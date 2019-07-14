النيابة العامة: هذه حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن حالات الرشوة

هسبريس - عبد الإله شبل

تزامنا مع القضية التي هزّت مدينة مراكش، المتعلقة باعتقال مدير الوكالة الحضرية، بتهمة الرشوة، بناء على شكاية تقدم بها أحد المقاولين، كشف رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة عن أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 85 حالة إلى حدود اليوم.

وأكد القاضي سمير ستاوي، في اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية "إعلاميي عدالة" السبت بمراكش، تحت شعار "النيابة العامة والإعلام، شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات"، أن الخط المذكور تلقى في اليوم 509 شكايات، ويتم حاليا تلقي 120 مكالمة يوميا.

ولفت المتحدث نفسه، خلال هذا اللقاء، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها بواسطة الخط المباشر "كانت مهمة جدا، حيث تم ضبط 85 حالة عرضت على القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها".

وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، ضمن حديثه، على أن هذا الخط "لم يكن ليحقق النتائج المرجوة لولا حماية الشهود والخبراء، حيث استفادت حوالي ثلاثين حالة من ذلك، حالتان منها استفادتا من حماية أمنية".

وأشار القاضي نفسه إلى أن هذا الخط الخاص بالتبليغ عن الرشوة، "غير مجاني؛ لكن عندما ينقطع الخط نتيجة ذلك، فإن القاضي المكلف يتصل باستعمال إمكانات رئاسة النيابة العامة ومواكبة الشخص المُبلِّغ إلى غاية المراحل النهائية وإلقاء القبض على الشخص المُبلَّغ ضده".

وذهب المتحدث نفسه إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتلقاها القضاة المكلفون بالخط المباشر؛ غير أن الشخص المبلغ عنها لا يقوم بالانتقال إلى مكتب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي يظل ينتظر لساعات طوال دون قدومه.

وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة، في كلمته، على وجوب أن يكرس لدى المواطن وعي جماعي لتفعيل آليات تخليق الحياة العامة.

من جهته، تحدث مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، عن آليات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث أورد أن النيابات العامة بالمحاكم تتولى تنفيذها عبر عدة آليات قانونية، تتمثل في تلقي الشكايات والتظلمات المرتبطة بوقوع أفعال جرمية، وفتح الأبحاث الجنائية للتحقق من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبيها، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حالك سراح أو اعتقال، ومباشرة الطعون في القضايا التي تكون طرفا فيها.

أما بخصوص آليات تنفيذ السياسة الجنائية من طرف رئاسة النيابة العامة، فتتم بحسبه عبر توجيه المناشير والرسائل الدورية، وتلقي الشكايات والتظلمات وكذا الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد، ثم تتبع القضايا المهمة التي تثير الرأي العام، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين، وتعزيز القدرات عبر تنظيم ندوات وورشات عمل.

ولفت القاضي العلمي، في عرضه، إلى أن الظرفية المجتمعية تفرض لتنفيذ السياسة الجنائية إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية أكثر من البعض الآخر، وضرورة تتبع السياسات العمومية والتي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين.

وعرج المتحدث، في معرض مداخلته، على مسألة متابعة الصحافيين أمام المحاكم، حيث أكد أن كل صحافي ارتكب أفعالا إجرامية تتم متابعته، مشددا على أن القانون الجنائي يسري على جميع المواطنين وضمنهم الصحافي.

وأوضح القاضي بأن خمس حالات سطرت النيابة العامة فيها متابعة صحافيين، بينما 142 حالة قام فيها الضحايا المتضررون بتقديم شكايات ضد الصحافيين.

وقد جرى توقيع اتفاقية بين رئاسة النيابة العامة، في شخص كاتبها العام هشام بلاوي، وجمعية إعلاميي عدالة، والتي التزم فيها الطرفان بتعزيز القدرات المهنية للصحافيين في تغطية الشأن القضائي والتعاطي مع الملفات القانونية.