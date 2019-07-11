حموشي يرقي شرطيّا توفّي دهسا في حادث بالمضيق‬

أيوب صدور من تطوان

منح عبد اللطيف حموشي، المدير العام لإدارة لأمن الوطني، ترقية استثنائية في الدرجة لـ"مقدم شرطة رئيس" توفي في حادثة سير مميتة أثناء قيامه بمهامه في تنظيم حركة السير والجولان بمنطقة أمن المضيق الفنيدق، متأثرا بالجروح البليغة التي طالته.

وتمت ترقية الشرطي الهالك، عبد الرزاق بن حادة، إلى رتبة ضابط أمن، اعترافا بتضحياته الجليلة ومساره المهني المتميز، وعرفانا لما أبان عنه من حس مهني كبير خلال أدائه مهامه النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وكان "شهيد الواجب" تعرض في السابع من الشهر الجاري لحادثة سير مميتة بالشارع العام بمدينة المضيق، عقب دهسه من قبل دراجة نارية مسرعة، قبل أن يلقى حتفه رغم خضوعه لعمليّة جراحيّة مستعجلة، لم يتمكّن خلالها الطاقم الطبي من إنقاذ حياته، نظرا لخطورة الإصابة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في وقت سابق حرصها الشديد على تدعيم نظام الترقيات الاستثنائية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، خصوصا أولئك الذين يتعرضون لإصابات خطيرة أو يتميزون بحس مهني عال أثناء قيامهم بمهامهم المتمثلة في خدمة أمن البلاد والعباد.