"مفاوضات عسيرة" تبحث عن مخرج لأزمة كليات الطبّ والصيدلة

هسبريس - مصطفى شاكري

مفاوضات عسيرة بين طلبة الطبّ واللجنة العابرة للقطاعات الوزارية، إذ لم تسفر سلسلة اللقاءات، التي عُقدت خلال الأسبوع الحالي، عن أي مخرجات نهائية من شأنها إنهاء الأزمة المؤرقة للجهاز التنفيذي طوال الموسم الحالي، الأمر الذي يفيد بأن الموضوع الذي يكاد يتسبب في "السنة البيضاء" التي تهدد مصالح الجميع؛ الطلبة والحكومة على السواء، لن يتم حله في ظرف وجيز.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللجنة الوزارية عقدت مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب لقاءين خلال الأسبوع الجاري؛ الأول تمّ الإثنين الماضي، بينما عُقد اللقاء الثاني يوم الخميس، موضحة أن "الاجتماعات الأولية لم تُسفر عن أي مخرجات ملموسة، الأمر الذي دفع طلبة الطب إلى الدعوة إلى مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب الأساسية".

ويؤكد مصدر طلابي، فضل عدم كشف هويته، نظرا للتحفظ على اللقاءات الثنائية، أن "التنسيقية لم تغلق باب الحوار أبدا، وإنما هي منفتحة عليه بغية التسريع بحل الملف الذي عمر طويلا؛ لكن النتائج النهائية لم تتضح معالمها بعد إلى حدود الساعة، بسبب استمرار المفاوضات بين الأطراف المُتحاورة".

الأزمة الحالية أرخت بظلالها على التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا، إذ قال عدد من الآباء والأمهات، في حديث إلى جريدة هسبريس، إنهم "لا يثقون في التعليم العمومي أو الخصوصي على السواء، بفعل الشد والجذب الذي تسبب في توقيف الموسم الجامعي الحالي"، مشددين على أن "العديد من الأولياء يتحدثون عن إرسال أبنائهم إلى الخارج من أجل دراسة الطب، لاسيما إلى بلجيكا وألمانيا والصين، لأن فرنسا رفعت من رسوم الدراسة هذه السنة، الأمر الذي صعّب من مأمورية بعثهم إلى عاصمة الأنوار".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية دخلت على خط "الملف الحارق"، ونجحت في تقريب وجهات النظر بين التنسيقية الوطنية لطلبة الطبّ بالمغرب وبين الهيئات الحكومية المعنية بالملف بشكل مباشر، وتحديدا وزارتا الصحة والتعليم العالي، إذ تقرر تأسيس لجنة وزارية تضم العديد من القطاعات المختلفة، بغية التعجيل بحل الموضوع الذي يكاد يتسبب في "السنة البيضاء" التي تهدد مصالح الجميع؛ الطلبة والحكومة على السواء.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللقاءات التي عقدتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب مع "الداخلية"، بداية الشهر الجاري، أسفرت عن تأسيس لجنة وزارية تضم في عضويتها كلا من الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي الأساتذة في كليات الطب.