس، رئيس المجلس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن "اهتمام المغرب بالتجربة الرائدة لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وعن رغبة المملكة في التعرف على هذه التجربة اعتبارا للريادة الاقتصادية لسنغافورة كمركز عالمي لريادة الأعمال، وذلك من خلال المشاركة في أشغال المركز بصيغة تضمن تحقيق الاطلاع عن كثب على سير أعماله".

وقال فارس، بمناسبة زيارته لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي إن "هذا المركز يعتبر نموذجا متطورا في فض النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدولة والمستثمرين، واعتماد تكنولوجيا المعلومات في تدبير هذه القضايا".

وعبّر المسؤول القضائي عن اهتمامه بنقل تجربة سنغافورة في التحكيم الدولي في شأن المنازعات ذات الطابع التجاري إلى المحاكم المغربية للاستفادة منها، وذلك تنفيذا للأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب وخاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة وإرساء النموذج الاقتصادي الجديد.

واستُقبل مصطفى فارس من طرف Kevin Nash، رئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وكان هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول سبل الرقي بعلاقات التعاون بين المؤسستين، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين المحاكم المغربية ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي.

وقدمت لمصطفى فارس شروحات مستفيضة حول كيفية اشتغال المركز مع الشركاء الاقتصاديين حول العالم والإنجازات التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن مركز سنغافورة للتحكيم الدولي يعتبر منظمة مستقلة غير ربحية، أسس عام 1991، ويصنف من بين المراكز الرائدة في التحكيم عبر العالم، واعتمد المركز قوانينه الخاصة به، كما يستند إلى قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال "UNCITRAL".

وينظر المركز في جميع أنواع القضايا ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وتعتبر القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، والبناء والتشييد، والتأمين، والبنوك والصيد البحري من أهم القضايا الرائجة أمامه، كما عمل المركز في سنة 2017 على تبني قواعد التحكيم الخاصة به في مجال الاستثمار.