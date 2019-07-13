جزائريون ومغاربة ينشُدون فتح الحدود لنشر فرحة انتصارات "الكان"

هسبريس من الرباط

لم تكفِ شوارع المدن الجزائرية ومقاهي المدن المغربية للتعبير عن فرحة الشعبين لبلوغ "محاربي الصحراء" نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا؛ فالحدود الفاصلة في المنطقة الشرقية كانت، قبل يومين، على موعد مع احتفالات مشتركة واختراقات متفرقة للسياج الحديدي المحيط بحدود البلدين.

وعاينت هسبريس، من خلال فيديوهات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالات بالأعلام الوطنية للبلدين. كما تابعت رواج مقطع يظهر فيه جزائري وهو يخترق الحدود المغربية للقاء المشجعين المغاربة؛ وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من لدن المواطنين، حيث تجددت مطالب فتح الحدود، لما لذلك من فوائد على أصعدة مختلفة.

وعلى الرغم من الإقصاء المغربي المخيب للآمال من دور ثمن النهائي، فإن شرائح واسعة من المجتمع المغربي ظلت متابعة لأخبار "الكان"، وسجلت تعاطفا كبيرا مع لاعبي المنتخب الجزائري؛ فقد أثنوا على أدائهم وقتاليتهم في مختلف المباريات، متمنين فوزهم باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ بلد "المليون شهيد".

وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "بطولة إفريقيا للأمم في كرة القدم شكلت فرصة جيدة لإبراز التقارب الشعبي المغاربي وعفوية الأواصر بين شعوب المنطقة المغاربية، ولم يكن غريبا على الشعبين المغربي والجزائري إبراز تجاوبهما وتلاحمهما في تشجيع منتخبي البلدين".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البطولة أبزرت التقارب الكبير بين البلدين فيما يخص الأهداف الكبرى على الأقل رياضيا لتشريف المنطقة قاريا"، مشيرا إلى أن "عبور شاب جزائري لحدود البلدين والتحاقه باحتفالات المغاربة دليل على أن الرغبة المغاربية في فتح حدود البلدين لم تعد فقط مطلبا تنادي به شعوب المنطقة بل واقعا معاشا على النخب الحاكمة في البلدين إدراكه".

وطالب المتحدث "مختلف المسؤولين بالعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمسألة فتح الجدود بين البلدين، وهي في الأساس خطوة تنتظر الجزائر لكونها ترفض فتحها بالرغم من الإرادة الشعبية والملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة، لما للبلدين من قواسم مشتركة في وحدة الهوية ووحدة المصير".