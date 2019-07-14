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الرئيسية | مجتمع | ارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا .. منظومة "عرجاء" وتلاميذُ نجباء

ارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا .. منظومة "عرجاء" وتلاميذُ نجباء

ارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا .. منظومة "عرجاء" وتلاميذُ نجباء
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 14 يوليوز 2019 - 21:30

خلال السنوات الأخيرة، باتت النتائج النهائية لامتحانات الباكالوريا تثير مفارقة تتمثل في التزايد المطّرد لنسبة الناجحين، في الوقت الذي تشهد فيه المنظومة التربوية المغربية تراجعا كبيرا يقرّ به الفاعلون الرسميون أنفسهم، ما يجعل بعض المتابعين للشأن التربوي يعزون السبب إلى "استسهال النجاح".

بحسب أرقام الامتحان الوطني الموحد لنيل شهاد الباكالوريا، برسم سنة 2019، فقد بلغ عدد الناجحين 253808، أي بنسبة نجاح بلغت 77.96 في المئة، خلال الدورتين العادية والاستدراكية.

الارتفاع المطرد للناجحين في امتحانات الباكالوريا يظهر جليا من خلال مقارنة نتائج السنة الجارية، مع نتائج السنوات الماضية؛ ففي الوقت الذي لامستْ فيه نسبة النجاح سقف 80 في المئة هذه السنة، فإنّ نسبة الناح في سنة 2018 لم تتجاوز 71،91 في المئة، وفي سنة 2017 لم تتعدّ النسبة 61.72 في المئة.

الأرقام أعلاه تثير "مفارقة عجيبة من حيث الشكل"، يقول مصطفى تاج، الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، لكنها في الجوهر، يضيف المتحدث، تكشف عن معطى مهم، وهو أنّ فشل المنظومة التربوية "لا يعني فشل التلميذ المغربي".

وأوضح تاج، في حديث لهسبريس، أنّ ارتفاع نسبة الناجحين في الباكالوريا، رغم تراجع المدرسة المغربية، راجع إلى اعتماد التلاميذ على أنفسهم، وعلى الجهود التي تبذلها أسَرهم في الاستثمار فيهم، عبر تقوية مداركهم من خلال الساعات الإضافية في المؤسسات الخاصة، والمساعدة في البيت، والتوجيه...

منظومة عرجاء وتلاميذُ نجباء

اللافت للانتباه أيضا في نتائج اختبارات الباكالوريا، هو تزايد أعداد التلاميذ الناجحين الحاصلين على نقط مرتفعة. ويعزو مصطفى تاج سبب ذلك إلى أنّ الأسَر المغربية أصبحت تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في أبنائها.

ويرى المتحدث ذاته أنّ الوضعية المتردية التي توجد عليها المدرسة المغربية اليوم جعلت التلاميذ أمام تحدّييْن؛ الأول هو تجاوز وضعية المدرسة، وذلك بالاعتماد على النفس، والثاني هو إثبات الذات والبرهنة على القدرة على النجاح رغم أن البيئة التعليمية غير مساعدة.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان للأمر ارتباط بـ "النفخ في النقط"، خاصة بالنسبة لتلاميذ التعليم الخصوصي، قال تاج إنّ هذا الإشكال فعلا مطروح، لكنه قلّل من تأثيره، معتبرا أنّ ارتفاع نسبة التلاميذ الناجحين بمعدلات مرتفعة ليس من قبيل الصدفة، مرجعا إياه إلى اجتهاد التلاميذ.

وعزز تاج رأيه بنماذج التلاميذ المغاربة من أبناء الجالية المغربية في الخارج، الذين يحصلون على نقاط عالية في امتحانات الباكالوريا في بلدان الإقامة، كما حصل هذه السنة، حيث حققت التلميذة المغربية جيهان واركزيز أعلى معدل في إيطاليا.

ماذا بعد "الباك"؟

ارتفاع أعداد التلاميذ الحاصلين على شهاد الباكالوريا بميزات عالية يطرح سؤال مصير هؤلاء التلاميذ، في ظلّ محدودية مقاعد المعاهد العليا، وهو ما يراه مصطفى تاج إشكالا كبيرا ينبغي الانكباب على حلّه، حتى لا يضيع المغرب في تلاميذه النجباء.

واعتبر المتحدث ذاته أنّ التلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة الذين يحصلون على معدلات مرتفعة هم أول "ضحية" لغياب آفاق أخرى بعد نيل شهادة الباكالوريا؛ ذلك أنّ أبناء الميسورين الذين لم يفلحوا في ولوج المعاهد العليا، يتمّ إرسالهم إلى الخارج لمتابعة دراستهم، بينما يجد "التلاميذ الفقراء" أنفسهم مجبرين على متابعة دراستهم في الجامعات المغربية كحلّ أخير.

ويرى تاج أنّ ضعف مستوى الجامعة المغربية "يجعل الطالب يُدفن في الشعبة التي يسجل فيها"، داعيا الدولة إلى إعادة النظر في مسألة مسارات التلاميذ المتفوقين بعد الباكالوريا، حيث يتّجه أبناء الميسورين إلى الخارج لإكمال دراستهم ولا يعودون، وبالتالي لا تستفيد منهم الدولة، في حين إن أبناء الأسر الفقيرة "يُدفنون في الجامعة"، مضيفا: "لن يتقدم المغرب أبدا إذا لم يستثمر في هؤلاء النوابغ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - واحي سليمان الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:04
ارحموا منظومة التعليم، النجباء هم نتيجة المنظومة...نادوا بالإصلاح فقط.
لكي يستمر التألق.
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2 - اعلى درعة الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:07
فليعلم الجميع انه قد شبعنا من اىتشخيص والتنظير
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5
3 - رباطية الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:07
ويرى تاج أنّ ضعف مستوى الجامعة المغربية "يجعل الطالب يُدفن في الشعبة التي يسجل فيها"، داعيا الدولة إلى إعادة النظر في مسألة مسارات التلاميذ المتفوقين بعد الباكالوريا، حيث يتّجه أبناء الميسورين إلى الخارج لإكمال دراستهم ولا يعودون، وبالتالي لا تستفيد منهم الدولة، في حين إن أبناء الأسر الفقيرة "يُدفنون في الجامعة"، مضيفا: "لن يتقدم المغرب أبدا إذا لم يستثمر في هؤلاء النوابغ".
الكاتب وضع يده على الجرح و لكن للأسف ما من حلول يبقى الحال على ما هو عليه. للأسف الشديد
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2
4 - moha raiss الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:07
أظن أن الغش والنقل والتساهل مع التلاميد هذه السنة كان فيه الرقم القياسي ..ربما تريد الدولة والحكومة إعطاء دليل على أن التعليم بخير !!!؟ ؟ ؟ لكن العكس .المستوى التعليمي في المغرب منحط إلى اذنى مستوى ..لو وضعت الوزارة الكاميرات والتصوير في قاعات الامتحانات .واااااجي تتفرج .خصوصا من غير علم التلميذ والمكلف بالحراسة .
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6
5 - fouad الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:08
tout le monde est beau tout le monde est content
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1
6 - صابر الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:08
سياسة المزوق من برا اش اخبارك من الداخل .
الدول تقاس بالمستوى التعليمي فاذا كان منحطا فاعلم انك مع كاءس افريقيا شي يكل الغلة وشي تيتشوا...
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1
7 - ابوج-ن الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:10
زيادة الاعداد؟ فين غادي يمشيو؟ اين سيذهبون؟ كليات الاداب؟ القانون؟ العلوم؟ من اجل ماذا؟ دفن زهرة شبابهم في التخرميز؟؟؟ لا تعليم لا مستوى...فين ماشين؟
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8 - أستاذ الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:11
إذا أردنا الخير لأبناءنا يجب علينا التخلص نهائيا من اللغة المتجاوزة لغة القرن 18 الفرنسية المحدودة عالميا و علميا و اعتماد اللغة الأنجليزية لأنها لغة العلم و المقياس الحالي للأمية و سنعاني فالمستقبل من سياسة التكليخ التي تنهجها الحكومة
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9 - علي بوزبيطة professeur الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:13
التلميذ المغربي ذكي بالفكرة فان هو وجد من ياخذ بيده ويوجهه توجيها صحيحا قد يعطي نتيجة جد سارة اتكلم عن تجربة فانا استاذ بالقسم ولذي خبرة 37 سنة من التعليم اتمنى التوفيق لكل ابناء الشعب المغربي وحياة مزدهرة للجميع
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10 - م.دهني الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:13
قال : "إن فشل المنظومة التربوية لا يعني فشل التلميذ المغربي "
فعلا لم يفشل التلميذ المغربي في ابتكار أحدث وسائل الغش و ( النقيل) ،بل وأيضا في ابتكار أساليب البوح جهارا بذلك وكذلك في ابتكار وسائل الضغط على المراقب ، من تهديد وضرب بالأحجار وغيرها. كل هذا لم يفشل فيه التلميذ المغربي . لكنه فشل في شيء واحد للأسف ، هو سعيه لأن يكون رجل الغد الصالح باتباع دينه واحترام أساتذته والاهتمام الكامل بدروسه ..
طبعا لامجال للتعميم ، فهناك فئة تبشر بالخير لكنها القلة.
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11 - مواطن يسيط الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:13
إنها صناعة الجهل فالمعيار ليس بالكم و إنما بالكيف سنة مليئة بالإضرابات والنتائج كانت باهرة هنيئا لنا بالأجيال القادمة أجيال ستكون سبب إنهيار كل القيم الجميلة وستكون سبب إنهيار الدولة المغربية
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12 - immad الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:15
لاتخفوا الشمس بالغربال ....ارتفاع نسبة النجاح بسبب تزايد ظاهرة الغش!!!
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13 - إبراهيم بومسهولي الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:16
لا يجب الركون للأرقام التي لم تعكس أبدا الواقع. لا يكاد يمر عام دون أن نسمع تظلمات أساتذة المدارس العليا حول المستوى المتدني جدا للأغلبية الساحقة من الطلبة الذين يلجون تلك المدارس. ولا تمر سنة دون أن نلاحظ أن المستوى في المباراة الوطنية الموحدة للأقسام التحضيرية يكاد أحيانا أن ينزل إلى دون الصفر. و يكون المرء حزينا جدا وهو يكتشف من ورقة لأخرى أن كثيرا من الممتحنين يتخطون بالكاد مستوى السادس إبتدائي في الكتابة. وما ينير الواقع أكثر هو وجود بضعة ممتحنين فقط ، من بين المئات ، يتجاوزون كل التوقعات في التميز . وتستطيع هسبريس أن تقوم بإستفسار مديري المدارس العليا كي تتحرى عن الحقيقة.
الباكلوريا بشكلها الحالي، ومهزلة التقويم المستمر الذي يفتقد لأدنى نزاهة في المؤسسات الحرة، حيث التلميذ هو الملك Le client est roi, أقول هذه الياكلوريا لا قيمة لها ولا تعكس الحقيقة ! الحل الوحيد والمعقول هو العودة للنظام القديم ، الذي ساد حتى الثمانينات ثم ألغي لأهداف سياسية . أما وقد إنتفت تلك الهواجس الأمنية ( ! ) فيجب الرجوع للنظام إياه دون تردد.
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14 - امينه المنصوري سلا الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:16
هنءيا لخاوا الجزايرين رجال وسجعان حب الوطن والقميص وعلمه في قلوبهم شابو ام عدد ناجحات وناجحين ممتاز والف مرحيا ولاكن اغلبهم نجخو بنقيل علاش كتحضو علين بمعطيات مغلوطه رياضه صحه كرة القدم تخسرات عليه ملاير درهيم والدين يدعون انهم سياسين ىيستنزفون من ضهر شعب ملاير الدراهيم شهريا متيازات تعويضات افخم سيارات مجانيات محروقات حتى مداريس استغلوه لبجدي لتركين ابناء وبنات الاتباع للعطلة صيفيه للولا تدخل سلطه لافراغ مداريس......ونتيجه انتشار لبطاله لفقر الاجرام لنتحار لحريك هضم كرامة الرجل وطفل وتلميد في العالم القروي والحضري لارضاء الغرب والاربين وتمرير مدونات المهم مبروك على لي نجحو بنقيل او نفخ نقط بالمداريس الخصوصيه ولابناء بعض لمحضوضين
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