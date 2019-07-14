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الرئيسية | مجتمع | النيابة العامة: هذه حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن حالات الرشوة

النيابة العامة: هذه حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن حالات الرشوة

النيابة العامة: هذه حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن حالات الرشوة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:15

تزامنا مع القضية التي هزّت مدينة مراكش، المتعلقة باعتقال مدير الوكالة الحضرية، بتهمة الرشوة، بناء على شكاية تقدم بها أحد المقاولين، كشف رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة عن أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 85 حالة إلى حدود اليوم.

وأكد القاضي سمير ستاوي، في اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية "إعلاميي عدالة" السبت بمراكش، تحت شعار "النيابة العامة والإعلام، شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات"، أن الخط المذكور تلقى في اليوم 509 شكايات، ويتم حاليا تلقي 120 مكالمة يوميا.

ولفت المتحدث نفسه، خلال هذا اللقاء، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها بواسطة الخط المباشر "كانت مهمة جدا، حيث تم ضبط 85 حالة عرضت على القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها".

وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، ضمن حديثه، على أن هذا الخط "لم يكن ليحقق النتائج المرجوة لولا حماية الشهود والخبراء، حيث استفادت حوالي ثلاثين حالة من ذلك، حالتان منها استفادتا من حماية أمنية".

وأشار القاضي نفسه إلى أن هذا الخط الخاص بالتبليغ عن الرشوة، "غير مجاني؛ لكن عندما ينقطع الخط نتيجة ذلك، فإن القاضي المكلف يتصل باستعمال إمكانات رئاسة النيابة العامة ومواكبة الشخص المُبلِّغ إلى غاية المراحل النهائية وإلقاء القبض على الشخص المُبلَّغ ضده".

وذهب المتحدث نفسه إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتلقاها القضاة المكلفون بالخط المباشر؛ غير أن الشخص المبلغ عنها لا يقوم بالانتقال إلى مكتب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي يظل ينتظر لساعات طوال دون قدومه.

وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة، في كلمته، على وجوب أن يكرس لدى المواطن وعي جماعي لتفعيل آليات تخليق الحياة العامة.

من جهته، تحدث مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، عن آليات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث أورد أن النيابات العامة بالمحاكم تتولى تنفيذها عبر عدة آليات قانونية، تتمثل في تلقي الشكايات والتظلمات المرتبطة بوقوع أفعال جرمية، وفتح الأبحاث الجنائية للتحقق من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبيها، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حالك سراح أو اعتقال، ومباشرة الطعون في القضايا التي تكون طرفا فيها.

أما بخصوص آليات تنفيذ السياسة الجنائية من طرف رئاسة النيابة العامة، فتتم بحسبه عبر توجيه المناشير والرسائل الدورية، وتلقي الشكايات والتظلمات وكذا الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد، ثم تتبع القضايا المهمة التي تثير الرأي العام، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين، وتعزيز القدرات عبر تنظيم ندوات وورشات عمل.

ولفت القاضي العلمي، في عرضه، إلى أن الظرفية المجتمعية تفرض لتنفيذ السياسة الجنائية إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية أكثر من البعض الآخر، وضرورة تتبع السياسات العمومية والتي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين.

وعرج المتحدث، في معرض مداخلته، على مسألة متابعة الصحافيين أمام المحاكم، حيث أكد أن كل صحافي ارتكب أفعالا إجرامية تتم متابعته، مشددا على أن القانون الجنائي يسري على جميع المواطنين وضمنهم الصحافي.

وأوضح القاضي بأن خمس حالات سطرت النيابة العامة فيها متابعة صحافيين، بينما 142 حالة قام فيها الضحايا المتضررون بتقديم شكايات ضد الصحافيين.

وقد جرى توقيع اتفاقية بين رئاسة النيابة العامة، في شخص كاتبها العام هشام بلاوي، وجمعية إعلاميي عدالة، والتي التزم فيها الطرفان بتعزيز القدرات المهنية للصحافيين في تغطية الشأن القضائي والتعاطي مع الملفات القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mohajir الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:22
... ومن سيبلغ على النيابة العامة وبعض وكلاء الملك المرتشون الذين يقومون بحفظ بعض الشكايات لأسباب واهية والكل يعرف السبب الحقيقي
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7
2 - Ben Mohamedia الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:29
نحن بلغنا وزارة النقل عن الإنتهاكات و المشاكيل التي نعاني منها في مدينة المحمدية من طرف ادارة النقل مايعرف service mille . نعاني من التماطل في الحصول على الترقيم عند شراء سيارة جديدة . و نحن شركات الكراء كل ورقة نطلب يادى عليها كرشوة الترقيم . طلب الحصول على autorisation de serculation et retraite .
نطالب من الوزير النقل ان يفتح تحقيق في الموضوع .
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2
3 - عياش الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:36
مؤخرا بالجهة الشرقية ظبط أحد المرتشين وقدم للعدالة الابتدائية التي قالت كلمتها فيه وفي المرحلة الإستئناف تم تخفيف الحكم بشكل كبير بل ان ألسنة السؤ تقول بأنها شبه براءة رغم كون السيد متورط حتى اذنيه وكل الدلائل تدينه .
الحاصيل الله يهدي ما خلق.
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4 - مواطن مغربي الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:40
فكرة الخط الأخضر المباشر للتبليغ عن الفساد من بينها الرشوة تبقى فكرة جيدة تستحق التنويه لكن يجب على الإعلام المغربي مسايرة الأحداث بنشر هذه الفكرة و بشكل مستمر في الاداعتين الأولى و الثانية 2M حتى يكون جميع المواطنين على علم بفكرة التبليغ عن الرشوة.
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5 - Zipto الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:44
حل معضلة الرشوة سهل جدا و هو ضرب الثقة بين الراشي و المرتشي و هناك عدة طرق. اضافة الى الوعي و التربية و هذا من مهمات الاعلام العمومي.
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6 - مواطن مغربي الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:46
هناك أمر آخر لا يقل خطورة عن الرشوة وهو تهاون الموظف في شغله .تجد مثلا الشرطي واقفا قرب إشارة المرور وتمر من أمامه دراجات نارية أصحابها بدون خودة لا تحترمون الضوء الاحمر وسيارات تقف فوق خط الراجلين ولا يحرك ساكنا..وموظف في إدارة عمومية لا يلبي طلبات المواطنين ولا يحضر في الوقت الرسمي ويغادر وقت ما يحلو له. أليس من حق المواطن التبليغ عن هؤلاء؟؟
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7 - mohamed3 الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:47
الشخص المبلغ لا ينتقل الى مكتب الوكيل العام للملك لانه يخاف ان يرشي المبلغ عنه الوكيل العام فيزج بالمبلغ في السجن ظلما (الثقة مفقودة)
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8 - القنيطري الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:49
ناريييييي على غباء !!! من سيبلغ عن رشوة الوزراء ؟؟ من سيبلغ عن صفقات بناء الطرق ؟؟ من سيبلغ عن صفقات الإستراد ؟؟ من سيبلغ عن رشوة الأغنياء الدين لا يدفعوا ضرائب ؟؟ هل أنتم مبصرون ؟؟؟ ترون رشوة 10/15درهم أما رشوة الملايير في حسابات في سويسرا طبيعي . Ok اليوم سأبلغ عن من يمتلك شقة فاخرة في باريس كيف إستراها ؟؟ وكيف أخرج العملة الصعبة ؟؟؟ والله أغبياء ولأنكم أغبياء أخترتم في المناصب العليا
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9 - ALAMI الأحد 14 يوليوز 2019 - 01:09
s il vous plait pensez a faire une ligne téléphonique pour déclarer les trous sur les routes. on trouve des trous qui existent depuis 3 ans sans réparation et cela provoque des dégâts merci
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