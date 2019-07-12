بنعبد القادر يطلق خدمة الترشح الإلكتروني لمباريات الوظيفة العمومية

هسبريس من الرباط

أشرف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، على انطلاقة الخدمة الإلكترونية لتلقي طلبات الترشيح للمباريات العمومية؛ وذلك تسهيلا من الوزارة لتلقي الترشيحات من طرف المتبارين عبر بوابة التشغيل العمومي.

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد بنعبد القادر إن "هذه الخدمة الرقمية ستنعكس بشكل إيجابي على الطلبة وحاملي الشهادات الراغبين في اجتياز مباريات التوظيف بكل الإدارات العمومية، حيث تتيح لهم إمكانية فتح حساب شخصي يتم فيه ضم كل المعطيات وتحميل الشهادات المحصل عليها وكذا السيرة المهنية للمترشح، وبالتالي تجنيب المترشحين عناء السفر إلى العاصمة كلما أعلن عن مباراة للتوظيف".

وأوضح المسؤول الحكومي أن فتح حساب خاص عبر بوابة التشغيل العمومي "الوظيفة.ما" (Alwadifa.ma)، "سيتيح رقما لكل مترشح ومترشحة سهل الاستعمال في كل مباريات الوظيفة العمومية دون الحاجة إلى إعادة تحميل المعطيات الشخصية التي سبق تحميلها في البداية".

وحول أسباب التفكير في هذه الخدمة، اعتبر الوزير بنعبد القادر أن "الخدمات الرقمية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المرتفقين، مما دفعنا إلى إنجاز دراسة حول الخدمات الرقمية أظهرت أرقاما مقلقة، حيث لم تتجاوز نسبة الخدمات المرقمنة بشكل كلي 23 في المئة، فيما بلغت الخدمات المرقمنة جزئيا 28 بالمئة، أما الخدمات غير المرقمنة فجاءت في أعلى رتبة بنسبة 46 بالمئة".