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الرئيسية | مجتمع | المجلس العلمي بطنجة يتوّج حافظات القرآن الكريم

المجلس العلمي بطنجة يتوّج حافظات القرآن الكريم

المجلس العلمي بطنجة يتوّج حافظات القرآن الكريم
هسبريس من طنجة
السبت 13 يوليوز 2019 - 23:55

نظّمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلسالعلمي المحلي بطنجة أصيلة، مساء الجمعة، حفلا لتتويجالمتفوقات من النساء المشاركات في فعاليات نسخة 2019 من برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنظمة بمختلف مساجد طنجة.

الحفل، الذي احتضنه مقر المجلس العلمي بمدينة البوغاز، استهل بكلمتين افتتاحيتين لكل من رئيس المجلس العلمي بطنجة والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اللذين نوّها بمبادرات وأنشطة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا المجتمع، وما تقدمه هذه الأخيرة لنساء طنجة في الحقلين الديني والاجتماعي.

من جهتها، عبّرت وداد العيدوني، منسقة الخلية سالفة الذكر، عن اعتزازها بالخريجات من طالبات حلقات تحفيظ القران الكريم لنسخة هذه السنة، اللواتي عززن عدد الخريجات من حافظات القرآن بمدينة طنجة، ونوهت في هذا الصدد بجهود المشرفات على حلقات التحفيظ بمختلف مساجد طنجة، الذي أثمر عن حصاد وافر ومتواصل.

وشددت رئيسة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة أصيلة، في كلمتها، وهي تخاطب نفرا من نساء طنجة اللواتي غصت بهن قاعة التكريم، على ضرورة بذل مزيد من الجهود وعدم البخل في العطاء، من أجل بناء هذا الوطن في مسيرته المباركة نحو قد أفضل ومكان رائد بين الأمم المتقدمة.

وعرفت هذه الأمسية الدينية تتويج الفائزات في مسابقة حفظ القرآنوالأحاديث النبوية الشريفة، حيث تم توزيع جوائز تكريمية على الحاصلات على المراكز الأولى ومراكز الوصافة في فئات 20 حزباو5 أحزاب و3 أحزاب مع الترتيل، وكذا تكريم المتوجين في حفظ المتون والأناشيد الدينية من فئة الأطفال.

وتخلل هذا الحفل، الذي يندرج في إطار الأنشطة الدورية للخليةومن أجل تشجيع النساء والأطفال على الإقبال على كتاب الله تلاوة وتجويدا وحفظا، فقرات إنشادية لفرقة المواجد التي أطربت مسامع الحاضرات بأناشيد روحانية طبعها الثناء على الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما تخللته قراءات قرآنية بمختلف الطرق المغربية والمشرقية، لمجموعة من المتميزات في برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - صابر الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:03
نعم النساء الحاملات لكتاب الله اللهم بارك لهن
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2 - ام ياسين الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:11
السلام عليكم بكل مودة وحب احيي هؤلاء النساء المجدات والمتميزات على مجهوداتهن الجبارة في الحفظ والتحصيل واحيي الساهرين والقاءمين على انجاح هذا البرنامج العظيم لاني كسيدة مغربية وربة بيت تمكنت بمشيءة الله وبفضل هذه المبادرة الكريمة وهي تشجيع النساء على حفظ القرءانبالحصول على شهادة الحفظ من المجلس العلمي لجهتي وكانت فرحتي لا توصف ادعوا الله الكريم لكل محب للقرءان ان يوفقه الله للحفظ فوالله ليس كمثله اي نجاح وبالتوفيق للجميع
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3 - خليل الأحد 14 يوليوز 2019 - 00:19
تبارك الله عليهوم...الله يوفقهم او يثبتهم في زمن الفتن هذا....
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