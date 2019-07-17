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كُتّاب وآراء
حقوقيون مغاربة ينتقدون عقوبة الإعدام ويتشبثون بالعقوبات الزجرية
نقاش أزلي كان ومازال موضع خلاف بين المؤيدين والمعارضين، يتعلق بعقوبة الإعدام التي أحدثت انقساما واضحا بين المغاربة، طوال السنوات الأخيرة، كلّما طفت إلى السطح جريمة أو واقعة معينة تحظى باهتمام واسع من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى "مصنع" جديد للرأي العام في المملكة.
وقد أحْيت واقعة اغتصاب امرأة بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، هذا النقاش الدائم من جديد، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لعملية اعتداء جسدي وهتك عرض سيدة باستعمال العنف.
هذه الواقعة دفعت السلطات الأمنية إلى مباشرة التحقيقات اللازمة لكشف حيثيات ما جرى، لكن شريحة عريضة من الرأي العام نادت بإعدام المجرمين، في مقابل تشبث الحركة الحقوقية بموقفها المبدئي القاضي بكون الدولة لا يمكن لها أن تنتقم من المجرمين.
الرياضي: الإعدام لا يردع الجريمة
خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية، قالت إن "العالم بأجمعه يعرف أنه لا علاقة لعقوبة الإعدام بردع الجريمة، وهي المسألة التي أكدتها الدراسات والأبحاث في المجال، على أساس أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام، مازالت الجرائم البشعة والكبيرة منتشرة بها، بينما انخفض معدل الجريمة في الدول التي ألغت هذه العقوبة".
وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطة تُشجع هذا الخطاب، حتى لا يبحث الناس عن الأسباب الحقيقية المتعلقة بالأوضاع القائمة، لاسيما ما يرتبط بإفلاس التعليم والقيم وغياب الأمن، وهي في الحقيقة الأسباب الرئيسة وراء تفشي الجرائم".
وتابعت الرياضي أن "السلطة تُحاول تصوير المدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم يدافعون عن حقوق المجرمين؛ وهو خطأ مقصود، لأنها تريد نشر هذه الفكرة في المجتمع لتشويه الحركة الحقوقية"، مؤكدة أن "إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني بتاتا عدم معاقبة المجرمين، أو الدفاع عن الجريمة وتبرئة المجرم".
وشددت الناشطة الحقوقية البارزة على أن "الحركة الحقوقية تطمح لمجتمع ينعدم فيه القتل نهائيا، لكن لا يجب أن تقتل، ما يجعل النقاش مجرد خطاب إيديولوجي مقصود يعمل على تسخير شتى الوسائل لتشويه الحركة الحقوقية"، موردة أنه "يجب عقاب المجرمين داخل ردهات المحكمة، لكن الإرادة السياسية الحقيقية غائبة لبناء مجتمع سليم ومزدهر من الناحية الفكرية والإنسانية والاقتصادية والقيمية".
العسولي: الدولة لا تنتقم
من جهتها، ترى فوزية العسولي، الناشطة الحقوقية النسائية، أنها "تعارض عقوبة الإعدام من الناحية الأخلاقية، لأن الدولة لا تنتقم، بينما يفكر المتضرر في أقصى عقوبات الانتقام بطبيعة الحال، لكن الموقف المبدئي هو الحق في الحياة، ولو بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ويهددون الحق في الحياة، بحيث لا يمكن أن نُقابل الجرم بجرم آخر".
وأوردت العسولي، في تصريح أدلته به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محاربة الجريمة تتم من خلال "التربية، مع وسائل الزجر الأخرى، إلا أنه يجب الحفاظ على إنسانية الإنسان عبر الحق في الحياة، وهي مسألة تكون فوق الانتقام، على اعتبار أن الدولة يجب أن تنظم العلاقات وتحمي حقوق الأفراد، ثم تقوم بزجر كل الممارسات المخلّة بحقوق الإنسان، لكن ليس في إطار الانتقام ووضع الحد للحياة".
وأردفت قائلة: "صحيح، الاغتصاب جريمة فظيعة لها انعكاسات خطيرة على الضحايا، لكن معالجة الموضوع لا ينبغي أن تتم بواسطة عقوبة الإعدام، بل عبر وسائل الزجر المختلفة والتربية واستعمال الطب أيضا، لأن جرائم الاغتصاب تكون فيها حالات للعوْد، لكن توجد حالات أيضا لا يكون فيها العود".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
حاجة اخرى لوكان هاد الحقوقيين تغتاصبو ولادهم اوتقتلو زعما غادي اتشبتو بالطلب ديالهم .!!!؟
بحال هداك ديال ميدلت لي دبح مرتو كانو عندو سوابق في القتل اشنو الحكم لي ييتاحق هاذ المجرم من غير الاعدام
مند بداية أنسنة السجون ونحن نرى جرائم بشعة ينبغي التوقف عن دلك خاصة مع المجرمين الخطرين ينبغي إنشاء سجون خاصة بهده الفئة لا رحمة فيها
العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس
اغلب المجرمين يكررون نفس الجرم اذن ماذا ننتظر من مجرم قضى حياته في السجن من جريمة لأخرى بماذا سينفعنا.
المجرمين يكلفون الدولة اكثر من الطلبة.
يا أصحاب حقوق الإنسان أين هو حق رضى في الحياة واطفال اخرين وضحايا بالجملة أليس لهم حق كذالك ام فقط المجرمين من لهم حق في الحياة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أبناء إسرائيل.
الاعدام للقتلة والمغتصبين نقطة الى السطر
اولا: هو يبعث في نفوس الميالين للعنف الخوف فيفكرو الف مرة قبل اي جريمة
ثانيا : ينضف المجتمع من حاملي الجينات الاجرامية وكلكم يعرف ان نسبة كبيرة من شخصية تنتقل من الجينات
، تجميد عقوبة الإعدام ...! من يحكم أعباد الله هدا الوطن ؟!
من الصدف أن هذا التقرير نشر اليوم الأربعاء اليوم الذي نشت فيه مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك جريمة شنعاء يندى لها الجبين.. جريمة اغتصاب وقتل الشابة حنان وتوثيقها بالفيديو حيث عمد المجرم إلى شتنى أنواع التعذيب قبل أن يدخل قنينتي زجاج في رحمها ودبرها وكسرهما بحيث نزفت الضحية حتى الموت وصديقه يصور الفاجعة
ألا يستحق هذان المجرمان الإعدام أيها الداعون لالغاء العقوبة؟؟ لو كانت المرحومة حنان بنتكم أو أختكم هل كنتم ستعارضون الإعدام؟ الفئة التي تقول أن الإعدام لا يقلل الجرائم إيتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين.
يجب تشديد عقوبة الإعدام ويكون إعدام علني في ساحة المدينة بل أؤكد أن هؤلاء الحثالة من المجرمين يجب تعذيبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعل فرعون قبل الإجهاز عليهم هكذا يجب أن تكون عقوبة علنية ولتذهب كل جمعيات حقوق الإنسان التي تطالب بإلغائها إلى الجحيم.. القصاص القصاص من أجل إعادة الحقوق لأصحابها هذا إن كانت في قلوبكم ذرة من الإنسانية يا من تدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام
* لا نسميها عقوبة أو.... ، أريد إصلاح المنحرفين .
* إن كان تطبيق الإعدام سيداوينا من هذه الآفة ،
فأهلاً به وسهلاً و مرحباً .
* في مجال الإعدام ، علينا أن نرى الصين وإيران والسعودية ،
هذه الدول التي تطبق عقوبة الإعدام ، و ننظر إلى النتائج هل
قلصت من عدد الجرائم ؟ ـ و إن كان لا ، فلماذا لا نفكر في وسائل أنجع.
* علينا أن نستفيد من تجارب الآخرين ، و هذا ليس عيباً .
هؤلاء ليس همهم الدفاع عن المظلومين أو الحريات والحقوق هؤلاء شرذمة جعلوا من حقوق الإنسان وسيلة للوصول لمآربهم الدنيوية
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العظيم
هل عندكم وجه علاش تحشمو ؟ هادوك لي تا يمشيو ضحية ما عندهومش حق في الحياة؟ اش هاذ الانتقاد ديالكوم؟ واش تصحابلكوم حنا مداويخ؟ الفقر والامية ديما كان في المغرب جريمة القتل ما عندها حتى علاقة بيهم ، انها تربية ولد او طلق للزنقة الله يسلطهوم عليكم.
سيرو قضيو شي شغل الى عندكوم ، اقسم بالله العلي العظيم الى انتما لي خصكوم الاعدام لانكم انتم سبب الاجرام وتشجيعه لان المجرم عارف راسو غادي يمشي لفندق خمسة نجوم واكل شارب مطبب على ظهر الشعب او زايدها بالاستهزاء علينا وتهديداته بان الحبس ينتظره او ما بقاش يخلعو. هاد حقوق الانسان ولات تبزنيسة صحيحة موكلاكوم الخبز مزيان واطلب من الله يسلط عليكم شي مجرم لي غير الرأي ديالكم منين يموت واحد منكم او عاءلتكم بشي ذبحة .