نتائج الدورة الاستدراكية ترفع نسبة النجاح في الباكالوريا إلى 78%

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مساء الجمعة، أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الدورة الاستدراكية "قد مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني".

وأفادت وزارة التربية، في بلاغ صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 94.79 % لدى المترشحين الممدرسين، وبلغ عدد الناجحين من المستدركين الوافدين من التعليم العمومي والخصوصي 39052 ناجحة وناجح.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين معا، العادية والاستدراكية لسنة 2019، قد بلغ 253808 من الناجحات والناجحين بنسبة نجاح إجمالية استقرت في %77.96 مقابل 71.96 % في دورة 2018، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6 نقط مئوية، وتشكل الإناث 54.30 % من مجموع الناجحين.

وفي قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية، بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على البكالوريا 16227. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ هذا العدد 86780. وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بلغ العدد الإجمالي للناجحين 24107 بنسبة نجاح بلغت 97.54 %. أما المسالك المهنية للبكالوريا المغربية، فقد اجتاز اختباراتها 7984 مترشحة ومترشحا، وبلغت نسبة النجاح بها 59.53%، وفق المصادر ذاتها.

وبخصوص فئة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة، الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، فقد بلغت نسبة النجاح لديهم 90.23 %. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 25877 بنسبة نجاح بلغت 41.1%.

وأشادت الوزارة بـ"انخراط نساء ورجال التربية والتكوين في تفعيل إجراءات تحصين مصداقية البكالوريا المغربية وضمان حق تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، وبانضباط هؤلاء وما أبانوا عنه من نضج في التعاطي مع هذا الاستحقاق التربوي الوطني المهم". كما عبّرت الوزارة عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية ووسائل الإعلام في مواكبة هذا الاستحقاق وإجراء اختباراته في أحسن الظروف.