دراسة مغربية: الأميّة تزيد ارتباط المهاجرين بـ"الفردوس الأوروبيّ"

هسبريس من فاس (صور: سعد القادري)

أفادت دراسة علمية بأنّ الحاصلين على تعليم عال من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء المستقرين في المملكة يفكرون بجدية في البقاء نهائيا بالمغرب، بينما تزيد قوّة التشبث بـ"الحلم الأوروبي" كلّما اقترب مستوى هذه الفئة من الأميّة.

وذكرت الدراسة المنجزة في مدينة فاس، المقدّم جزء من نتائجها في الدورة الـ15 من المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية، أن هذه النتيجة وصل إليها استطلاع اقترب من عشرات الهاجرين جنوب الصحراويين، بينما الخلاصات التفصيلية سيتم تعميمها لاحقا.

المبادرة تقف وراءها جامعة سيدي محمد بن عبد الله مع الجامعة التطبيقية لجنوب سويسرا والجامعة الأورمتوسطية في فاس، بينما بلورتها وأجرأتها وصلت إلى عامها الثاني في محاولة إيجاد أجوبة للتساؤلات التي وضعتها.

ورشة عمل في المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية عرفت حضورا تأطيريا لكل من فيليبو بنيامي ونيكولو كوبيني من الجامعة السويسرية، وفؤاد بولعيد وأسامة الموساوي من جامعة فاس، ومونية سليغوة عن الجامعة الأورومتوسطية، وموحى الناجي من المعهد الدولي للغات والثقافات، وفاطمة الصديقي الباحثة في دراسات النوع الاجتماعي وعلم اللسانيات، استعرضت ما تمّ في المشروع حتى الحين.

ووقف النقاش على أن المغرب لم يعد مصدّرا للهجرة فقط حين تحوّل إلى مستقبل لها في إفريقيا، يحتضن عددا مهما من الأوروبيين أيضا، ما يجعل دينامية إستراتيجية تواكب كل ذلك، وأن مشروع التدقيق في نتائج وفوائد الهجرة بفاس يبتغي التحليل من أجل تبني آفاق جديدة تهتم بتجلياتها في الوصول إلى البلاد ومغادرة المملكة.

كما ذكر الواقفون وراء الدراسة أن التحرك الميداني يراد منه رصد إيقاع الحياة والانعكاسات على العمران انطلاقا من حضور الهجرة وتفاعلاتها مع الساكنة الأصلية، خاصة أن ما يجري واقعيا يبقى غير مرئيّ بوضوح للجميع رغم إفرازاته المؤثرة.

وشدد المشاركون في تأطير الورشة، من تنظيم جمعية فاس سايس ومركز جنوب شمال للحوار بين الثقافات والدراسات حول الهجرة، على أن ما يتم تجميعه قابل للتحليل، وفق مقاربات ومناهج مختلفة، لاستشراف الرفاهية والأداء الاقتصادي والبنية الاجتماعية في مستقبل مدينة فاس.

المشروع العلمي الأكاديمي نفسه يراهن على التشخيص الذي يسوق نحو إيجاد حلول ناجعة لكل الصعوبات المرصودة محليا، وتفاديها على نطاقات أوسع.

المتدخلون أوردوا أن العاصمة العلمية للمملكة عرفت الهجرة منذ قرون، وضريح الشيخ سيدي أحمد التيجاني لعب دورا في إحضار عدد من مريدي الزاوية التيجانية إلى فاس، مثلما جامع القرويين استقطب وافدين من مختلف الأصقاع.

وذكروا، أيضا، أن بنية المهاجرين المستقرين في هذه المدينة المغربية مشكّلة في غالبيتها، حاليا، من شريحة بشرية تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، وقلة من اللاجئين السوريين، عدد مهم منهم استفاد من تسوية الإقامة.

مما أزيح عنه الستار من نتائج الدراسة أن الشريحة المستهدفة بالدرس والتحليل لا تلقى تعاملا عنصريا واضحا من طرف المجتمع، إذ يتم القبول بجنوب الصحراويين في مقرات تقديم الخدمات العمومية، كما يشاطرون الساكنة المساكن في الأحياء بلا انزواءات.

من جهة أخرى، رصد البحث وجود حالات تعنيف استهدفت المهاجرين، سواء على المستوى البدني أو المعنوي، مع اشتكاء النساء المشاركات في الاستطلاع من تعرضهن للتحرشات الجنسية بوتيرة مرتفعة.

وتم خلال الورشة عينها، المنعقدة بناء على البرمجة الأكاديمية الخاصة بالمهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية، توجيه مشروع "مدينة فاس كموقع لاستكشاف عمليات الهجرة المتواصلة: الفوائد والنتائج" إلى التنسيق أكثر بين كل الأطراف المشاركة فيه.

ودُعي فريق العمل إلى توسيع التناول من أجل الوصول إلى العالمية، مع التأكيد على أن المدن الكبرى دوليا قد بنيت بالاستثمار في الهجرة، مع الاهتمام بالتعامل مع المهاجرين العابرين لمدينة فاس أيضا؛ في محاولة لفهم أعمق لهذه الحركيّة الجارية فعلا.