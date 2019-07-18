طلبة الطبّ والصيدلة يتشبثون بـ"المقاطعة" في انتظار حلول ملموسة

أمال العتاق*

بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت طلبة الطب باللّجنة الوزارية المكلّفة بحلّ "أزمة أطباء المستقبل"، يبدو أنّه لا وجود لحلّ نهائي يلوح في الأفق؛ إذ أكّدت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب استمرار "المقاطعة إلى حين الوصول لحلول عملية وملموسة لمختلف نقاط الملف المطلبي للطلبة الأطباء والصيادلة".

وعن تبعات الأشكال الاحتجاجية التي خاضها الطّلبة منذ أزيد من 4 أشهر، قالت التنسيقية إنّ الطلبة الأطباء والصيادلة عبّروا "عن حكمتهم في التعامل مع مختلف الاتهامات والتهديدات التي وجّهت لهم في الأشهر الأخيرة، حيث تمّ لقاء مختلف الهيئات الحقوقية الرسمية والجمعيات لتسجيل مختلف التجاوزات والمطالبة بتدخل عاجل لوقفها في إطار صلاحيات ومجال تدخل كل هيئة".

وجدّدت التنسيقية، في بيان نشرته على صفحتها الرّسمية بـ"فيسبوك" مساء الثلاثاء، رغبتها "الصادقة في الحوار الجاد مع كلّ مكونات الحكومة للخروج بحل يضمن حقوق ومكتسبات الجامعة العمومية ويرقى بمستقبل الدراسات الطلابية في المغرب"، مشدّدة على أن الطّلبة "دعاة حلّ لا دعاة أزمة".

وعبّرت الهيئة عن متمنياتها "للتلاميذ المقبلين على اجتياز مباريات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتوفيق والنجاح، كمناضلين في صفوف الطلبة الأطباء آملين مساهمتهم في سيرورة هذا النضال"، مؤكدة تشبّتها "بكافّة نقاط الملف المطلبي العادلة والمشروعة وضرورة الاستجابة لها آنيا كمدخل سليم للإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين الطبي".

وتحت شعار "ما ضاع حقّ وراءه طالب"، تعتزمُ التنسيقية الوطنية تنظيم جموع عامة وطنية يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الهيئات المهنية والحزبية، داعية الحكومة إلى "تقديم حلول ملموسة تستجيب لمطالبنا المشروعة بشكل موثق حتى يتسنى العمل داخل اللجنة في أجواء بعيدة عن الاحتقان".

مصدر من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب أكّد أنّ "هناك تقدّما في محاولة اللجنة الوزارية المكلّفة بالاستجابة لمطالب الطلبة، إلاّ أنه إلى حدّ الساعة لا وجود لحلّ نهائيّ للأزمة"، مُشيرا إلى أنّ "اللّجنة تناقش الإصلاح الشّامل لمنظومة التكوين الطبّي والصيدلي في المغرب، لكنّ الأساس هو إيجاد حلّ عاجل لأزمة طلبة الطبّ".

وعن التهديدات التي يتعرّض لها الطلبة، أكّد المصدر ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، تعرض البعض منهم "لتضييقات وتهديدات غير مباشرة من طرف أعوان السّلطة الذين كانوا يُحاولون إرغامهم على وقف المقاطعة واستئناف الدّراسة، إضافة إلى منع الطلبة من الحصول على وثائقهم من إدارة الكلية".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته أنّ الهدف من الجموع العامّة المزمع انعقادها هو "تدارس الوضعية وإطلاع الرّأي العام على أهم مستجدّات الملف بهدف الاستجابة لطالبنا بشكل استعجالي،" وزاد: "لا وجود لمزيد من الوقت، يجب إيجاد حل عاجل وموثق ليتمكن الطلبة من استئناف الدراسة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه".