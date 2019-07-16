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وزير سابق يدعو إلى تحرير الأراضي السلالية من قبضة "الشنّاقة"

وزير سابق يدعو إلى تحرير الأراضي السلالية من قبضة "الشنّاقة"
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:00

قال إسماعيل العلوي، وزير الفلاحة والتنمية القروية الأسبق، إن عملية تمليك الأراضي السلالية لأصحابها ينبغي ألّا تتوقف عند حدود التمليك، بل يجب أن يوازي ذلك مواكبة المستفيدين، عبر تكوينهم، بُغية تطوير طرقهم المتبعة في الإنتاج الزراعي، وتقنيات تربية الماشية، وتسويق المنتجات.

واعتبر العلوي، في عرض قدمه ضمن يوم دراسي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية بمجلس النواب، أنّ مواكبة وتكوين ذوي الحقوق الذين ستُملّك إليهم الأراضي السلالية، بناء على توجيهات الملك محمد السادس، سيمكّن من تحرير المنتجين الصغار من قبضة "الشناقة" (المضاربون)، الذين يقتنون المنتجات من الفلاحين الصغار ويعيدون بيعها بأسعار مضاعفة.

وتبلغ مساحة أراضي الجماعات السلالية زهاء 15 مليون هكتار، تشكّل منها الأراضي الرعوية نسبة تزيد على 85 في المئة، ويستفيد منها حوالي ثمانية ملايين شخص، وتسعى الدولة إلى إيجاد حلول للتعقيدات التي تحيط بهذه الأراضي، خاصة في الشق المتعلق بتحديدها واستغلالها.

وفي الوقت الذي يُطالب فيه السلاليون بتمليك الأراضي السلالية لهم، دعا إسماعيل العلوي إلى الانتباه إلى النتائج المترتبة عن توزيع الأراضي السلالية على مستحقيها، موردا أنّ المساحة التي سيحوزها كل فرد من المستفيدين لن تتعدى هكتارا ونصف الهكتار، "وهي مساحة غير كافية لضمان القوت لأسرة كاملة"، على حد تعبيره.

وأشار وزيرة الفلاحة الأسبق إلى وجود فائض بشري في الأرياف يُقدّر بما بين 6 و7 ملايين نسمة، موضحا أن هؤلاء سيضطرون إلى البحث عن قوتهم اليومي خارج القرى، وذلك عبر هجرتهم إلى المدن التي ليست مؤهلة لاستقبالهم، وهو ما سيطرح إشكاليات اقتصادية ومجتمعية في المستقبل، كارتفاع نسبة الجريمة، وتوسع رقعة الهشاشة، مضيفا: "أدقّ ناقوس الخطر إزاء هذا الإشكال الذي يهمّ الحاضر والمستقبل".

العلوي نبّه إلى ضرورة توعية أصحاب الأراضي السلالية بشأن كيفية استغلال أراضيهم بعد تمليكها لهم، وذلك بما يفضي إلى استغلال هذه الأراضي على نحو أمثل لتعود بمردودية أفضل على أصحابها، مضيفا أنّ عددا من السلاليين يبيعون أراضيهم بأسعار زهيدة ويجدون أنفسهم، بعد انتهاء ما كسبوه من مال، يعيشون في وضعية مزرية.

ويُنتظر أن تتم المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، خلال الدورة البرلمانية الحالية، لتُحال على مجلس المستشارين، على أساس أن تصدر بداية الدورة الخريفية المقبلة، حسب إفادة سليمان العمراني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - saad الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:17
عجبا لبعض الوزراء لا يدلون باراءهم واقتراحتهم وقراراتهم الا بعد ترحيلهم طوعا او كرها من السلطة...!!!!
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2 - ولد الشعب الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:27
حتى وإن علمت أن الوزبر المدكور على حق فإني لن ولن أصدقه!!!كل ذلك منذ الإنتخابات الغير المباشرة القديمة حتى تربع على كراسي الوزارة إلى يومنا هذا...تاريخه جعله يخسر نفسه امام شريحة عريضة من الشعب...رحم الله علي يعتة
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3 - aratif الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:37
ولي ماشي سولالي متعطيوهش شي بقيعة فين يتخبا !☆
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4 - Otmane الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:38
وزير سابق يدعو إلى التقليص من عدد الوزراء والإهتمام بالطبقة المسحوقة
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