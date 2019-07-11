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الرئيسية | مجتمع | رصاص شرطي البيضاء .. سلوك فردي يعاكس الاستراتيجية الأمنية

رصاص شرطي البيضاء .. سلوك فردي يعاكس الاستراتيجية الأمنية

رصاص شرطي البيضاء .. سلوك فردي يعاكس الاستراتيجية الأمنية
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:40

أعادت واقعة استعمال موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء لسلاحه الوظيفي، متسببا في وفاة شخصين، خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد المنصرم، (أعادت) فتح النقاش القديم حول الضوابط القانونية والمهنية المؤطرة لاستعمال السلاح الوظيفي، كما فتحت أيضا نقاشات جانبية حول إستراتيجية إدارة الأزمة التي لجأت المديرية العامة إلى تفعليها لمعالجة هذه القضية، والتي تجاوزت نطاق التحقيقات والأبحاث القضائية التقليدية إلى استغلال كافة آليات التواصل المستمر بخصوص هذه القضية.

قراءة في كرونولوجيا الحادث

منذ اللحظات الأولى التي تلت تسجيل الواقعة وما أعقبها من معاينات أولية وجمع للأدلة والقرائن التي خلفتها بمسرح الجريمة، كان واضحا تكثيف جهات التحقيق لأبحاثها الميدانية وتحرياتها الرامية إلى إماطة اللثام عن الملابسات والظروف الخفية التي قادت مفتش شرطة إلى إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي، ما تسبب في وفاة شخصين على الفور، في واقعة استثنائية بمعايير المجتمع والواقع المغربي.

استثنائية الحدث واكبها منذ اللحظات الأولى خروج المديرية العامة ببلاغ حرصت بشكل متعمد على صياغته باستخدام عبارات من قبيل: "فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد ظروف وملابسات.." أو "حسب المعلومات الأولية للبحث"، إدراكا منها ربما أن التحقيقات والأبحاث لازالت في مراحلها الأولى، وأن الخروج بأي استنتاجات أو جزم أي معطيات يمكن أن يكون سابقا لأوانه، وهي بالتالي لم تدن أو تبرئ أحدا، كما أنها لم تتبن أي رواية وتركت جميع الفرضيات مفتوحة أمام المحققين.

مواصلة الأبحاث شملت- كما صرح بذلك لهسبريس مصدر أمني مطلع- تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين حضروا الواقعة، أو على الأقل جزءا منها، والذين أجمعوا على واقعة العراك بين الشرطي وأربعة أشخاص في حالة سكر، من بينهم الضحيتان، دون أن يفيد أي منهم بشكل دقيق بملابسات إطلاق النار، فيما بقيت التصريحات متضاربة بينهم حول حيازة أحد الأطراف لسكين في مواجهة الشرطي.

أما نقطة التحول في هذه القضية فقد كانت دون شك ظهور مقطع فيديو يوثق لجزء من هذه الواقعة، وبالضبط ذلك الذي أطلق فيه الشرطي النار من سلاحه الوظيفي على الضحية، ثم ظهور تناقضات صارخة بين تصريحات البعض من الشهود الذين تم تحصيل إفاداتهم، وهي المعطيات التي تم وضعها بشكل مستعجل على طاولة المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر على الفور توقيف موظف الشرطة وتقديمه للعدالة، نظرا للتجاوزات المهنية والقانونية والخطيرة التي ظهرت في حقه، حسب تعبير البلاغ الثاني للمديرية العامة للأمن الوطني.

السلاح الوظيفي .. ضرورة مهنية لا تلغيها فردية التجاوزات:

من الثابت والمتفق عليه أن حمل موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية بمختلف أنواعها واستخداماتها ليس مجرد ترف أو كماليات زائدة، بل هو ضرورة قصوى تقتضيها طبيعة المهام والأخطار التي يقارعها الشرطي يوميا، لذا فاستعمال السلاح الوظيفي يستمد مشروعيته أولا من خلال النصوص القانونية المنظمة لمبادئ الدفاع الشرعي عن النفس، ثم من الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم ممارسة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني لمهامهم الوظيفية بالشارع العام.

ومن هذا المنطلق، فاللجوء إلى استعمال السلاح يتم حصريا في حالات الدفاع الشرعي عن أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، أو عن السلامة الجسدية للشرطي المتدخل نفسه، وذلك شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة السلطات القضائية المختصة، وذلك عندما يكون الاعتداء الذي يواجهه الشرطي حالا ووشيكا، ثم أن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

ومع تناسل التعليقات حول ملابسات إطلاق شرطي الدار البيضاء النار من سلاحه الوظيفي، وما صاحبها من تساؤلات حول شرعية هذا الفعل، خرجت عدة أصوات تؤكد أن تصرف الشرطي خطير ومستهجن، ولكنه يبقى شاذا ومعزولا، مستدلة على ذلك بحجم التدخلات التي تتم يوميا باستعمال السلاح الوظيفي، والتي تتسم في مجملها بالموضوعية واحترام الضوابط المهنية، في مقابل تجاوز واحد تشير كل المعطيات المتوفرة إلى أنه مرتبط بسلوك شخصي صادر عن مفتش الشرطة المتابع قضائيا، أكثر منه بتدخل شرطي يدخل في إطار مهام جهاز الأمن الوطني.

ولا بد من التذكير بأن استعمال السلاح الوظيفي، شأنه شأن باقي معدات التدخل والحماية التي تتوفر عليها أجهزة تطبيق القانون، لم ولن يكون في يوم من الأيام ترفا أو مجرد إكسسوار زائد، بل هو ضرورة قصوى وإجبارية، تقتضيها المخاطر المرتبطة بالجريمة والإرهاب، وهي التي لا يمكن حصرها في ساعات معينة أو في أمكنة محددة، ما يستدعي بالضرورة توفر موظفي الشرطة على أسلحة وظيفية بشكل دائم، ضمانا للجاهزية والقدرة على مواجهة المخاطر المحدقة بأمن الوطن والمواطنين.

أما أي تجاوزات، وهي بالفعل قليلة إن لم نقل منعدمة، فمن المؤكد أن مصالح الأمن الوطني تتوفر على الإمكانيات التنظيمية ووسائل التقويم الكفيلة بتجاوزها، وذلك من قبيل تطوير وسائل التدريب الأساسي، وبرمجة دورات للتكوين المستمر لرصد أي مكامن للنقص، فضلا عن تفعيل آليات المواكبة النفسية والتتبع الصحي لموظفي الشرطة الذين قد تظهر عليهم علامات مرضية وسلوكية تفقدهم القدرة على تحمل مسؤولية حمل واستعمال السلاح الناري.

إدارة الأزمة..كيف فعلت المديرية آليات التواصل المؤسساتي

منذ الساعات الأولى للواقعة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على تحمل مسؤوليتها في تنوير الرأي العام والتواصل معه بخصوص هذه القضية، التي استأثرت بتتبع وسائل الإعلام المحلية والوطنية، ثم الرأي العام الوطني كافة، فكانت النتيجة ثلاثة بلاغات تناولت بين سطورها كافة اللحظات الحاسمة والفارقة في مسار هذه القضية.

فالبلاغ الأول، وكما شرح مصدر أمني مطلع، لم يتبن رواية أو استنتاجا جازما، وإنما كان الهدف الوحيد منه تنوير الرأي العام حول المعطيات الأولية التي تم تحصيلها بمسرح الجريمة، مع ترك الباب مفتوحا أمام التحقيقات التي وحدها من ستحدد الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة؛ علما أن المعطيات التي جاءت فيه تم تحصيلها فعلا من شهود حضروا أطوار الواقعة، قبل أن يتبين لاحقا تناقض بعضها ويتم إخضاع اثنين منهم لبحث قضائي من أجل تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة..يشرح المصدر الأمني نفسه.

المصدر نفسه أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى إستراتيجية للتواصل مبنية على الشفافية بخصوص أكثر المواضيع حساسية داخل الجهاز الأمني، لذا جاء البلاغ الثاني ثم الأخير، مؤكدين على تسجيل مخالفات وأخطاء مهنية وقانونية خطيرة في حق مفتش الشرطة، وهو ما اقتضى في مرحلة أولى توقيفه عن العمل ثم اعتقاله ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

هذه المعطيات أكدت مرة أخرى مسار الانفتاح الذي تنهجه مصالح الأمن الوطني، وهي التي لم تمتنع يوما عن إخبار الرأي العام برصد وتسجيل مخالفات وأخطاء مهنية في حق موظفيها، مع ترتيب الجزاءات التأديبية والقانونية في حقهم، بقدر حرصها على تحفيز الأكثر كفاءة ومهنية من بينهم، وهي أيضا من استقبل مديرها العام سائق دراجة ثلاثية العجلات واعتذر منه بعد تعرضه لتعامل مهين للكرامة من قبل شرطي بالدار البيضاء.

وفي المقابل، لا يمكن لأحد أن ينكر على المديرية العامة للأمن إستراتيجيتها التواصلية الفعالة، التي أكدت في كل مرة أنها تعكس خيار الإصلاح وترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، كما تنسجم مع المبادئ الدستورية والمفاهيم الشرطية المستجدة، خاصة تلك المتعلقة بمأسسة وتدعيم التواصل الأمني مع المواطن بخصوص كل القضايا المرتبطة بالأمن، وهذه المسألة يتم تدبيرها من خلال مهام الإخبار بواسطة البلاغات والروبورتاجات والبرامج، أو من خلال مهام الرد والتصويب عبر بيانات الحقيقة.

دروس وخلاصات

لا شك أن رصاص شرطي الدار البيضاء شكل حدثا استثنائيا في تاريخ العمل الشرطي بالمغرب، لكنه أيضا كان مناسبة لاستخلاص مجموعة من العبر والدروس، أهمها أن الأمر يتعلق بإطلاق "شرطي"، وليس "الشرطة"، النار باستعمال سلاحه الوظيفي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، وهو الفعل الإجرامي الذي تعاطت معه المديرية العامة للأمن الوطني في البداية بحذر شديد نتيجة تناقض المعطيات وانتظار نتيجة التحقيقات المعمقة، قبل أن تتخذ موقفا حازما لحظة تبين لها مكمن الخلل والتقصير.

أما المعطى الثاني فهو مرتبط بالأساس بضرورة الحرص على استمرارية لجوء موظفي الشرطة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية متى توافرت الظروف القانونية والتنظيمية التي تشرع هذا الفعل، وألا يكون لهذه الواقعة تأثير يردع رجال الشرطة عن حماية أنفسهم وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بغض النظر عن تداعيات أي سلوك فردي أو شخصي.

الخلاصة الأخيرة والمهمة وهي ضرورة تحصين المكتسبات التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال التواصل المؤسساتي والانفتاح على الرأي العام، ومواصلة إستراتيجية الإخبار والتفاعل مع كل ما يرتبط بعمل المرفق العام الشرطي، بحيث تكون بذلك هذه الواقعة امتحانا حقيقيا تخرج منه مصالح الأمن أكثر إصرارا على مواصلة مسار الإصلاح والشفافية واحترام مبادئ الحكامة الأمنية ضمن دولة الحق والقانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طبيب مستعجلات الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:56
بصفتي طبيب مستعجلات أستقبل أحيانا بعض المرضى مصابين برصاص الشرطة و دائما ما تكون الرصاصة في الفخذ.
أقول هذا لأعلمك أن رجال الشرطة دائما ما يحترمون المناطق الخطيرة كالصدر، البطن و الرأس .. فهاد الحادثة هي سلوك خاطئ لهذا الشرطي لوحده و ليس للشرطة ككل.
أسأل الله السلامة و العافية لجميع المغاربة.
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127
2 - عزالدين الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:57
بما ان هناك ضوابط تعجيزية لاستخدام السلاح،إذن هناك من مصلحته أن تعم الجريمة في البلاد
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14
3 - محبوب الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:04
السلام عليكم
هل يعقل بلاد إسلامية عربية أمازيغية ان يحمل فيها الشرطي المسدس. هذا يعني أن البلد غير آمن
خطأ جوهري في إعطاء رجال الشرطة المسدس
التخلي على زرع الأخلاق في المجتمع هو سبب الفوضى
لازم الرجوع إلى الأصول في التربية
ولازم ولابد وبدون شك أن تسود العدالة الاجتماعية . وعدالة القضاء
وإصلاح التعليم
التعليم ثم التعليم والتعليم
والا ستتغير هذه البلاد مثل افلام السينما
ولا أرى ان المجرمين يجيدون صعوبة ان يحاولوا الشوارع الى خرب عصابات
التعليم والتعليم والتعليم
غالب شرطة بريطانيا لا تحمل السلاح بل اغلبهم
لماذا ؟!
وكيف سلمت الحكومة بسهولة السلام إلى الشركة خطأ خطأ خطأ وسيكون الثمن باهض
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-99
4 - رشدي الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:09
تصرف هذا الشرطي اللامسؤول ما هو إلا دليل على نفسية بعض رجال الشرطة المهترئة وسلوكهم العدواني تحاه المواطنين، وهذا بسبب عدم تتبع إن لم نقل غياب تتبع الحالة النفسية لأفراد الشرطة
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15
5 - مواطن2 الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:10
في تصوري المتواضع استنتج انه من باب المستحيل ان يلجأ رجل امن- مهما بلغ تهوره وحتى لو كان مخبولا - الى تصفية شخصين بدون اي سبب.لابد انه اضطر الى فعل ذلك دفاعا عن النفس من خطر كان وشيكا. رجال الامن في بلادنا مطوقون بتعليمات صارمة في ميدان مواجهة الجريمة او اي اعتداء.ولا يسمح لهم باستعمال السلاح الوظيفي الا في حالة الاضطرار.ولا ادل على ذلك من ان عددا كبيرا منهم اصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة تاخرهم في صد العدوان..وخوفهم من عواقب استعمال السلاح.يقال للمسؤولين ..اعطوا حرية اكثر ومساحة اوفر لرجال الامن اثناء مزاولة مهامهم.انها مهمة صعبة وفي غاية الخطورة.
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10
6 - ولد زايو الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:13
لقد رأينا وشاهدنا الشريط كيف تم إعدام مواطنان إثنان وخاصة المرأة التي تم دفعها من طرف شخص أخر وأسقطها على الأرض والشرطي أجهز على رأسها بمسدسه الوظيفي في غياب أي خطورة أو تهديد لحياة الشرطي من طرف الضحايا. الروح اعْزِيزَا عند مولاها ولكن للأسف شرطي متهور وبدون قيم.تصوروا حالة أهل وأصدقاء هذا الشاب وتلك المرأة بعد وفاتهما بهذه الطريقة. رحمهما الله.
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20
7 - Ahmed الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:15
كيف لشرطي سوي أن يجر فتاة لا حول لها ولا قوة ويرميها في الأرض ثم يطلق الرصاصة على رأسها بدم بارس ووسط حشود الناس علما انها لم تقاومه.

بينما سارعت مديرية الامن في البداية بزخرفة القول وتحويره وبلغة خشبية لاخفاء الحقيقة الصادمة.

الاعدام للشرطي المجرم والتعويض لاهل الفقيدين.
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15
8 - نور الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:18
اي شخص حامل السلاح بجميع الاجهزة بالمملكة يجب مواكبة سلوكه وتصرفاته من طرف رؤسائهم فهناك بعض المشاكل النفسية التي قد يتعرض لها الموظف تدفعه بعض الأحيان إلى سلوكات خارجة عن القانون وقد يؤدي نفسه بالانتحار او يؤدي الغير لهذا فيجب حل هذه الاشكالية من بدايتها
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10
9 - حسن بن لحسن الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:31
إذا كان هناك نص قانوني يسمح للشرطي باستعمال السلاح في حالة الدفاع عن النفس فيجب حذفه لأنه غير دستوري :1- الشرطي مهمته الحفاظ على أمن وسلامة المواطن و هو يتوفر على الحصانة الكافية للقيام بهذا العمل و يتقاضى عليه أجرا و يجب ان يكون ضمن أجر التعويض عن المخاطر 2- في حال الاستمرار في تبني هذا النص فيجب السماح للمواطنين بذلك و تقنين مفهوم الدفاع عن النفس. اذا كان الشرطي يدافع عن نفسه بالسلاح و هو الذي اختير لهذه المهنة حسب مؤهلاته الجسدية و تلقيه لدروس نظرية و تطبيقية للتعامل مع الخارجين عن القانون فكيف ستدافع النساء عن أنفسهن و هن يتعرضن يوميا لكل انواع الأخطار ...
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-6
10 - مرة اخرى نعاودها الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:34
لا يوجد هنا شيئ اسمه اسفرت او نتج عنه او خطأ او تجاوز . هادي جريمة قتل متعمدة نفدها شرطي بسلاحه الوظيفي داخل اوقات عمله مستعينا باشخاص اخرين. والجريمة الاخرى هو انه استعمل بعض هاد الاشخاص لاعطاء شهادة زور ومحاولة اخفاء معالم الجريمة بمغالطات كادبة.ولولى شريط الڤيديو لا كان بامكانه الافلات من العقاب.ادن لا داعي لمقالات من هاد المستوى احتراما للقراء، ثانيا هادي جريمة يتحملها شخص وليس جهاز الشرطة برمته ولا احد سيطالب رجال الشرطة بالتخلي عن حمل سلاحهم. المسألة عادي مجرم شرطي قتل جوج ديال الناس لاسباب نجهلها ولكن لا علاقة لها بتدخل امني. مالكوم ما بغاتش تسرط ليكوم. او على ما اظن ان الشخصين لا هوما مجرمان ولا جانحان المسألة فيها قتل عمد بدوافع شخصية. او خير دليل الڤيديو او الدليل الاخر هو شهادة الزور.او باراكا علينا من نشر الوسواس . اللي تقتلو بشر مواطنين مغربين او تقتلو في بلادهم ادن تطبيق العدالة في حق المجرم الى ابعد حد. او المسألة لن تغير نظرتنا اتجاه الشرطة ولن تغير نظرتنا اتجاه المجرمين. ولكن تغير نظرتنا اتجاه قدسية ارواح الابرياء.
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8
11 - سكزوفرين الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:37
الان القضية امام القضاء.
الرأي العام لعب دوره والحموشي استجاب
وهذا جميل.
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4
12 - مدوخ مغرب___________ي الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:38
ماذا كان سيحدث لو لم تصور هذه الحادثة....!?هههه التحقيق مع الشهود اللذين تضاربت اقوالهم !!!!!!!!!!!!!!!! الفيديو يظهر حالة اعدام مباشرة ,وهم يحققون في ملابسات شفوية .........!اكبر ما يثير العجب هو ان الكل يحاول استحمار الشعب المدوخ....!نحن مع استعمال السلاح والرصاص الحي على مجرمين خطيرين ,يهددون امن وسلامة المواطن او رجال الامن ,اما ان نبحث عن اعذار تافهة لمن استعمل سلاحه لقتل مواطنة واعدامها بهذه الطريقة فهذا غير مقبول بتاتا ولا يقبله لا عقل ولا منطق ولا دين.....!
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0
13 - بائع الأوهام الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:44
" ......وهي بالتالي لم تدن أو تبرئ أحدا، كما أنها لم تتبن أي رواية وتركت جميع الفرضيات مفتوحة أمام المحققين. "

ههههههههه الناس طلقوه .. وخونا وصل حتى الكابونيكرو .. كون ما كان الفيديو كون راه ترقى ..
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