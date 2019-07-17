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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون مغاربة ينتقدون عقوبة الإعدام ويتشبثون بالعقوبات الزجرية

حقوقيون مغاربة ينتقدون عقوبة الإعدام ويتشبثون بالعقوبات الزجرية

حقوقيون مغاربة ينتقدون عقوبة الإعدام ويتشبثون بالعقوبات الزجرية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:00

نقاش أزلي كان ومازال موضع خلاف بين المؤيدين والمعارضين، يتعلق بعقوبة الإعدام التي أحدثت انقساما واضحا بين المغاربة، طوال السنوات الأخيرة، كلّما طفت إلى السطح جريمة أو واقعة معينة تحظى باهتمام واسع من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى "مصنع" جديد للرأي العام في المملكة.

وقد أحْيت واقعة اغتصاب امرأة بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، هذا النقاش الدائم من جديد، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لعملية اعتداء جسدي وهتك عرض سيدة باستعمال العنف.

هذه الواقعة دفعت السلطات الأمنية إلى مباشرة التحقيقات اللازمة لكشف حيثيات ما جرى، لكن شريحة عريضة من الرأي العام نادت بإعدام المجرمين، في مقابل تشبث الحركة الحقوقية بموقفها المبدئي القاضي بكون الدولة لا يمكن لها أن تنتقم من المجرمين.

الرياضي: الإعدام لا يردع الجريمة

خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية، قالت إن "العالم بأجمعه يعرف أنه لا علاقة لعقوبة الإعدام بردع الجريمة، وهي المسألة التي أكدتها الدراسات والأبحاث في المجال، على أساس أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام، مازالت الجرائم البشعة والكبيرة منتشرة بها، بينما انخفض معدل الجريمة في الدول التي ألغت هذه العقوبة".

وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطة تُشجع هذا الخطاب، حتى لا يبحث الناس عن الأسباب الحقيقية المتعلقة بالأوضاع القائمة، لاسيما ما يرتبط بإفلاس التعليم والقيم وغياب الأمن، وهي في الحقيقة الأسباب الرئيسة وراء تفشي الجرائم".

وتابعت الرياضي أن "السلطة تُحاول تصوير المدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم يدافعون عن حقوق المجرمين؛ وهو خطأ مقصود، لأنها تريد نشر هذه الفكرة في المجتمع لتشويه الحركة الحقوقية"، مؤكدة أن "إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني بتاتا عدم معاقبة المجرمين، أو الدفاع عن الجريمة وتبرئة المجرم".

وشددت الناشطة الحقوقية البارزة على أن "الحركة الحقوقية تطمح لمجتمع ينعدم فيه القتل نهائيا، لكن لا يجب أن تقتل، ما يجعل النقاش مجرد خطاب إيديولوجي مقصود يعمل على تسخير شتى الوسائل لتشويه الحركة الحقوقية"، موردة أنه "يجب عقاب المجرمين داخل ردهات المحكمة، لكن الإرادة السياسية الحقيقية غائبة لبناء مجتمع سليم ومزدهر من الناحية الفكرية والإنسانية والاقتصادية والقيمية".

العسولي: الدولة لا تنتقم

من جهتها، ترى فوزية العسولي، الناشطة الحقوقية النسائية، أنها "تعارض عقوبة الإعدام من الناحية الأخلاقية، لأن الدولة لا تنتقم، بينما يفكر المتضرر في أقصى عقوبات الانتقام بطبيعة الحال، لكن الموقف المبدئي هو الحق في الحياة، ولو بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ويهددون الحق في الحياة، بحيث لا يمكن أن نُقابل الجرم بجرم آخر".

وأوردت العسولي، في تصريح أدلته به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محاربة الجريمة تتم من خلال "التربية، مع وسائل الزجر الأخرى، إلا أنه يجب الحفاظ على إنسانية الإنسان عبر الحق في الحياة، وهي مسألة تكون فوق الانتقام، على اعتبار أن الدولة يجب أن تنظم العلاقات وتحمي حقوق الأفراد، ثم تقوم بزجر كل الممارسات المخلّة بحقوق الإنسان، لكن ليس في إطار الانتقام ووضع الحد للحياة".

وأردفت قائلة: "صحيح، الاغتصاب جريمة فظيعة لها انعكاسات خطيرة على الضحايا، لكن معالجة الموضوع لا ينبغي أن تتم بواسطة عقوبة الإعدام، بل عبر وسائل الزجر المختلفة والتربية واستعمال الطب أيضا، لأن جرائم الاغتصاب تكون فيها حالات للعوْد، لكن توجد حالات أيضا لا يكون فيها العود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - karim الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:07
اول من يجب ان يطبق فيهم لاعدام هم هولاء الدين يرفضون الاعدام الاعدام هوى الرادع الاول ضد الجريمة وليس سجن فيه اكل ونوم وتلفاز وملعب كرة قردم وسهرات غنائية كل شهر نعم لاعدام ضد جرائم القتل و اغتصاب الاطفال الصغار ونهب الاموال العامة والاعدام ضد الوبيات التي تمص دماء المغاربة
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111
2 - حقوقي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:09
الحقوق الحقوق الحقوقيون. اسيدي بغينا نكونو بحال الولايات المتحدة. الإعداااااام تم الإعدام لا رحمة بالإرهابين لا رحمة بالقتلة الساديين لا رحمة باي انسان يعتذي على قاصر او امرئة او سائحتين. لا رجوع ولا انبطاح
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92
3 - حميد الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:11
الإعدام لا تنازل عنه. هؤلاء الذين ينادون بالعقوبات الزجرية فقط لم يتعرض أبناءهم للقتل أو الاغتصاب...اسألوا أهالي الضحايا
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87
4 - bahari34 الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:12
الديمقراطية هي حكم الغالبية من الشعب، فهل هناك شيء ديمقراطي في المغرب؟! وعيو الشعب وأجروا انتخابات حقيقية، وكل قانون جديد يجب على الشعب أن يصوت علييه وليشس نواب أو برلمانيون
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36
5 - abbas الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:13
السؤال للحقوقيين : إذا وقع لكم ما حصل للسيدة من إغتصاب بشع، هل ستدافعون على المجرمين أم لا ؟ لماذا نترك لهم الحق فالحياة إذا أخذوا نفسا بريئة ؟ الإعدام أفضل حل للتخلص منهم. عندما يصاب شخص بالسرطان نقوم بقتل الخلايا و ليس معاقبتها.
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58
6 - Fouad الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:13
بنادم كيعدم رسو بيدو فهد لبلاد بقوة الحكرة
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12
7 - مؤيد للاعدام الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:14
نعم للاعدام لاشباه البشر واقول للحقوقيين المتشبثين بمعارضتهم للاعدام تخيل ان وحش بشري يغتصب امك او ابنتك او زوجتك كيف سيكون حالك هل ستزال تندد بالعقوبة السجنية فقط ام ستغير رايك!! وتبحث عن الاعدام ليشفي غليلك ولهيب فوادك
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49
8 - مدوخ الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:16
اذن مغتصب وقاتل طفل مكناس خصو عقوبة زجرية ،
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35
9 - الطاهرج الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:17
إلي كل من ينتقدون عقوبة الأعدام بالله عليكم لو كانت أمك أو أبوك هل تتمسك بمنتقد الأمم تقدمت بالعدل
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31
10 - سام الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:17
حينما يقوم وحش باغتصاب و قتل أحد. أطفال هؤلاء الحقوقيين سنرى إذا ما ظلوا متشبتين بعدم تطبيق عقوبة الإعدام قي حق الوحش المجرم
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31
11 - ابو صلاح الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:17
انا مع عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم التي يتعرص فيها الاطفال للاغتصاب والتعديب والقتل....لن نكون احسن من الولايات المتحدة الامريكية التي لازالت اغلب ولاياتها تطبق عقوبة الاعدام...في حالة تعدر الامر فالرجوع للاستفتاء الشعبي هو الحل.
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27
12 - ابراهيم امريرت الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:19
أنا اقول لي السيدة فوزية والسيدة خديجة كون شي واحد في ولادك ولا عائلتك وقع ليه ماوقع لعائلة رضى رحمه آلله ولا لي السائحتين ولا السيدة لي اغتصبها في الرباط وزيد وزيد من الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المجرمون شنو كنتي غادي ديري
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25
13 - abdo الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:19
ايها الحقوقيون الا ترون ما يقع. ام انكم جهلة لا تعلمون شيئا. اتمنى لكم العز اما الذل راكم عايشين فيه. حقوقي اخر الزمن الإعدام
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21
14 - Mourad الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:21
كنت اتمنى ان الوالدين اللذان فقدا طفلهما على يد مجرم مكناس الذي اغتصبه و قام بتعليقه بسلك ان يكون طفلا من اطفال هؤلاء الذين ضد عقوبة الاعدام. لان اكثرهم غير متزوج وليس لديهم اطفال .جاوبوني
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28
15 - montana الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:21
هناك مت يستحق الاعدام في الحين وهناك من يستحق المؤبد مع الاعمال الشاقة
حاجة اخرى لوكان هاد الحقوقيين تغتاصبو ولادهم اوتقتلو زعما غادي اتشبتو بالطلب ديالهم .!!!؟
بحال هداك ديال ميدلت لي دبح مرتو كانو عندو سوابق في القتل اشنو الحكم لي ييتاحق هاذ المجرم من غير الاعدام
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16
16 - hicham الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:21
لكم في القصاص حياة يا ؤولي الألباب
مند بداية أنسنة السجون ونحن نرى جرائم بشعة ينبغي التوقف عن دلك خاصة مع المجرمين الخطرين ينبغي إنشاء سجون خاصة بهده الفئة لا رحمة فيها
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16
17 - الحاج الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:23
هؤلاء الذين ينادون بالغاء عقوبة الاعدام يسترزقون من ذلكوالكل يعلم الدعم المادي الذى يتلقونه من الخارج اضافة الي الاسفار وحضور لقاءات في الخارج اما مقولة انخفاض الجريمة في دول الغت الاعدام كلام فارغ وغير صحيح بتاتا. والحقيقة لو اكتوى احد من هؤلاء لغير رايه. ام الضحية الاجنبية طالبت باعدام المجرمين ولم يتكلم احد من هؤلاء لان مثل هذه تدفع لهم قصد استعمالهم متى واين شاءوا.
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13
18 - samir الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:23
أردفت قائلة: "صحيح، الاغتصاب جريمة فظيعة لها انعكاسات خطيرة على الضحايا، لكن معالجة الموضوع لا ينبغي أن تتم بواسطة عقوبة الإعدام، بل عبر وسائل الزجر المختلفة والتربيةواستعمال الطب أيضا .ياكما عايشين فشي مغرب اخر.واستعمال الطب أيضا لقاه حتى المواطن الصالح باقي غير المجرمين
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13
19 - كريم الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:24
هادو هما لضسرو علينا رباعت حاملي السيوف والمشرملين ومغتصبي الاطفال والمعتدين على النساء........الإعدام أصبح مطلب شعبي وضرورة ملحة
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16
20 - مواطن الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:28
هناك عدد كبير من المجرمين لاتنفع معه العقوبات الزجرية بل على العكس بعد خروجهم من السجن يقومون بافعال ابغض من سابقها لعلمهم بانه اسوء عقوبة قد يتعرضون لها السجن لبضع سنوات لذالك وجب على المسؤلين رفع من مستوى العقوبات ويجب ان تصل في بعض الجرائم للاعدام لان عدد من المجرمين اصبحو يعتبرون السجن بمثبت فندق خمس نجوم
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7
21 - رشيدة الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:29
عندما تكون العسولي او الرياضي ام حنان او رضى او عدة اطفال اغتصبوا وعذبوا ونكل بهم وقتلوا فستطلب تطبيق حكم الاعدام بيدها .ستنسى القوانين والمراسيم واالمبادى .الم يجدن موضوعا اخر يدافعن عنه .اتحداهما ان يستطعن قول ذلك امام ام رضى المكلومة .
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10
22 - السلاوي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:30
من نتبع أسيادكم الأوروبيين أم أسيادكم الأمريكان أم أسيادكم روسيين؟؟ لأنكم تنتامون الى الحضارة " اليهودية-الصليبية " لأسيادكم !! أما المغاربة ينتمون الى الحضارة الأمازيغية-العربية-الإسلامية
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9
23 - محمد الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:30
مادا يكون رد فعل هؤلاء الحقوقية الدين يعارضون عقوبة الإعدام لو أن ابن احدهم منهم تعرض للاغتصاب والقتل أما من يقول أن عقوبة الإعدام غير أخلاقية هدا خلاف لما جاء به ديننا الحنيف .
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10
24 - hossam الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:30
كلام مردود عليكم ...في ديننا الحنيف هناك اية تقول...ولكم في القصاص حياة يا اولوا الالباب....صدق الله العضيم...ولكنكم تسبحون ضد التيار
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7
25 - مؤسف الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:32
هذا شرع الله وليس انتقام كما تسموه يا مجرمين لو طبقنا شرع الله لما وصلنا لهذا الحال.
العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس
اغلب المجرمين يكررون نفس الجرم اذن ماذا ننتظر من مجرم قضى حياته في السجن من جريمة لأخرى بماذا سينفعنا.
المجرمين يكلفون الدولة اكثر من الطلبة.
يا أصحاب حقوق الإنسان أين هو حق رضى في الحياة واطفال اخرين وضحايا بالجملة أليس لهم حق كذالك ام فقط المجرمين من لهم حق في الحياة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أبناء إسرائيل.
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3
26 - مواطن مغربي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:33
هؤلاء الحقوقيون يظنون أنفسهم في المدينة الفاضلة.. الاعدام موجود في أعرق الديمقراطيات..وهو خير علاج للمجتمع من أولئك المجرمين الذين ظهروا في السنين الأخيرة
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5
27 - نورالدين الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:33
عندما يكون إعدام أو أشياء تخص المرأة متعلقة بالدين أو صلاة الأطفال كل الجمعيات تتكلم وتندد بسبب تمويلهم من الخارج لكن عندما يغتصب الأطفال وقطع الأيدي والكراساج أمام العالم ووو الكل يلزم الصمت
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3
28 - مغربي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:34
اله يجيب ليكم تذوق مرارة سلب حياة الابرياء واغتصاب و قتل ابناءكم يا معارضي الاعدام .
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6
29 - الواقعي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:34
ما عرفتش كي غادي يكون الاحساس ديال الحقوقيين كون كان الطفل لي اتغتاصب و تقتل فمكناس ولد واحد فيهم.نشوفو العاطفة ديالهم شحال جهدها
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6
30 - ali الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:35
C'est certain que vous allez changer d'avis si l'un de vos proches était victime d'une telle violence. Vous allez vouloir manger sa chair comme un cannibale et ne pas attendre le verdicts des juges.
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2
31 - العلوي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:36
هذ الجمعيات ؤ هذ الحقوقيين..هما لي خرجوا على المنظومة الإلاهية.
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6
32 - ام وسيم الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:37
من يرفض الاعدام فليضع نفسه مكان ام رضى لن يشفي غليلها الا الاعدام
الاعدام للقتلة والمغتصبين نقطة الى السطر
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7
33 - نصراوي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:39
مناقشه امور حسم فيها رب الخلق .قمة الالحاد والجحود.مثلا الوحوش الآدمية التي اغتصبت طفل في عمر الزهور وقامت بقتله بابشع طريقة.في نظركم الحكم عليهم بثلاثين سنة أو اقل هي الطريقة المثلى.ماذا يستفيد الوطن من بقاء مثل هؤلاء الوحوش فوق الأرض
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4
34 - rachid الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:39
الاعدام افضل حل للجرائم البشعة كالقتل
اولا: هو يبعث في نفوس الميالين للعنف الخوف فيفكرو الف مرة قبل اي جريمة
ثانيا : ينضف المجتمع من حاملي الجينات الاجرامية وكلكم يعرف ان نسبة كبيرة من شخصية تنتقل من الجينات
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5
35 - المغربي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:41
نقاش عقيم...عقوبة الإعدام يحكم بها بالمغرب ولكن موقوفة التنفيذ. ...الإبقاء مع التنفيذ او الغاء عقوبة الإعدام تستوجب تنظيم استفتاء وطني و على الكل تحمل مسؤوليته. ...رأي شخص أو موقف جمعية في قضية وازنة كهذه أمر لا يستقيم
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4
36 - Nor الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:41
امدا الغرب اتكلم على اروبا. امدا ليعدم المتورطيين..اناضد لااعدام. لانك لو اقترف هو جريمة قتل انت كدالك تقترف ها.. اما امريكا فهي تعدم فقط الفقراء.
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-1
37 - معلق صغير 29 الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:42
الاعدام الاعدام الاعدام لمن سولت له نفسه ان يسلب الحياة والكرامة من طفل بريئ او امراة او اي شخص كان .الاعدام و قبله الاعمال الشااااااقة والتعذيب.يعذب ويقوم باعمال شاقة ليل نهار لايذوق طعم الراحة وبعدها يعدم امام الملئ.
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4
38 - محمد الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:45
نموت ونعرف شكون صايك هد البلاد دستور فرنسي تعليم فرنسي ، نماذج تنموية فرنسية
، تجميد عقوبة الإعدام ...! من يحكم أعباد الله هدا الوطن ؟!
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3
39 - العبابسي الدكالي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:46
جمعيات حقوق الإنسان .. جمعيات حقوق المرأة ...هؤلاء الأدعياء هم الذي اعتمد عليهم الغرب والصهاينة من أجل تمرير مخططاتهم داخل المجتمعات الإسلامية بعد أن فشلوا في محاولاتهم للاختراق المباشر لهذه المجتمعات التي طالما حصنت بأخلاق متينة مستقاة من اادين الإسلامي الحنيف.
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2
40 - صحراوي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:49
لو كانوا حقوقيين فعلا لطالبوا بالحق في الحياة للضحايا ولطالبوا بانصاف ذويهم.هؤلاء ليسوا اقل جرما من المجرمين لانهم يدافعون عنهم.واقل ما يقال عنهم انهم غير راضين بقضاء الله تعالى.....
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2
41 - حسن الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:50
الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على عباده أعدل و أقوم من قوانين البشر. الله أدرى بعباده.
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5
42 - mohamad الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:51
الاعدام تم الاعدام تم تم تم تم تم تم الاعدام لي بغا يطبق شي حاجة خرا يطبقها على راسو عمرني ماسمعت شي ولد المفيا ولا بنت المفيا ولا مرت المفيا..... وقعات لهم شي حاجة
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43 - القصاص القصاص الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:51
فعلا أول من يجب تطبيق عقوبة الإعدام فيهم هم الداعين لإلغاء العقوبة لأن بفعلتهم هاته يساهمون في فساد في الأرض
من الصدف أن هذا التقرير نشر اليوم الأربعاء اليوم الذي نشت فيه مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك جريمة شنعاء يندى لها الجبين.. جريمة اغتصاب وقتل الشابة حنان وتوثيقها بالفيديو حيث عمد المجرم إلى شتنى أنواع التعذيب قبل أن يدخل قنينتي زجاج في رحمها ودبرها وكسرهما بحيث نزفت الضحية حتى الموت وصديقه يصور الفاجعة
ألا يستحق هذان المجرمان الإعدام أيها الداعون لالغاء العقوبة؟؟ لو كانت المرحومة حنان بنتكم أو أختكم هل كنتم ستعارضون الإعدام؟ الفئة التي تقول أن الإعدام لا يقلل الجرائم إيتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين.
يجب تشديد عقوبة الإعدام ويكون إعدام علني في ساحة المدينة بل أؤكد أن هؤلاء الحثالة من المجرمين يجب تعذيبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعل فرعون قبل الإجهاز عليهم هكذا يجب أن تكون عقوبة علنية ولتذهب كل جمعيات حقوق الإنسان التي تطالب بإلغائها إلى الجحيم.. القصاص القصاص من أجل إعادة الحقوق لأصحابها هذا إن كانت في قلوبكم ذرة من الإنسانية يا من تدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام
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7
44 - منافقون ولصوص. الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:54
اتحدى هؤلاء رجالا ونساء الدين يؤيدون الاعدام ان يمروا ببعض المناطق في البيضاء اوغيرها من المدن ليلا او نهارا ان لا يتبولوا او يتغوطوا في سراويلهم ادا خرجت لهم عصابة مسلحة بكل انواع السيوف و مخدرة الى درجة الموت، بالطبع هم لا يستطيعون فعل دالك حيت يسكنون في الاحياء الراقية ولم يسبق لأحدهم ان راى جريمة دامية ترتكب امامه و يكونون دائمابصحبة السائق الحارس عندما يخروجون و ومنازلهم محروسة بحراس وكاميرات حياتهم كلها خوف ويطالبونة بالغاء الاعدام . انتم لم تعطوا حق الحياة الكريمة للانسان وهو حي وتريدون ان تعطوه له وهو ميت ، كفي يا جمعيات الطابور الخامس التي لا يهمها الا الحصول على المال الأوروبي على حساب الشعب.
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45 - تجارب الآخرين الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:55
* أنا مع ما هو في صالح المواطن .
* لا نسميها عقوبة أو.... ، أريد إصلاح المنحرفين .
* إن كان تطبيق الإعدام سيداوينا من هذه الآفة ،
فأهلاً به وسهلاً و مرحباً .
* في مجال الإعدام ، علينا أن نرى الصين وإيران والسعودية ،
هذه الدول التي تطبق عقوبة الإعدام ، و ننظر إلى النتائج هل
قلصت من عدد الجرائم ؟ ـ و إن كان لا ، فلماذا لا نفكر في وسائل أنجع.
* علينا أن نستفيد من تجارب الآخرين ، و هذا ليس عيباً .
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46 - خربوقة الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:55
الولايات المتحدة متطورة تطبق الاعدام.......
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0
47 - عبيد الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:00
إذن في نظركم الثاقب السديييد النير .ماهي عقوبة مغتصب وقاتل طفل مكناس...ماذا لو كان إبنك.أيها المنادي بإلغاء الإعدام......الإعدااااام ثم الإعداام.
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48 - سعيد المغربي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:00
اتقوا الله يا حقوقيو الكرطون. أتدافعون عن الوحوش البشرية وتهملون الضحايا.؟؟؟ أي أخلاق هذه وأي هترات ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله.
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49 - لاشفقة على المجرم الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:01
قرأت خبر عن شاب عمره عشرون عاما اغتصب جارته ،فحكمت عليه المحكمة ب 50 سنة سجنا،وهذا هو البديل للذين ينتقدون عقوبة الاعدام.
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50 - إسماعيل طلحس الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:02
الاخوان أنا فاهم الشعور ديالكم ولكن الاعدام راه ميبغيه تاواحد تخيل معايا يكولو ليك راه غدا غتموت كيفاش الشعور ديالك راه غتموت قبل مايعدموك دمار نفسي و جسماني الله يهديكم
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51 - ريم الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:03
اقسم بالله شاهدت قليلا من فيديو المراة المغتصبة بالصذفة باق مريضة و اشعر بالغتيان و بالحسرة و بالحزن و بالمرارة و شهوتي نشوفو مشنوق قدامي اوً موحالش واش تبرد ليا خاطري او نفسيتي المريضة، الاعدام تم الاعدام في حق هاته الوحوش اضن ان الحيوان اضحي ارقي من البشر الاعدام و لي حقوقي اجيب حق الضحايا ماشي حق المجرمين ماشي حتا مجرمين اظن ليست هناك اواصاف يمكن ان تصف تصرف هاداك الحيوان او لي كيصور
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52 - لحاجة في نفس الحقوقي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:03
هؤلاء الخقوقيين ليس هدفهم تنزيل وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المغرب بل هذه بضاعتهم للاسترزاق منها وذلك بالضغط على الدولة وابتزازها فقط
هؤلاء ليس همهم الدفاع عن المظلومين أو الحريات والحقوق هؤلاء شرذمة جعلوا من حقوق الإنسان وسيلة للوصول لمآربهم الدنيوية
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العظيم
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53 - Assiya الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:05
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى.صدق الله العظيم...يدافعون عن المجرمين يجب ان يذوقوا من نفس الكأس لكي يستشعروا بما يشعر به اهالي الضحايا..الاعدام في حق كل مجرم من سرق تقطع يده و من قتل يقتل و من اغتصب يرجم حتى الموت.
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54 - الحسين الحميدي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:06
في حقيقة الأمر انا من بين المؤيدين لعقوبة الإعدام ، وذلك لردع المجرمين على ارتكاب الجرائم الشنيعة التي عمت البلاد و راحوا ضحيتها الأبرياء ،بما فيهم السياح أيضا .لذلك نطالب البرلمان بتشريع قوانين زجرية تصل إلى الإعدام لمن يستحق .و ذلك بهدف التقليل و لما لا الحد من مثل هذه الجرائم .وشكرا
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55 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:06
الإعدام من وصايا الله..في القرآن الكريم فهو القصاص..".ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب.. " فهل القانون الوضعي اعدل من قانون الله ...فقانون البشر يبقى بشرا ولو ادخلوا عليه كل التعديلات الممكنة.....والذين يدا فعون عن الباطل فهم من اهله...لان الحيوان الوحش الذي اغتصب طفلا ذو 10 سنين. بمكناس وقتله شر قتلة...هل يستحق حكما رحيما حتى ولو كان مدى الحياة...لانه يستمتع بحياة حرم منها طفلا صغيرا...ويعيش متباهيا بما فعل..فقد سبق له أن حوكم من أجل القتل العمد....وها هو يخرج من السجن الذي تدعون اليه ..ليزهق روحا بريءة اخرى.....سؤال واحد واجيبوني عنه بصراحة وصدق . يا جمعيات الظلال الذين تفسدون في الأرض ولا تصلحون...؟؟ لو كان الصبي الشهيد ابنا لكم. فهل حقا ستطلبون الرحمة في الحكم على قاتله..؟ ......احاسبكم امام الله ان اجبتم وانتم كاذبون...انشري هسبريس SVP
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56 - رأي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:06
كل من ارتكب جرما شنيعا مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة مع العود وتعددت جرائمه فرحمة به إعدامه. ماعدا ذلك فيبقى للمحكمة واسع النظر .
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57 - حميد الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:06
اطلب من العلي القدير ان تتعرض المسماة الرياضي والدين على شاكلتها للاغتصاب اللهم ارنا فيهم يوما اسودا
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58 - عبدالله الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:07
اول واجب على الدولة وهو شنق هاد المجرمين الدين يتجارون بارواح الناس.
هل عندكم وجه علاش تحشمو ؟ هادوك لي تا يمشيو ضحية ما عندهومش حق في الحياة؟ اش هاذ الانتقاد ديالكوم؟ واش تصحابلكوم حنا مداويخ؟ الفقر والامية ديما كان في المغرب جريمة القتل ما عندها حتى علاقة بيهم ، انها تربية ولد او طلق للزنقة الله يسلطهوم عليكم.
سيرو قضيو شي شغل الى عندكوم ، اقسم بالله العلي العظيم الى انتما لي خصكوم الاعدام لانكم انتم سبب الاجرام وتشجيعه لان المجرم عارف راسو غادي يمشي لفندق خمسة نجوم واكل شارب مطبب على ظهر الشعب او زايدها بالاستهزاء علينا وتهديداته بان الحبس ينتظره او ما بقاش يخلعو. هاد حقوق الانسان ولات تبزنيسة صحيحة موكلاكوم الخبز مزيان واطلب من الله يسلط عليكم شي مجرم لي غير الرأي ديالكم منين يموت واحد منكم او عاءلتكم بشي ذبحة .
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59 - مواطن متتبع الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 22:09
لو كان الحقوقيون يدافعون عن التعليم والصحة كما يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام لأصبحنا من بين الدول العربية المتقدمة في هذا المجالين.
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