24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:24
|13:38
|17:18
|20:44
|22:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة موريتانية تطلق سراح ناشط حقوقي معارض
- المغربي كيين ينضم رسميا إلى لازيو روما الإيطالي
- مظاهر الرعي والعربات المجرورة تحوّل مدينة سطات إلى قرية صغيرة
- العلمي: السلامة الصحية وراء منع "مخيم الرسالة"
- بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان
مظاهر الرعي والعربات المجرورة تحوّل مدينة سطات إلى قرية صغيرة (5.00)
صناعات السيارات في المغرب .. مشاريع ضخمة وآثار اقتصادية ضئيلة (5.00)
اجتماع قريب يحسم في مصير الفرنسي رونار مع المنتخب المغربي (5.00)
- محرز يقود منتخب الجزائر إلى نهائي "الكان" بعد 29 عاما من الانتظار - (225)
- رصيف الصحافة: إقالة رونار تكلّف جامعة الكرة خمسة مليارات سنتيم - (140)
- بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان - (128)
- رونار يستقيل من تدريب المنتخب الوطني المغربي - (127)
- اجتماع قريب يحسم في مصير الفرنسي رونار مع المنتخب المغربي - (118)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العلمي: السلامة الصحية وراء منع "مخيم الرسالة"
على إثر منع السلطات المحلية في مدينة "واد لو" بتطوان لجمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية من عملية تخييم 250 طفل في إحدى مدارس المنطقة، قال وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، إن الجمعية لم تحترم شروط عملية التخييم.
وأوضح الوزير العلمي، في جوابه على سؤال تقدم به فريق "البيجيدي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الذي عقد مع الجامعة الوطنية للتخييم هو أن تتكلف الجمعيات بتوفير فضاءات مواتية للأطفال".
وأضاف المسؤول الحكومي: "عندما وصل الأطفال إلى مخيم واد لو وجدوا المدرسة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نرخص لكي يقيم الأطفال في بناية تتوفر على 4 طوابق".
ونفى المصدر ذاته أن يكون منع الجمعية المقربة من "البيجيدي" له علاقة بأسباب أخرى، مؤكدا أن المنع ناتج عن الخطر الذي يمكن أن يصيب هؤلاء الأطفال الصغار، داعيا الجمعية إلى تغيير فضاء الاستقبال والحصول على الترخيص بعدها.
يشار إلى أن جمعية "الرسالة للتربية والتخييم" المقربة من حزب العدالة والتنمية أعلنت منع 250 طفل من التخييم في إحدى مدارس منطقة "واد لو” منذ ليلة أمس الأحد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
وهذا غير مقبول !!لانه يعتبر نوع من احتقار الشعب واستفزازه مما يؤدي الى نتاءج عكسية عند الانتخابات ويكون التصويت العقابي في اغلب المناطق ذلك ما وقع في انتخابات 2015 و2016