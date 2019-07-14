‪محامون شباب ينتقدون مناخ العدالة وظروف التمرين‬

أيوب صدور من تطوان

علقت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء على نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي أسفرت عن انتقاء 4575 ناجحا، معتبرة هذا الرقم يجعلها تتساءل حول مستقبل هذه الممارسة أمام ضعف وهشاشة بنيات الاستقبال والتكوين.

وقالت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن رسالة المحاماة حقوقية وإنسانية، مشيرة إلى أن "المناخ العام لا يرقى إلى تطلعات "أصحاب الوزرة السوداء"، وغير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير، فضلا عن ظروف الممارسة المهنية التي وجب الرقي بها تماشيا مع مكانة رجل القانون في المجتمع"، واصفة ظروف التمرين بـ"غير الصحية"، وذلك في ظل التحولات والتغيرات التي تشهدها الممارسة المهنية، وستنعكس لا محال على مستقبل وآفاق المهنة.

وأكدت الجمعية، التي يرأسها سعد الله التونسي، أن إصلاح منظومة العدالة لن يستقيم إلا بوجود مناخ مهني سليم يتجاوب مع مطالب المهنيين كافة والمحامين خاصة، ويعزز بناء دولة الحق والقانون التي يضطلع فيها المحامي بأدواره الطلائعية كاملة، وذلك بعد تمكينه من كافة حقوقه وتحسين ظروف اشتغاله بما يؤمن للمواطن الولوج إلى العدالة.

وإعمالا للقيم والمبادئ والحقوق التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وتوصيات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ناشد التنظيم سالف الذكر الحكومة وكافة المسؤولين عن قطاع العدالة تحمل مسؤوليتهم في الرقي بالممارسة المهنية لمهنة المحاماة برصد كافة الوسائل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وخصوصا التشريعية منها، قصد الاستجابة للمطالب المشروعة لجموع المحامين بربوع المملكة.