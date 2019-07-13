24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

  1. المغرب يشرع في ترحيل جُثث "ضحايا تاجوراء" (5.00)

  2. أوريد: شخصية أبي الطيب المتنبّي تعكس عبقرية الثقافة العربية (5.00)

  3. مجمع الفوسفاط بخريبكة يمكّن ألفَيْ طفل من التخييم (5.00)

  4. مشاريع فلاحية بتازة (5.00)

  5. الماء والكهرباء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تتكفل بمصاريف علاج "طفلة الخمسيات"

وزارة الصحة تتكفل بمصاريف علاج "طفلة الخمسيات"

وزارة الصحة تتكفل بمصاريف علاج "طفلة الخمسيات"
هسبريس من الرباط
السبت 13 يوليوز 2019 - 13:05

استقبل المستشفى الإقليمي للخميسات الطفلة "ز.خ"، التي تعاني مرضا لازمها منذ ولادتها، ما أدى إلى تفاقم وضعها الصحي، وذلك فور علم وزارة الصحة بحالتها الصحية من خلال "فيديو" نشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنها تكلفت بمصاريف علاج واستشفاء هذه الطفلة، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن والدها لا يتوفر على بطاقة "راميد" ولا على أي تغطية صحية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم فحص الطفلة، البالغ عمرها 8 سنوات، في قسم المستعجلات من طرف طبيب مختص في جراحة الأطفال، وأجريت لها جميع الفحوصات والعلاجات الأولية اللازمة، والتي تشمل الفحوصات والتحاليل المخبرية والفحص بالأشعة، مضيفا أنها تلقت أيضا علاجات موضعية على مستوى الرجل، وكذا بواسطة المضادات الحيوية الوريدية.

وبعد استقرار الحالة الصحية للطفلة، يضيف البلاغ، تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل إخضاعها للفحص بالرنين المغناطيسي، بهدف تشخيص المرض وتحديد طرق التكفل الطبي والجراحي المناسبة.

يُشار إلى أن الطفلة المعنية لم يسبق لها ولوج أي مستشفى، وهي حاليا تحت الرعاية السوسيو طبية بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث تتابع علاجاتها في انتظار عرضها يوم الإثنين المقبل على أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - جميل والله جميل السبت 13 يوليوز 2019 - 13:50
ان لم يكن واجبا على وزارة الصحة التكفل بعلاج المواطنين . فما هي ادن مهمتها.ما فهمتش الوزارة تتجمل على المواطنين!!!!!!!!!!!دابا بغيتونا نفهموا ان وزارة الصحة ليس مجبرة على علاج المواطنين خصوصا المعوزين ولنما هو فضل وجميل منها فقط .ادن خاص جميع المواطنين يديرو الڤيديوات باش يتعالجوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مغربي السبت 13 يوليوز 2019 - 13:52
الله يرحم الوالدين صاحب المبادرة الطيبة الذي استطاع ان يوصل هذه الحالة الى المسؤولين. وهم حالات في القرى والمداشر. والمناطق الناءية في البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - نوال السبت 13 يوليوز 2019 - 13:55
هزلت، الدور الطيبعي للوزارة الصحة أصبحا إنجازا تتباهى به هههههه فما هو إذن دور وزارة الصحة و لماذا لم يتم علاج الفتاة منذ ظهور المرض ؟ واش عمركم سمعتوا فشي بلاد إلا بغيتي تداوا خسك تخرج فيديو فمواقع التواصل الإجتماعي عاد ينوضوا يداويوك هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - هشام السبت 13 يوليوز 2019 - 13:56
موقف يشرف من اتخذه . ليجعله الله في مزان حسناتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - متتبع السبت 13 يوليوز 2019 - 14:08
#وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنها تكلفت بمصاريف علاج واستشفاء هذه الطفلة، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن والدها لا يتوفر على بطاقة "راميد" ولا على أي تغطية صحية#.

رآه بزز منكم يا عديمي الضمير، بغينا نشوفها فاش تخرج ماشي فاش دخل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - عابر السبت 13 يوليوز 2019 - 14:09
رآه خاص الوزارة تتكلف بعلاج جميع المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.