القوات المسلحة تحفز أبناء العسكريين بِمِنَح الامتياز

هسبريس من الرباط

بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستخصص منحة الامتياز، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، لفائدة الحاصلين على شهادة الباكالوريا أبناء العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني، سواء المزاولين للخدمة أو المتقاعدين، التابعين للمديرية العامة للمصالح الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وسيستفيد من المنح المذكورة التلاميذ الحاصلون على شهادة الباكالوريا بمعدل يفوق 17/20، وتبلغ قيمتها 1000 درهم في الشهر لكل مستفيد، وتصل مدتها إلى خمس سنوات جامعية (10 أشهر كل سنة).

ومن أجل الاستفادة من المنحة، على المعنيين الذين تَحَصَّلَ أبناؤهم على شهادة الباكالوريا بالمعدل المذكور أن يتصلوا بمندوبية المديرية العامة للمصالح الاجتماعية، أو بمندوبية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، القريبة منهم، وذلك قبل نهاية شهر يوليوز من كل سنة دراسية كحد أقصى، فيما حُدّد آخر أجل للسنة الجارية في 15 غشت، من أجل تقديم الملفات.

يُشار إلى أن لوائح المستفيدين تحدد من طرف لجنة مختصة، ويتم انتقاء المستفيدين حسب درجة الاستحقاق، وتبقى هذه المندوبيات رهن إشارة العسكريين والمتقاعدين منهم لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على هذه المنح.