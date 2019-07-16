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كُتّاب وآراء
366 مسجونا يجتازون امتحانات الباكالوريا بنجاح
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة البكالوريا التي عرفتها مراكز الامتحان بمختلف المؤسسات السجنية، أن عدد الناجحين في هذه الدورة بلغ 185 نزيلا من أصل 361 مترشحا اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية، مما يشكل نسبة نجاح بلغت 51.24%.
وأضافت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن "عدد الناجحين في مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 366 نزيلا، بزيادة تقدر بـ10.24% مقارنة مع باكالوريا 2018، وهو ما يعادل نسبة نجاح تقدر بـ47%، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار، والتي بلغت41.1% حسب بلاغ للوزارة الوصية".
وجاء ضمن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "عدد الناجحين بميزة حسن جدا وحسن ومستحسن بلغ 63 نزيلا، مما يشكل نسبة تقدر بـ 17.21% من مجموع الناجحين".