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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُنهي عهد "كنوبس" وتُحْدث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

الحكومة تُنهي عهد "كنوبس" وتُحْدث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

الحكومة تُنهي عهد "كنوبس" وتُحْدث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:30

صادقت حكومة العثماني، الخميس، على مشروع مرسوم تطبيقي يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).

ويتضمن المرسوم الجديد تدابير جديدة بشأن "السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم".

المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، ينص على تخويل وزارة الشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وقال بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن "مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم".

ويتألف مجلس إدارة الصندوق أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.

ويرتقب أن تقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وكانت الحكومة أخرجت الصندوق الجديد للتأمين الصحي بعدما أظهرت الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة العديد من مظاهر القصور في تطبيق مقتضيات نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام التي يتولى "كنوبس" تدبيرها.

ويعهد إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - المهم هو جودة الخدمات الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:39
لا يهمنا التسمية الجديدة بقدر ما تهمنا جودة الخدمات و الرفع من نسبة التعويض على ملفات المرض كما يجب فتح مصحات خاصة على غرار رجال التعلبم و الامن لتقريب الخدمات الصحية من شريحة واسعة من الموظفين دوي الدخل المحدود
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2 - مواطنة مقهورة الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:43
اهلا وسهلا بالاقتطاعات الجديدة..انها تنادينا...اللهم اجعل عيشنا في هءا البلد مغفرة لذنوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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3 - said الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:44
مازالت الحكومة الموقرة تواصل مسلسل الانتقام من الشعب ومن الموظف العمومي .وهاهي تفرج عن قانون جديد بموجبه سيتم تحريد الموظف من حقه.علما باننا لم نعد نعرف كم يتم اقتطاعه من مرتبنا لان
سلسلة الاقتطاعات متواصلة بدون اشعار.اللهم ان هدا منكر
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4 - استاد الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:45
كنوبس كله مشاكل .تدفع ملفات المرض ولايتم التعويض وتظل مسجلة لما يزيد عن سنة بدون تعويض ماكاين غير التخلويض والسرقة مؤسسة احتيالية بالدرجة الاولى تقتطع لك ولاتعوضك
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5 - موظف الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:45
مجرد تغيير في التسمية لا غير، أسمع جعجعة و لا أرى طحين.
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6 - محمد جلال الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:47
سئمنا من تغيير الأسماء للمؤسسات ،لأن التغيير لا يطال المعاملات والتسهيلات الادارية والمساعدة الطبية بل يقتصر على تغيير الأسماء .
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7 - تمجهيد !!!! الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:55
* زعما زعما الوزيران المحترمان يتيم و العثماني
يعرفان إلى الحد ؟
* محال ، هذا تمجهيد !!!!
* راه غير شي واحد دايرهم في الواجهة ، و يملي عليهم !!
* لا أصدق ، هذا الشي بزاف عليهم .
*لم يدرسوا هذا لا في العمومي ، و لا في الخصوصي .
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8 - Azus الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:56
كنظن مكاين حتى فرق كدفع دواسا فيهم زبالة ديال لفلوس كردو ليك جوج فرنك التغيير غير فالاسامي اما كولشي بحال بحال.......
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9 - بوتشيش الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:58
مطلبنا هو رفع قيمة التعويضات الهزيلة على ملفات المرض التي توضع بالتعاضدية وفتح مكاتب بمختلف المدن لتلقي الملفات المرضية بدل أعباء التنقل والانتظار والازدحام.
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10 - Chengaf الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:00
الله يحضر السلامة. هاد الحكومة المزعجة دايرة النار فالمسمار.
ماحد ساعتها قربات اوهيا عاطياها غير للتحناش.
قالها المرحوم الحاج عبد الكريم الفيلالي فقصيدة بوفسيو و السبع :
واجمعو حزامكوم كلشي عدو.
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11 - zoro الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:02
هنيئا لكم يا حزب البهدله والتعمية اياديكم طالت كل شيء فيه الفلوس يا معشر مرضى النفوس يا من يصدق فيهم قول القائل اذا حرموا كفكوا واذا اعطوا فجروا ولكم في يتيمكم كل ايه عن تدبيركم الذي اسخك الصغير قبل الكبير على تسييركم لشؤون من وثقوا فيمكم في يوم من الايام فالله نرجوا في هذه الليلة المباركة ان ينتقم منكم شر انتقام لانكم يحق كابوس ونذير شؤم لم تاتي به الايام فقد ضنناكم من الكرام لكنم شردمة اللءام فحسبنا الله فيكم في كل ثانية دقيقة ساعة شهر وعلم
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12 - aboukamal الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:03
ربنا نسوا رضاك ياارحم الراحمين
يامن يرحمنا سواك يارحام الراحمين
رحم الله CNOPS ورحم الله الصحة
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13 - أيوب المغربي الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:05
ديروا ثاني صناديق فين تنهبوا ما تبقى من المال العام ومن ادخار الموظفين وعموم الأجراء
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14 - غوبر فريد الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:06
ياربي السلامة كل ما مست هذه الحكومة قطاعا دمرته وافسدته وتسببت في انهياره !!حذاري أن ينتهي هذا الإجراء بكارثة على المنتمين للقطاع كالعادة !!
نتمنى ألا تكون هناك نية مبية كما وقع لشركة سامير واثمان المحروقات وقطاع التعليم وقطاع الصحة
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15 - العجب والصوم في رجب الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:08
برق ماتقشع ، برق ماقشع خوي صندوق عمر صندوق قضى حاجة واطلع لفوق برق،،،، إلى آخره، إلى آخره؛ خلق صندوق، فتح تحقيق، خلق لجنة لتوظيف المقربين،،،،وهكذا.
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16 - أيوب المغربي الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:11
ديروا ثاني صناديق فين تنهبوا ما تبقى من المال العام ومن أموال ادخرها الموظفون وعموم الأجراء
هذا الصندوق جاء للتغطية على الإختلاسات التي وقعت في مالية لكنوبس وهذا باعتراف بعض الخبراء الشرفاء في المالية
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17 - Mourad الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:14
نطلب من الله العلي القدير ان ينهي عهدكم وينهي مسيرتكم يا تجار الدين في القريب العاجل في ليلة الجمعة المباركة قولوا امين يا مغاربة . صوتوا بكثرة على هذا التعلق حتى يعرفوا اين وصلت نذالتهم و تعميتهم . اففففف
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18 - مواطن الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:14
ماذا سيستفيد المشترك من تغيير الاسم؟؟
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19 - موازين القسط الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:14
في بلاد العجائب و الغرائب الحكومة المحكومة تخيط و تفصل المراسيم و القوانين دون استشارة الفئات المعنية بهذا القوانين ودون الرجوع الى برلمان العار الذي من المفترض أنه يمثل الشعب.
يبدو أن هناك خطة ومؤامرة محكمة تلوح في الأفق لحلب و استنزاف الموظفين و القضاء على ما تبقى لديهم من حقوق.
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20 - نقطة في بحر الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:16
ياكما معولين على شي اقتطاع جديد؟
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21 - أيوب المغربي الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:16
ديروا ثاني صناديق فين تنهبوا ما تبقى من المال العام ومن أموال ادخرها الموظفون وعموم الأجراء
هذا الصندوق جاء للتغطية على الإختلاسات التي وقعت في مالية لكنوبس وهذا باعتراف بعض الخبراء الشرفاء في المالية
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