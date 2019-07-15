مغاربة يجربون "عناق الأحبة" وممارسة "اليوغا" بحثا عن السعادة

أيوب صدور من تطوان

يقال إن السعادة التي يطمح إليها الإنسان، ويكابد مشاق ومصاعب الحياة لبلوغها، ليست دائما مرتبطة بالجانب المادي، فقد يستطيع الإنسان أن يمتلك بيتا وسيارة وغيرهما من الأمور المادية، لكنه قد لا يشعر بالسعادة. من هذا المنطلق أسس سعيد حسنون، "كوتش" ومصاحب الأفراد، نادي الفرح والسعادة "BE HAPPY" .

"الخطوة جاءت عقب بحث ومجموعة من التكوينات والتداريب، يقول حسنون في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مكنتني من تشخيص الواقع الذي يعيشه الإنسان المغربي، والوصول إلى حقيقة مفادها أن الإنسان في العصر الحالي يعيش نوعا من الوحدة، رغم تواجده مع الآخرين، حيث غالبا ما يجد نفسه في عزلة عن الواقع، كما لاحظت غياب التوازن في حياة الفرد لأنه غالبا ما يركز على جانب أو اثنين من حياته ويهمل باقي الجوانب".

لذلك يرى حسنون أن "النادي يشتغل وفق تصور واضح من أجل خلق التوازن النفسي لدى الفرد المنخرط، من خلال ما نسميه "عجلة الحياة"، بمعنى أننا نشتغل مع الأفراد على كل مجالات حياتهم، التي يتداخل فيها المجال الشخصي والمهني والصحي والروحي والترفيه، من خلال العمل على تقوية نقاط تهم الثقة بالنفس وتقدير الذات، بالإضافة إلى مستوى التحكم في الانفعالات والأفكار والعادات وغيرها".

ويعمل حسنون، رفقة مجموعة من المتخصصين في ناد للتدريب والمصاحبة والاستشفاء الذاتي، على تقديم ورشات في مختلف المجالات بهدف خلق التوازن لدى الفرد، وتشمل هذه الورشات ورشة التنمية الذاتية، ورشة الاستشفاء الذاتي (اليوغا، تقنية access bars والعلاج بالطاقة:reiki ،prana healing) وورشة الذكاء المالي .

ولأن السعادة ليست حكرا على فئة عمرية معينة، فإن ورشات النادي منفتحة على جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. والجميل في الأمر، يقول حسنون، أن رواد النادي ليسوا مجرد أعضاء يؤدون واجب الاشتراك، بل "يشكلون عائلة، وهذا ما يلاحظه الوافد وكل من يزور نادي السعادة والفرح "BE HAPPY"، كما تثير انتباهه مسألة مهمة كوننا لا نعترف بشيء اسمه السن، مما يعني أننا نتحدث عن الطفل الداخلي الذي بداخل كل شخص لأننا نتيح الفرصة لهذا الطفل الداخلي أن يخرج إلى الوجود، وهذه قيمة مضافة ليست متاحة في جميع المراكز لأننا نشتغل وفق قيم إنسانية نبيلة نعتبرها رسل محبة وعطاء وانسجام وسلام".

وأكد حسنون أن الإقبال على هذا النوع من العلاج يؤتي أكله، وأن هناك رضى وتحسنا لدى رواد النادي، مشيرا في هذا السياق إلى أن اليوغا نشأت في الثقافة الهندية، وأن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت فاعليتها على مستوى الجانبين النفسي والصحي لأنها "مزيج من الحركات الجسدية الذكية التي تعتمد على التنفس واللياقة والمرونة والتوازن والهدوء".

وأوضح حسنون أن "ممارسة اليوغا تساعد بشكل كبير على ضبط إفراز هرمون "الكورتيزون"، المسؤول عن مستويات التوتر في الجسم، مما يؤدي إلى تقليل الإجهاد وضبط ضغط الدم، كما تتم تقوية العضلات الضعيفة، وبالتالي زيادة الطاقة الإيجابية والشعور بمشاعر الخفة والفرح والسعادة"، مشيرا إلى أن اليوغا تعمل أيضا على التخفيف من آلام الظهر ومشاكل النوم والأرق وتحسين الذاكر، واصفا إياها بـ"مورفين فعال ضد جميع الآلام".

أما بخصوص "عناق الأحبة"، الذي يقوم به الأعضاء بعد نهاية كل ورشة، فقال حسنون: "من المعلوم أن العالم خصص يوما عالميا للعناق أو الاحتضان بعد أن عرفت مزاياه، فحسب دراسة جامعة "نورث كارولينا" العلمية، فإن العناق يساهم في تخفيض نبضات القلب وتحسين الدورة الدموية، حيث انخفضت نبضات القلب مع عدد من المشاركين في الدراسة بعدما تمت معانقتهم بمعدل 5 نبضات في الدقيقة الواحدة".

لذلك فالعناق، يؤكد "الكوتش" سعيد، يقلل من مستويات التوتر والشعور بالوحدة، كما يساعد الاحتضان في إفراز هرمون "الدوبامين"، المعروف باسم هرمون السعادة، حيث يقلل من إحساس التوتر بشكل يساعد الشخص المكتئب على التخلص من مخاوفه ويمنحه بعضًا من الأمان والاستقرار النفسي والتخلص من الإجهاد والشد العضلي كذلك.