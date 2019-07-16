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الزفزافي يهنئ "محاربي الصّحراء" بالنصر ويدعو الجزائريين إلى الصمود

الزفزافي يهنئ "محاربي الصّحراء" بالنصر ويدعو الجزائريين إلى الصمود
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:00

تتوالى رسائلُ ناصر الزّفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة المدان بعشرين سنة سجناً نافذاً، من داخلِ السّجن؛ هذه المرّة جاءت لمُباركة تأهّل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، ومساندة حراك الجارة الشرقية الذي يستمرُّ على مدى أشهر ضدّ "أشباه الرجال عباد الكراسي".

الرّسالة التي دبّجها الزفزافي، المعتقل بسجن رأس الماء بفاس، نشرَ مضامينها والده أحمد الزّفزافي، عبّر فيها عن عشقه لشُموخِ الجزائريين وشهامتهم وشجاعتهم، وأعلنَ عن حبّه لجرأتهم وشراستهم، واصفاً إياهم بـ "أحفاد عبد القادر الجزائري وماسينيسا ونوميذيا وديهيا، لإيمانكم القوي بحقكم في التغيير"، وفق تعبير الرّسالة.

وباركت الرّسالة الجديدة الحراك الشّعبي الجزائري، داعية المحتجين إلى "مزيد من الصمود كما عهدناكم لتحقيق أهداف حراككم المجيد، وأكيد بالعزيمة والإرادة ستسحقون أشباه الرجال عباد الكراسي، كما سحق منتخبكم منافسيه، وإن شاء الله تعالى سيكون كأس إفريقيا من نصيبكم".

وهنّأ الزفزافي بلد المليون ونصف المليون شهيد بـ "شعبه العظيم وبحراكه المجيد وبمنتخبه الكبير وبمعلق محترف اسمه عبد الحفيظ الدراجي"، مضيفا: "دام لكم ولنا النصر ودمتم ودمنا جميعا أحرارا وحرائر لأوطاننا أوفياء وللحق أوصياء وعلى الظلم أشداء"، داعيا المحتجين الغاضبين إلى "التّمسك بنهج السلمية" كخيار لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وتزامناً مع السّياق السّياسي الصّعب الذي تمرّ منه البلاد، استطاع منتخب "محاربي الصّحراء" أن يضمن له مكاناً في نهائي "الكان" بعد تفوقه على المنتخب النيجيري بهدف قاتل سجّله المهاجم رياض محرز.

ويغلي الشّارع الجزائري غضباً ورفْضاً لرموز النّظام القديم؛ ففي آخر جمعة للغضب الجزائري، تظاهر مئات الآلاف من المواطنين في العديد من المدن، وفي جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الحرارة المرتفعة وتزامن الحراك مع العطل، ورغم أن الكثيرين قضوا الليلة التي سبقت هذه المظاهرات في احتفالات كبيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من "كان 2019".

وكان الزّفزافي قد وجّه رسالة سابقة إلى مناصري الحراك الجزائري، خاطبَهم فيها بالقول: "ولتعلموا يا أحفاد عبد القادر الجزائري العظيم أنه حتى لو فصلت بيننا سياسة الحدود سنبقى شعبا واحدا وأمة واحدة نتقاسم نفس الهموم والصعاب ولا نبتغي إلا مصلحة شعوبنا وأوطاننا التي حارب من أجلها أجدادنا".

ودعا أيقونة حراك الريف المحتجين إلى مزيد من الصمود والعزيمة والإرادة قائلاً: "ستنتصرون وسينصر الله جل جلاله نضالاتكم، وإني أسأله تعالى أن يحفظ وطنكم من شر الدكاكين وفرعونية الجنرالات. ويقينا إن شاء الله تعالى ستعود الجزائر التي تحبونها حرة، جزائر تتسع للجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:15
هناك سرا ما بين ناصر الزفزافي والجزائريين
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-33
2 - محمد الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:20
المخزن وصناعة الزعماء
معارض>معتقل>عفو>منفى اختياري>وزير او رئيس حكومة
هذا هو اليوسفي وبكيران الجاي
اطفائيو الثورات
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-8
3 - كبور الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:21
لا حول ولا قوة الا بالله ومن قال اننا نريد ان نعلم آراء الزفزافي واخباره لماذا تريدون ان تجعلوا من هذا الفوضوي اسطورة؟ماذا قدم لوطنه او للشعب المغربي؟لاااااا شيء.نريد ان نقرأ اخبار رجال ونساء قدموا وضحوا وانجزوا في هذا الوطن
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19
4 - جزائري من ام مغربية الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:21
الحرية للبطل ناصر الزفزافي ومعتقالي الرأي
وعاش الشعبين المغربي والجزائري
خاوة خاوة ولعن الله من يزرع الفتنة والتفرقة بيننا
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6
5 - العيد الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:26
الشعب الجزائري يدون ايامه من ماء من ذهاب والزفزافي رجل قلات فيه الرجال
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-12
6 - محمد الزموري الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:27
عجيب أمر هذا الفتى إنه يجعل من نفسه بطل العصر وهذا ينطبق عليه قول الحجاج عندما قال رأيت رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها.
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-8
7 - methusalem الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:28
رجل انت ابن لبؤة جريئة واسد صا مد جريح.
رسمت صورتك بالزيت والزعفران يا اصيل الامة المغربية,سنحررك قريبا لكنك سبق وان ححرت نفسك بانسانيتك العالية ,وسجنت اعداء الانسانية في مكان ضميرهم المفقود....انهم يتعدبون الما وهم اخراااااااااار..!!!!!!
اصبر ايها الشبل ابن الاسد فالفرج قريب وسوف يدخل القاتل الى مكانك......
اتدكر ابن حيراان عندما قال امام المحكمة الدنيوية :لن نسلم لكم اخانا?!
ستسلمه يا جبانة ابن حيران سوف تسلمه وستسلمه.
انشر من فضلك فالمروؤة لا تهب الاندال.....سنحررك حيا رافع الراس ياابن المغرب الاصيل.
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-18
8 - rachida الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:28
لتعلموا يا أحفاد عبد القادر الجزائري العظيم أنه حتى لو فصلت بيننا سياسة الحدود سنبقى شعبا واحدا وأمة واحدة نتقاسم نفس الهموم والصعاب ولا نبتغي إلا مصلحة شعوبنا وأوطاننا التي حارب من أجلها أجدادنا".
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20
9 - مغترب الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:31
و ماذا عنا نحن المغاربة؟ هل كتب علينا ان نجلس و نتفرج و نشجع الأخرين فقط؟ الكل يتحرك و يتطور الا نحن. حسبنا الله و نعم الوكيل
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24
10 - flow الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 19:35
هذ الزفزازي خايف لينساوه. كلما احس ان محيطه المناضل بين قوسين بداء يبحث عن ملف اخر يرتزق به يخرج علينا بايعاز دائما من المعلومين ليقوال انا هنا لاتتركوني اغرق
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14
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