المجلس العلمي بطنجة يتوّج حافظات القرآن الكريم

هسبريس من طنجة

نظّمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلسالعلمي المحلي بطنجة أصيلة، مساء الجمعة، حفلا لتتويجالمتفوقات من النساء المشاركات في فعاليات نسخة 2019 من برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنظمة بمختلف مساجد طنجة.

الحفل، الذي احتضنه مقر المجلس العلمي بمدينة البوغاز، استهل بكلمتين افتتاحيتين لكل من رئيس المجلس العلمي بطنجة والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اللذين نوّها بمبادرات وأنشطة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا المجتمع، وما تقدمه هذه الأخيرة لنساء طنجة في الحقلين الديني والاجتماعي.

من جهتها، عبّرت وداد العيدوني، منسقة الخلية سالفة الذكر، عن اعتزازها بالخريجات من طالبات حلقات تحفيظ القران الكريم لنسخة هذه السنة، اللواتي عززن عدد الخريجات من حافظات القرآن بمدينة طنجة، ونوهت في هذا الصدد بجهود المشرفات على حلقات التحفيظ بمختلف مساجد طنجة، الذي أثمر عن حصاد وافر ومتواصل.

وشددت رئيسة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة أصيلة، في كلمتها، وهي تخاطب نفرا من نساء طنجة اللواتي غصت بهن قاعة التكريم، على ضرورة بذل مزيد من الجهود وعدم البخل في العطاء، من أجل بناء هذا الوطن في مسيرته المباركة نحو قد أفضل ومكان رائد بين الأمم المتقدمة.

وعرفت هذه الأمسية الدينية تتويج الفائزات في مسابقة حفظ القرآنوالأحاديث النبوية الشريفة، حيث تم توزيع جوائز تكريمية على الحاصلات على المراكز الأولى ومراكز الوصافة في فئات 20 حزباو5 أحزاب و3 أحزاب مع الترتيل، وكذا تكريم المتوجين في حفظ المتون والأناشيد الدينية من فئة الأطفال.

وتخلل هذا الحفل، الذي يندرج في إطار الأنشطة الدورية للخليةومن أجل تشجيع النساء والأطفال على الإقبال على كتاب الله تلاوة وتجويدا وحفظا، فقرات إنشادية لفرقة المواجد التي أطربت مسامع الحاضرات بأناشيد روحانية طبعها الثناء على الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما تخللته قراءات قرآنية بمختلف الطرق المغربية والمشرقية، لمجموعة من المتميزات في برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم