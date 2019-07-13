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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تتكفل بمصاريف علاج "طفلة الخمسيات"
استقبل المستشفى الإقليمي للخميسات الطفلة "ز.خ"، التي تعاني مرضا لازمها منذ ولادتها، ما أدى إلى تفاقم وضعها الصحي، وذلك فور علم وزارة الصحة بحالتها الصحية من خلال "فيديو" نشر بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنها تكلفت بمصاريف علاج واستشفاء هذه الطفلة، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن والدها لا يتوفر على بطاقة "راميد" ولا على أي تغطية صحية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم فحص الطفلة، البالغ عمرها 8 سنوات، في قسم المستعجلات من طرف طبيب مختص في جراحة الأطفال، وأجريت لها جميع الفحوصات والعلاجات الأولية اللازمة، والتي تشمل الفحوصات والتحاليل المخبرية والفحص بالأشعة، مضيفا أنها تلقت أيضا علاجات موضعية على مستوى الرجل، وكذا بواسطة المضادات الحيوية الوريدية.
وبعد استقرار الحالة الصحية للطفلة، يضيف البلاغ، تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل إخضاعها للفحص بالرنين المغناطيسي، بهدف تشخيص المرض وتحديد طرق التكفل الطبي والجراحي المناسبة.
يُشار إلى أن الطفلة المعنية لم يسبق لها ولوج أي مستشفى، وهي حاليا تحت الرعاية السوسيو طبية بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث تتابع علاجاتها في انتظار عرضها يوم الإثنين المقبل على أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
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تعليقات الزوّار (6)
رآه بزز منكم يا عديمي الضمير، بغينا نشوفها فاش تخرج ماشي فاش دخل..