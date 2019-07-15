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الرئيسية | مجتمع | العلمي: السلامة الصحية وراء منع "مخيم الرسالة"

العلمي: السلامة الصحية وراء منع "مخيم الرسالة"

العلمي: السلامة الصحية وراء منع "مخيم الرسالة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 يوليوز 2019 - 20:44

على إثر منع السلطات المحلية في مدينة "واد لو" بتطوان لجمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية من عملية تخييم 250 طفل في إحدى مدارس المنطقة، قال وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، إن الجمعية لم تحترم شروط عملية التخييم.

وأوضح الوزير العلمي، في جوابه على سؤال تقدم به فريق "البيجيدي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الذي عقد مع الجامعة الوطنية للتخييم هو أن تتكلف الجمعيات بتوفير فضاءات مواتية للأطفال".

وأضاف المسؤول الحكومي: "عندما وصل الأطفال إلى مخيم واد لو وجدوا المدرسة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نرخص لكي يقيم الأطفال في بناية تتوفر على 4 طوابق".

ونفى المصدر ذاته أن يكون منع الجمعية المقربة من "البيجيدي" له علاقة بأسباب أخرى، مؤكدا أن المنع ناتج عن الخطر الذي يمكن أن يصيب هؤلاء الأطفال الصغار، داعيا الجمعية إلى تغيير فضاء الاستقبال والحصول على الترخيص بعدها.

يشار إلى أن جمعية "الرسالة للتربية والتخييم" المقربة من حزب العدالة والتنمية أعلنت منع 250 طفل من التخييم في إحدى مدارس منطقة "واد لو” منذ ليلة أمس الأحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ياسمين الاثنين 15 يوليوز 2019 - 20:58
برافو السيد الوزير، سلامة الأطفال فوق الجميع ولا عزاء للمشوشين
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2 - أمينة الاثنين 15 يوليوز 2019 - 20:59
تجار الدين لا تهمهم سوى أصوات أولياء الأمور وسلامة هؤلاء الأطفال هي آخر شيء يفكرون فيه. بالتوفيق سي الطالبي العلمي
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3 - اسماء الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:00
العدالة و التنمية تمارس دور الضحية.. و تدعي التضييق و العدوانية
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4 - أم الغيث الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:00
الوزير الطالبي العلمي الفعالية في العمل. بالتوفيق
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5 - أبي رقراق الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:01
كلام معقول السيد الوزير، لا يمكن السماح بأي شيء يضر الأطفال وسلامتهم
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6 - ايوب الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:02
كأنهم لا يقودون الحكومة.. ادعاء الحكرة و المظلومية
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7 - عزيز الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:02
لا تساهل مع هذه التجاوزات. وفقك الله السيد رشيد الطالبي
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8 - ابو يونس الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:04
يجب احترام كافة الشروط المتعلقة بالسلامة الصحية و امن الاطفال الصغار
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9 - صابر الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:06
هذه المدرسة التي لا تتوفر على السلامة الصحية للتخيم كيف لها ان تستعمل للتدريس ؟
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10 - عياشي الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:07
المخميات الصيفية موجهة للمغاربة ماشي ولاد مسؤولي العدالة و التنمية فقط
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11 - سلام الصويري الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:09
رغم ان جميع الاحزاب عبثية وبعيدة عن الشعب لكن هناك قاعدة الكيل بمكيالين ومحاصرة بعض الاحزاب التي تتحرك على ارض الواقع في حين يتم توفير الدعم المادي والبشري لاحزاب السلطة وعلي الخصوص حزب الزعيم المدلل حيث لا تبخل عليه السلطة بتوفير كل ما يحتاجه عند تحرك زعيمه وتقوم اعلى سلطة في الأقاليم والعمالات بالوقوف على تهييء مواقع اللاقاءات بشريا وماديا !
وهذا غير مقبول !!لانه يعتبر نوع من احتقار الشعب واستفزازه مما يؤدي الى نتاءج عكسية عند الانتخابات ويكون التصويت العقابي في اغلب المناطق ذلك ما وقع في انتخابات 2015 و2016
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12 - حمزة الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:11
برافو قرار شجاع يحسب للسيد العلمي يؤكد من خلاله ان صحة اطفالانا اهم من اي شي
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