24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

  1. مظاهر الرعي والعربات المجرورة تحوّل مدينة سطات إلى قرية صغيرة (5.00)

  2. بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان (5.00)

  3. أسعار المحروقات (5.00)

  4. صناعات السيارات في المغرب .. مشاريع ضخمة وآثار اقتصادية ضئيلة (5.00)

  5. اجتماع قريب يحسم في مصير الفرنسي رونار مع المنتخب المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | 366 مسجونا يجتازون امتحانات الباكالوريا بنجاح

366 مسجونا يجتازون امتحانات الباكالوريا بنجاح

366 مسجونا يجتازون امتحانات الباكالوريا بنجاح
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 02:29

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة البكالوريا التي عرفتها مراكز الامتحان بمختلف المؤسسات السجنية، أن عدد الناجحين في هذه الدورة بلغ 185 نزيلا من أصل 361 مترشحا اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية، مما يشكل نسبة نجاح بلغت 51.24%.

وأضافت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن "عدد الناجحين في مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 366 نزيلا، بزيادة تقدر بـ10.24% مقارنة مع باكالوريا 2018، وهو ما يعادل نسبة نجاح تقدر بـ47%، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار، والتي بلغت41.1% حسب بلاغ للوزارة الوصية".

وجاء ضمن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "عدد الناجحين بميزة حسن جدا وحسن ومستحسن بلغ 63 نزيلا، مما يشكل نسبة تقدر بـ 17.21% من مجموع الناجحين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.